 Madhya Pradesh May 17, 2026, Weather Update: Ratlam, Khargone & Khandwa Under Severe Alert; Temperatures Likely To Touch 46°C Till May 19
Madhya Pradesh is reeling under an intense heatwave, with several districts in the Indore and Ujjain divisions recording temperatures above 43°C. Severe heat conditions are expected to continue till May 19 across many parts of the state. Meteorologists have advised people to avoid stepping out between noon and 3 pm as temperatures may touch 46°C in several districts.

FPJ Web DeskUpdated: Sunday, May 17, 2026, 11:20 AM IST
Madhya Pradesh May 17, 2026, Weather Update: Ratlam, Khargone & Khandwa Under Severe Alert; Temperatures Likely To Touch 46°C Till May 19 | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Madhya Pradesh is witnessing intense heatwave conditions, with the Indore and Ujjain divisions recording the highest temperatures in the state. 

Weather on Sunday

Ratlam, Khargone and Khandwa are under severe heatwave alert.

Heatwave conditions are also likely in Indore, Ujjain, Jhabua, Alirajpur, Barwani, Dhar, Burhanpur, Agar-Malwa, Rajgarh, Guna, Ashoknagar, Vidisha, Raisen, Sagar, Damoh, Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Satna, Rewa, Maihar, Mauganj and Sidhi.

Districts Likely to See Hot Weather: Bhopal, Jabalpur, Gwalior, Bhind, Morena, Datia, Shivpuri, Sheopur, Neemuch, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Sehore, Narmadapuram, Betul, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Shahdol, Umaria and Katni are expected to witness intense heat.

What do meteorologists say?

Meteorologist HS Pandey advised people to avoid going out between 12 noon and 3 pm unless necessary, as the heat will be most intense during these hours.

He said severe heatwave conditions are likely to continue across most parts of the state for the next three days - May 17, 18 and 19. 

Weather in next 2 days

May 18

Districts under Heatwave Alert: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar-Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari.

Districts Likely to See Hot Weather: Narmadapuram, Betul, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Shahdol and Umaria.

May 19

Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar-Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh, Niwari and Narmadapuram.

Districts Likely to See Hot Weather:  Betul, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Shahdol and Umaria.

