 Bhopal Power Cut November 8: Power To Remain Disrupted In Sanjay Nagar, Hamidia Road, Maulana Azad Colony & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut November 8: Power To Remain Disrupted In Sanjay Nagar, Hamidia Road, Maulana Azad Colony & More Check Full List

Bhopal Power Cut November 8: Power To Remain Disrupted In Sanjay Nagar, Hamidia Road, Maulana Azad Colony & More Check Full List

Power company officials said the shutdown is necessary for routine maintenance and system improvement works. Supply will be restored once maintenance activities are completed.

Kajal KumariUpdated: Friday, November 07, 2025, 07:04 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut November 8: Power To Remain Disrupted In Sanjay Nagar, Hamidia Road, Maulana Azad Colony & More Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain disrupted for 4 to 6 hours in around 25 areas of Bhopal on November 8, Friday, due to maintenance work by the electricity department.

Residents in the affected areas are advised to complete essential electricity-related tasks in advance to avoid inconvenience.

Areas and Timings:

Areas: Jail Hill, Central School, SBI Zonal Office, Oilfed, Central Bank Training Center, Press Union Bank, Punjab National Bank, Law Chamber, and nearby areas.
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Reason: Departmental work

FPJ Shorts
HAL Signs 1 Billion Deal With GE For 113 F404 Engines To Power LCA Mk1A Jets
HAL Signs 1 Billion Deal With GE For 113 F404 Engines To Power LCA Mk1A Jets
Woman Rejected Zohran Mamdani For His 5'9 Height On Dating App: Says, 'He Was More Honest Than Other Guys On Hinge'
Woman Rejected Zohran Mamdani For His 5'9 Height On Dating App: Says, 'He Was More Honest Than Other Guys On Hinge'
'Grossly Inadequate..': Mohammed Shami Issued Notice By Supreme Court As Hasin Jahan Seeks ₹10 lakh As Maintenance
'Grossly Inadequate..': Mohammed Shami Issued Notice By Supreme Court As Hasin Jahan Seeks ₹10 lakh As Maintenance
Mumbra Train Tragedy: 2 Central Railway Engineers Seek Anticipatory Bail, Deny Negligence Citing Overcrowding
Mumbra Train Tragedy: 2 Central Railway Engineers Seek Anticipatory Bail, Deny Negligence Citing Overcrowding

Areas: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School, Prabhu Nagar, Niyamatpura.
Time: 10:00 am to 3:00 pm

Reason: Departmental work

Areas: Dr. Ajwani Hospital, Paliwal Nursing Home, Bank of India, Hamidia Road, Ibrahim Ganj, Sajjad Colony, Bal Vihar, Dawa Bazar, Bus Stand, Chetan Market, Malik Market.
Time: 9:00 am to 12:00 pm
Reason: Departmental work

Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal Power Cut November 8: Power To Remain Disrupted In Sanjay Nagar, Hamidia Road, Maulana Azad...

Bhopal Power Cut November 8: Power To Remain Disrupted In Sanjay Nagar, Hamidia Road, Maulana Azad...

MP News: EOW Files FIR Against 5 Gwalior Municipal Officials Over ₹54 Lakh Fraud Case

MP News: EOW Files FIR Against 5 Gwalior Municipal Officials Over ₹54 Lakh Fraud Case

MP News: Delhi ATC Glitch Disrupts Flights; Bhopal & Jabalpur Services Affected

MP News: Delhi ATC Glitch Disrupts Flights; Bhopal & Jabalpur Services Affected

MP News: Trains From Bhopal To Major Cities Fully Booked Till November 13 Even Amid Post Festive...

MP News: Trains From Bhopal To Major Cities Fully Booked Till November 13 Even Amid Post Festive...

MP News: Bageshwar Dham’s 150Km-Long Sanatan Hindu Ekta Padyatra Begins From Delhi; Over 3 Lakh...

MP News: Bageshwar Dham’s 150Km-Long Sanatan Hindu Ekta Padyatra Begins From Delhi; Over 3 Lakh...