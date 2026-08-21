 MP Government Transfers 32 IAS Officers In Major Reshuffle; Ajay Kumar Devwal Is New Additional Commissioner Of Bhopal Municipal Corporation
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MP Government Transfers 32 IAS Officers In Major Reshuffle; Ajay Kumar Devwal Is New Additional Commissioner Of Bhopal Municipal Corporation

The Madhya Pradesh government transferred 32 IAS officers in a major administrative reshuffle on Friday. The General Administration Department issued the order, assigning new roles to district panchayat CEOs, municipal commissioners, additional collectors, deputy secretaries and sub-divisional officers.

FPJ Web DeskUpdated: Friday, August 21, 2026, 05:12 PM IST
MP Government Transfers 32 IAS Officers In Major Reshuffle; Ajay Kumar Devwal Is New Additional Commissioner Of Bhopal Municipal Corporation
MP Government Transfers 32 IAS Officers In Major Reshuffle; Ajay Kumar Devwal IS New Bhopal Municipal Corporation | Indian National Emblem

Bhopal (Madhya Pradesh): The Madhya Pradesh government carried out a major administrative reshuffle on Friday afternoon, transferring and assigning new responsibilities to 32 Indian Administrative Service (IAS) officers across the state.

The General Administration Department issued the transfer order, which includes district panchayat CEOs, municipal corporation commissioners, additional collectors, deputy secretaries and sub-divisional officers.

The list of transferred bureaucrats is as follows:

Sanjana Jain (2016)
Current post: Additional Collector, Maihar district
New posting: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Water Resources Department

Jagdish Kumar Gome (2016)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Singrauli
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sagar

Abhishek Chaurasia (2018)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Dhar
New posting: Additional Commissioner, Gwalior Municipal Corporation

Sangh Priya (2018)
Current post: Commissioner, Gwalior Municipal Corporation
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Singrauli

Ajay Kumar Devwal (2018)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Datia
New posting: Additional Commissioner, Bhopal Municipal Corporation

Jyoti Sharma (2018)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Dewas
New posting: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government

Anjali Joseph Jonayan (2018)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Harda
New posting: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Public Works Department

Naveen Kumar Dubey (2018)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Tikamgarh
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Dewas

Srishti Deshmukh Gowda (2019)
Current post: Additional Collector, Khandwa district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Seoni

Kajal Jawla (2019)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Barwani
New posting: Additional Mission Director, Rajya Shiksha Kendra, Madhya Pradesh, Bhopal
Additional charge: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government

Dr Nagendra Gond (2019)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Khandwa
New posting: Commissioner, Satna Municipal Corporation, and Chief Executive Officer, Smart City Satna, additional charge

Anil Kumar Damor (2019)
Current post: Additional Collector, Vidisha district
New posting: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Panchayat and Rural Development Department

Abhishek Saraf (2020)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Alirajpur
New posting: Additional Commissioner, Urban Administration and Development, Madhya Pradesh, Bhopal

Vivek K.V. (2020)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sagar
New posting: Chief Executive Officer, Jabalpur Development Authority, Jabalpur
Additional charge: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government

Saumya Anand (2021)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, and Additional Collector, Raisen district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sidhi

Aishwarya Sharma (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Rajnagar, Chhatarpur district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Khandwa

Anjali (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Sanwer, Indore district
New posting: Additional Commissioner, Indore Municipal Corporation
Additional charge: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government

Kanishka Paliwal (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Berasia, Bhopal district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sehore

Vishal Dhakad (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Kukshi, Dhar district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Tikamgarh

Roshni Jain (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Niwari district
New posting: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government

Ajit Gupta (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Baihar, Balaghat district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Barwani

Lakshya Gupta Goma (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Petlawad, Jhabua district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Balaghat

Rahul Gupta (2022)
Current status: Awaiting posting
New posting: Additional Collector, Khandwa district
Pay scale: Junior pay scale

Ashish Kumar (2024)
Current post: Assistant Collector, Jhabua district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Bina, Sagar district

Aniket Chourasia (2024)
Current post: Assistant Collector, Satna district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Baihar, Balaghat district

Akash Agrawal (2024)
Current post: Assistant Collector, Sagar district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Majhauli, Sidhi district

Parthiv Ashish Ashok (2024)
Current post: Assistant Collector, Dhar district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Kukshi, Dhar district

Sushir Shrikant Shriram (2024)
Current post: Assistant Collector, Chhindwara district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Deosar, Singrauli district

Kritdeep Patel (2024)
Current post: Assistant Collector, Ratlam district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Bichhiya, Mandla district

Janmejay Prakhar Iphram (2024)
Current post: Assistant Collector, Khargone district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Raghurajnagar, Satna district

Aishwarya Rudrapati Vijay (2024)
Current post: Assistant Collector, Neemuch district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Bijawar, Chhatarpur district

Navkiran Kaur (2024)
Current post: Assistant Collector, Dhar district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Dabra, Gwalior district

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