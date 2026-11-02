 Bhopal Power Cut November 3: Electricity To Remain Disrupted In Malviya Nagar, Bhim Nagar, Galaxy Colony, Kanhakunj Colony, And Other Areas; Check Area-Wise Timings
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut November 3: Electricity To Remain Disrupted In Malviya Nagar, Bhim Nagar, Galaxy Colony, Kanhakunj Colony, And Other Areas; Check Area-Wise Timings

Bhopal Power Cut November 3: Electricity To Remain Disrupted In Malviya Nagar, Bhim Nagar, Galaxy Colony, Kanhakunj Colony, And Other Areas; Check Area-Wise Timings

Several areas of Bhopal will face scheduled power cuts on November 3 due to departmental maintenance work. Affected localities include Malviya Nagar, Birla Mandir, Ashoka Garden, Aish Bagh, Subhash Colony, Islampura, Galaxy Colony and Shirdipuram. Electricity supply disruptions are scheduled between 10 AM and 5 PM, with timings varying across different residential areas.

FPJ Web DeskUpdated: Monday, November 02, 2026, 08:11 PM IST
Bhopal Power Cut November 3: Electricity To Remain Disrupted In Malviya Nagar, Bhim Nagar, Galaxy Colony, Kanhakunj Colony, And Other Areas; Check Area-Wise Timings
Bhopal Power Cut November 3: Electricity To Remain Disrupted In Malviya Nagar, Bhim Nagar, Galaxy Colony, Kanhakunj Colony, And Other Areas; Check Area-Wise Timings | Representative Image

Scheduled Power Cuts in Bhopal on November 3: Power supply is likely to be affected in several parts of Bhopal on November 3 due to scheduled departmental work. Residents in the listed areas may face power cuts during the specified time slots.

Areas & Timings

Areas: MLA Residence House, Malviya Nagar, IDBI Bank, MLA Quarters and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Birla Mandir, Vallabh Nagar, Bhim Nagar and nearby areas.

Time: 2:30 PM to 5:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Amritpuri, Shyamapalli, Gopal Nagar, Nirmal Nagar, Nagarjun, Mayadham, SOS Old, Adhya Habitat, Surbhi Life Space, Deep Mohini Phase 3, Sukh Sagar, Balaji Nagar and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Galaxy Colony, Aastha Colony and nearby areas.

Time: 11:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Ashok Vihar, Ashok Samrat, Dussehra Maidan, Antyodaya Nagar, Durga Mandir, Ashoka Garden, Nagar Nigam Colony, Dashmesh Nagar and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Bagh Umrao Dullah, Indra Colony, Aish Bagh, Mahamai Ka Bagh, Kabristan, Thana Bajariya, Bakery, Barkhedi Phatak and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Subhash Colony A, B and C Sectors and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Saubhagya Nagar, Sundar Nagar and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Islampura, Bhoipura, Hamidia College, Kalika Mandir, Tallaiya Thana, Band Master Chauraha, Bhagwan Sahay Road, Masjid Dange Khan, Pul Patra Pump and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work

Areas: Shirdipuram, Ganpati Enclave, Signature Crown, Bhumika Residency, Fine Enclave, Mansarovar School, Sagar Kunj, Bima Kunj, Banjari A Sector, Quality Homes, Kanhakunj Colony and nearby areas.

Time: 10:00 AM to 3:30 PM
Reason: Departmental Work

Read Also
Bhopal’s Raja Bhoj Airport Witnesses 3.8% Higher Passenger Footfall In October Despite Drop In...
Bhopal’s Raja Bhoj Airport Witnesses 3.8% Higher Passenger Footfall In October Despite Drop In...

Follow us on
Add FPJ As a
Trusted Source