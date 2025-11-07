Bhopal Power Cut November 8: Power To Remain Disrupted In Sanjay Nagar, Hamidia Road, Maulana Azad Colony & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain disrupted for 4 to 6 hours in around 25 areas of Bhopal on November 8, Friday, due to maintenance work by the electricity department.
Residents in the affected areas are advised to complete essential electricity-related tasks in advance to avoid inconvenience.
Areas and Timings:
Areas: Jail Hill, Central School, SBI Zonal Office, Oilfed, Central Bank Training Center, Press Union Bank, Punjab National Bank, Law Chamber, and nearby areas.
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Reason: Departmental work
Areas: Sanjay Nagar, Maulana Azad Colony, Idgah Hills, Prince Colony, Convent School, Prabhu Nagar, Niyamatpura.
Time: 10:00 am to 3:00 pm
Reason: Departmental work
Areas: Dr. Ajwani Hospital, Paliwal Nursing Home, Bank of India, Hamidia Road, Ibrahim Ganj, Sajjad Colony, Bal Vihar, Dawa Bazar, Bus Stand, Chetan Market, Malik Market.
Time: 9:00 am to 12:00 pm
Reason: Departmental work