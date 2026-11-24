Madhya Pradesh police transfers: The state government issued transfer orders for 25 police officers, including one IPS officer and 24 State Police Service officers (MP Police Department), on Monday. Gadarwara SDOP Shubmam Singh Thakur has been appointed as SDOP Gotegaon. DSP (Women Safety), Dindori, Purshotam Maravi was transferred as SDOP, Niwas, in Mandla district.
Similarly, DSP (Traffic), Narmadapuram, Santosh Mishra was transferred as DSP (Traffic), Satna; DSP (Traffic), Jabalpur, Santosh Kumar Shukla as DSP (Traffic), Narmadapuram; DSP, Bhopal, Namrata Sondhia as SDOP, Khilchipur; and DSP (Women Safety), Jabalpur, Ashish Jain as SDOP, Ajaygarh.
DSP (AJAK), Chhindwara, Sunil Kumar Barkade was transferred as SDOP, Dabhore; ACP (Women Safety), Indore, Aprova Kiledar as ACP, Kotwali, Indore; SDOP, Khirkiya, Harda, Ashwani Kumar as SDOP, Harsood; and DSP, Bhopal, Naveen Tiwari as ACP, Jehangirabad, Bhopal.
DSP (Women Safety), Shahdol, Shivali Tiwari was transferred as DSP, Bhopal; Assistant Commandant, 34th SAF, Dhar, Priya Singh as SDOP, Teonthar; and Assistant Commandant, 2nd SAF, Gwalior, Poonam Thapa as DSP, Bhind.
SDOP, Bijawar, Ajay Kumar was transferred as DSP, PHQ; DSP, PHQ, Prathiba Sharma as CSP, Vidisha; DSP, PHQ, Rajiv Singh as Assistant Commandant, 1st SAF, Indore; DSP (STF), Jabalpur, Vikram Rajak as SDOP, Piparia; SCP (Cyber), Bhopal, Sujeet Tiwari as ACP, Indore; and SDOP, Dabhore, Narayan Kumre as Assistant Commandant, 36th SAF, Balaghat.
DSP (AJAK), Damoh, Sourbh Tripathi was transferred as SDOP, Bijawar; SDOP, Shahpur, Ajay Tiwari as SDOP, Gadarwara; and SDOP, Sitamau, Dinesh Prajapati as SDOP, Mahidpur.
DSP, IG Office, Ujjain, Vivek Kanodia was transferred as SDOP, Tarana; DSP (Women Safety), Mandsaur, Kamal Nigwal as CSP, Nagda; and DSP (AJAK), Sheopur, Omprakash Araya as SDOP, Raghogarh.