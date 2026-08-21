MP Government Transfers 32 IAS Officers In Major Reshuffle; Ajay Kumar Devwal Is New Additional Commissioner Of Bhopal Municipal Corporation

Bhopal (Madhya Pradesh): The Madhya Pradesh government carried out a major administrative reshuffle on Friday afternoon, transferring and assigning new responsibilities to 32 Indian Administrative Service (IAS) officers across the state.
The General Administration Department issued the transfer order, which includes district panchayat CEOs, municipal corporation commissioners, additional collectors, deputy secretaries and sub-divisional officers.
The list of transferred bureaucrats is as follows:
Sanjana Jain (2016)
Current post: Additional Collector, Maihar district
New posting: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Water Resources Department
Jagdish Kumar Gome (2016)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Singrauli
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sagar
Abhishek Chaurasia (2018)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Dhar
New posting: Additional Commissioner, Gwalior Municipal Corporation
Sangh Priya (2018)
Current post: Commissioner, Gwalior Municipal Corporation
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Singrauli
Ajay Kumar Devwal (2018)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Datia
New posting: Additional Commissioner, Bhopal Municipal Corporation
Jyoti Sharma (2018)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Dewas
New posting: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government
Anjali Joseph Jonayan (2018)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Harda
New posting: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Public Works Department
Naveen Kumar Dubey (2018)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Tikamgarh
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Dewas
Srishti Deshmukh Gowda (2019)
Current post: Additional Collector, Khandwa district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Seoni
Kajal Jawla (2019)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Barwani
New posting: Additional Mission Director, Rajya Shiksha Kendra, Madhya Pradesh, Bhopal
Additional charge: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government
Dr Nagendra Gond (2019)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Khandwa
New posting: Commissioner, Satna Municipal Corporation, and Chief Executive Officer, Smart City Satna, additional charge
Anil Kumar Damor (2019)
Current post: Additional Collector, Vidisha district
New posting: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government, Panchayat and Rural Development Department
Abhishek Saraf (2020)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Alirajpur
New posting: Additional Commissioner, Urban Administration and Development, Madhya Pradesh, Bhopal
Vivek K.V. (2020)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sagar
New posting: Chief Executive Officer, Jabalpur Development Authority, Jabalpur
Additional charge: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government
Saumya Anand (2021)
Current post: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, and Additional Collector, Raisen district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sidhi
Aishwarya Sharma (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Rajnagar, Chhatarpur district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Khandwa
Anjali (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Sanwer, Indore district
New posting: Additional Commissioner, Indore Municipal Corporation
Additional charge: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government
Kanishka Paliwal (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Berasia, Bhopal district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Sehore
Vishal Dhakad (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Kukshi, Dhar district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Tikamgarh
Roshni Jain (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Niwari district
New posting: Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government
Ajit Gupta (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Baihar, Balaghat district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Barwani
Lakshya Gupta Goma (2022)
Current post: Sub-Divisional Officer (Revenue), Petlawad, Jhabua district
New posting: Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Balaghat
Rahul Gupta (2022)
Current status: Awaiting posting
New posting: Additional Collector, Khandwa district
Pay scale: Junior pay scale
Ashish Kumar (2024)
Current post: Assistant Collector, Jhabua district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Bina, Sagar district
Aniket Chourasia (2024)
Current post: Assistant Collector, Satna district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Baihar, Balaghat district
Akash Agrawal (2024)
Current post: Assistant Collector, Sagar district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Majhauli, Sidhi district
Parthiv Ashish Ashok (2024)
Current post: Assistant Collector, Dhar district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Kukshi, Dhar district
Sushir Shrikant Shriram (2024)
Current post: Assistant Collector, Chhindwara district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Deosar, Singrauli district
Kritdeep Patel (2024)
Current post: Assistant Collector, Ratlam district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Bichhiya, Mandla district
Janmejay Prakhar Iphram (2024)
Current post: Assistant Collector, Khargone district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Raghurajnagar, Satna district
Aishwarya Rudrapati Vijay (2024)
Current post: Assistant Collector, Neemuch district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Bijawar, Chhatarpur district
Navkiran Kaur (2024)
Current post: Assistant Collector, Dhar district
New posting: Sub-Divisional Officer (Revenue), Dabra, Gwalior district