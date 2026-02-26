Bank Holidays In March: Plan Fund Withdrawal Amid Several Festivals

As the month of March is set to begin in a few days, a number of festivals will be celebrated across the country. The month will start with Holi and include Eid, Mahavir Jayanti and various regional New Year festivals.
While this will cheer up the mood of the people, it is also important to know that banks will be shut on these days.
To ensure that consumers have money to spend during the festivals, it is wise to check the bank holidays for the month. Withdrawal of money from banks should be planned accordingly.
On account of Holi, some states will have bank closures on March 3, while others will observe a holiday on March 4. For example, Delhi will have a holiday on March 4 for Holi, while Jharkhand will observe a holiday on March 3.
There will also be closures on March 14 and March 28 on account of the second and fourth Saturdays. Apart from that, several regional festivals will be celebrated across different states.
Goa will have a holiday on March 19 for Gudi Padwa. Himachal Pradesh and Madhya Pradesh will observe a bank holiday on March 26 on the occasion of Shri Ram Navami. Most states have also declared a holiday on March 21 on account of Ramzan-Id.
Towards the end of the month, Mahavir Jayanti will be celebrated on March 31, leading to a bank holiday.
Below is the list of holidays in the month:
Nationwide closures:
- 14 March 2026 (2nd Saturday)
- 28 March 2026 (4th Saturday)
Andhra Pradesh
- 3 March - Holi (Second Day) / Dhulandi
- 19 March - Ugadi / Telugu New Year
- 20 March - Eid-Ul-Fitr (Jumat-ul-Vida)
- 27 March - Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
Arunachal Pradesh
- 4 March - Holi / Dhuleti
- 21 March - Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr)
- 31 March - Mahavir Jayanti
Assam
- 3 March - Holi (Second Day) / Dol Jatra
- 21 March - Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) / Sarhul
Bihar
- 3 March - Holi (Second Day)
- 4 March - Holi / Dhuleti
- 21 March - Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr)
- 27 March - Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
- 31 March - Mahavir Jayanti
Chandigarh (UT)
- 4 March - Holi
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
Chhattisgarh
- 4 March - Holi
- 21 March - Ramzan-Id
- 31 March - Mahavir Jayanti
Delhi (UT)
- 4 March - Holi
- 21 March - Ramzan-Id
- 31 March - Mahavir Jayanti
Goa
- 3 March - Holi (Second Day)
- 19 March - Gudhi Padwa
- 21 March - Ramzan-Id
Gujarat
- 4 March - Holi / Dhuleti
- 21 March - Ramzan-Id
- 31 March - Mahavir Jayanti
Himachal Pradesh
- 4 March - Holi
- 26 March - Shree Ram Navami
Jammu & Kashmir (including Srinagar)
- 4 March - Holi
- 17 March - Shab-I-Qadr
- 19 March - Gudhi Padwa / 1st Navratra
- 20 March - Eid-Ul-Fitr (Jumat-ul-Vida)
- 21 March - Ramzan-Id
Jharkhand
- 3 March - Holi (Second Day)
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
- 31 March - Mahavir Jayanti
Karnataka
- 19 March - Ugadi Festival
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
- 31 March - Mahavir Jayanti
Kerala
- 3 March - Holi (Second Day) / Attukal Pongala
- 20 March - Eid-Ul-Fitr (Jumat-ul-Vida)
Madhya Pradesh
- 3 March - Holi (Second Day)
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
- 27 March - Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
- 31 March - Mahavir Jayanti
Maharashtra (including Mumbai & Nagpur)
- 3 March - Holi (Second Day)
- 19 March - Gudhi Padwa
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
- 31 March - Mahavir Jayanti
Manipur
- 4 March - Holi / Yaosang (2nd Day)
- 19 March - Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)
- 21 March - Ramzan-Id
Meghalaya
- 4 March - Holi
- 21 March - Ramzan-Id
Mizoram
- 4 March - Holi
- 13 March - Chapchar Kut
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
Nagaland
- 21 March - Ramzan-Id / Sarhul
Odisha
- 4 March - Holi
- 21 March - Ramzan-Id
- 27 March - Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
Rajasthan
- 3 March - Holi (Second Day) / Dhulandi
- 19 March - Gudhi Padwa / 1st Navratra
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
Sikkim
- 21 March - Ramzan-Id
- 27 March - Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
Tamil Nadu
- 19 March - Ugadi Festival
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
- 31 March - Mahavir Jayanti
Telangana
- 3 March - Holi (Second Day)
- 19 March - Ugadi / Telugu New Year
- 27 March - Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
Tripura
- 4 March - Holi
Uttarakhand
- 3 March - Holi (Second Day)
- 4 March - Holi
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
Uttar Pradesh (including Kanpur & Lucknow areas)
- 2 March - Holika Dahan
- 4 March - Holi
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
- 31 March - Mahavir Jayanti
West Bengal
- 3 March - Holi (Second Day) / Dol Jatra
- 21 March - Ramzan-Id
- 26 March - Shree Ram Navami
- 31 March - Mahavir Jayanti