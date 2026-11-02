Bhopal Power Cut November 3: Electricity To Remain Disrupted In Malviya Nagar, Bhim Nagar, Galaxy Colony, Kanhakunj Colony, And Other Areas; Check Area-Wise Timings

Scheduled Power Cuts in Bhopal on November 3: Power supply is likely to be affected in several parts of Bhopal on November 3 due to scheduled departmental work. Residents in the listed areas may face power cuts during the specified time slots.
Areas & Timings
Areas: MLA Residence House, Malviya Nagar, IDBI Bank, MLA Quarters and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Birla Mandir, Vallabh Nagar, Bhim Nagar and nearby areas.
Time: 2:30 PM to 5:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Amritpuri, Shyamapalli, Gopal Nagar, Nirmal Nagar, Nagarjun, Mayadham, SOS Old, Adhya Habitat, Surbhi Life Space, Deep Mohini Phase 3, Sukh Sagar, Balaji Nagar and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Galaxy Colony, Aastha Colony and nearby areas.
Time: 11:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Ashok Vihar, Ashok Samrat, Dussehra Maidan, Antyodaya Nagar, Durga Mandir, Ashoka Garden, Nagar Nigam Colony, Dashmesh Nagar and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Bagh Umrao Dullah, Indra Colony, Aish Bagh, Mahamai Ka Bagh, Kabristan, Thana Bajariya, Bakery, Barkhedi Phatak and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Subhash Colony A, B and C Sectors and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Saubhagya Nagar, Sundar Nagar and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 4:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Islampura, Bhoipura, Hamidia College, Kalika Mandir, Tallaiya Thana, Band Master Chauraha, Bhagwan Sahay Road, Masjid Dange Khan, Pul Patra Pump and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 2:00 PM
Reason: Departmental Work
Areas: Shirdipuram, Ganpati Enclave, Signature Crown, Bhumika Residency, Fine Enclave, Mansarovar School, Sagar Kunj, Bima Kunj, Banjari A Sector, Quality Homes, Kanhakunj Colony and nearby areas.
Time: 10:00 AM to 3:30 PM
Reason: Departmental Work