Bhopal Power Cut March 31: Power To Remain Disrupted In Gopal Nagar, Nirmal Nagar, Balaji Nagar & More; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): A power cut will affect several areas of Bhopal on March 31, 2026, due to different electricity maintenance and construction works, according to the local power department.
Check out the affected areas:
Area: Sair Sapata, Goragao and all the nearest areas.
Time: 10:00 to 15:00
Reason: Line maintenance work
Area: HT Connection IPER College, Mahershi Ved Vigyan, Chaitanya Shiksha Samiti, Mahershi Information, Gurudev Bramhanand Sarswati,11 Mile Garden City Colony, RRG Colony, Chaan Nearest Area
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: Amritpuri, Shyamapalli, Gopal Nagar, Nirmal Nagar, Nagarjun, Mayadham, SOS Old, Adhya Habitat, Surbhi Life Space, Deep Mohini Ph-3, Sukh Sagar, Balaji Nagar, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Line maintenance work