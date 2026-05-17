Madhya Pradesh May 17, 2026, Weather Update: Ratlam, Khargone & Khandwa Under Severe Alert; Temperatures Likely To Touch 46°C Till May 19

Bhopal (Madhya Pradesh): Madhya Pradesh is witnessing intense heatwave conditions, with the Indore and Ujjain divisions recording the highest temperatures in the state.
Weather on Sunday
Ratlam, Khargone and Khandwa are under severe heatwave alert.
What do meteorologists say?
According to the weather department, heatwave conditions are likely in several districts including Indore, Ujjain, Jhabua, Alirajpur, Barwani, Dhar, Burhanpur, Agar-Malwa, Rajgarh, Guna, Ashoknagar, Vidisha, Raisen, Sagar, Damoh, Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Satna, Rewa, Maihar, Mauganj and Sidhi.
Cities such as Bhopal, Jabalpur, Gwalior, Bhind, Morena, Datia, Shivpuri, Sheopur, Neemuch, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Sehore, Narmadapuram, Betul, Narsinghpur, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Shahdol, Umaria and Katni are also expected to experience extreme heat on Sunday.
Meteorologist HS Pandey advised people to avoid going out between 12 noon and 3 pm unless necessary, as the heat will be most intense during these hours.
He said severe heatwave conditions are likely to continue across most parts of the state for the next three days - May 17, 18 and 19.
May 18
Districts under Heatwave Alert: Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar-Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh and Niwari.
Districts Likely to See Hot Weather: Narmadapuram, Betul, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Shahdol and Umaria.
May 19
Bhopal, Raisen, Sehore, Rajgarh, Vidisha, Indore, Dhar, Alirajpur, Burhanpur, Barwani, Khandwa, Khargone, Jhabua, Ujjain, Neemuch, Agar-Malwa, Mandsaur, Shajapur, Dewas, Ratlam, Harda, Gwalior, Guna, Shivpuri, Datia, Ashoknagar, Morena, Bhind, Sheopur, Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Mauganj, Maihar, Sagar, Panna, Damoh, Chhatarpur, Tikamgarh, Niwari and Narmadapuram.
Districts Likely to See Hot Weather: Betul, Chhindwara, Pandhurna, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Shahdol and Umaria.