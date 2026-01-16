 MP News: New Weekly Amrit Bharat Express To Link Panvel–Alipurduar Via MP; Inaugural Run On Jan 17
The Ministry of Railways will introduce a new weekly Amrit Bharat Express between Panvel and Alipurduar. Its inaugural special run will operate on January 17, 2026, from Siliguri to Panvel, passing through key Madhya Pradesh stations including Satna, Katni, Jabalpur, Pipariya and Itarsi, improving long-distance rail connectivity.

Staff ReporterUpdated: Friday, January 16, 2026, 07:25 PM IST
article-image
MP News: New Weekly Amrit Bharat Express To Link Panvel–Alipurduar Via MP; Inaugural Run On Jan 17 | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): The Ministry of Railways is introducing a new weekly Amrit Bharat Express train service between Panvel Junction and Alipurduar Junction.. The inaugural special service of this new Amrit Bharat train will run between Siliguri Junction and Panvel Junction on January 17, 2026.

This special new train service will pass through Satna Junction, Katni Junction, Jabalpur, Pipariya, Itarsi in MP.

Train number 01032 Siliguri Junction-Panvel Junction Amrit Bharat Inaugural Special Service will depart from its originating station Siliguri Junction at 13:44 hrs on January 17, 2026, and will reach Satna at 15:00 hrs, Katni at 17:05 hrs, Jabalpur at 18:30 hrs, Pipariya at 20:50 hrs, Itarsi at 22:40 hrs on the next day, and will reach Panvel Junction at 11:30 hrs on the third day.

Stoppages of the special train service: New Jalpaiguri Junction, Aluabari Road Junction, Kishanganj, Barsoi Junction, Katihar, Naugachia, Mansi Junction, Khagaria Junction, Hasanpur Road, Samastipur Junction, Muzaffarpur Junction, Hajipur Junction, Sonpur, Patliputra Junction, Danapur, Ara, Buxar, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Junction, Mirzapur, Meja Road, Prayagraj Chheoki, Bargarh, Manikpur, Satna Junction, Katni Junction, Jabalpur, Pipariya, Itarsi Junction, Bhusaval Junction, Jalgaon Junction, Nashik Road and Kalyan. Special Service Coach Composition:

The regular service of the new Amrit Bharat Train, train number 11031/11032, will operate weekly between Panvel Junction and Alipurduar Junction. The notification for this service will be issued separately. The Amrit Bharat train's regular service will pass through Satna, Katni, Jabalpur, Pipariya, and Itarsi stations of West Central Railway.

Train number 11031 Panvel Junction-Alipurduar Junction Amrit Bharat Express will depart from Panvel Junction every Monday at 11:50 AM and arrive at Alipurduar Junction station on Wednesday at 1:50 PM.

Train number 11032 Alipurduar Junction-Panvel Junction Amrit Bharat Express will depart from Alipurduar Junction every Thursday at 4:45 AM and arrive at Panvel Junction station on Saturday at 5:30 AM.

