 Bhopal Power Cut March 24: Power To Remain Disrupted In Bagmugaliya, Lake Pearl Garden, Hamidiya Hospital & More; Check Full List Below
HomeBhopalBhopal Power Cut March 24: Power To Remain Disrupted In Bagmugaliya, Lake Pearl Garden, Hamidiya Hospital & More; Check Full List Below

Bhopal Power Cut March 24: Power To Remain Disrupted In Bagmugaliya, Lake Pearl Garden, Hamidiya Hospital & More; Check Full List Below

Bhopal will face scheduled power cuts on March 24 due to maintenance, tree cutting, and metro construction work. Outages will affect multiple areas including Rameshwaram, Bagmugaliya, Ashima Royal City, Sadar Manzil, AG Colony, and Kavery Colony. Timings vary from 8 am to 4 pm. Residents are advised to plan accordingly as electricity supply will remain disrupted for several hours.

FPJ Web DeskUpdated: Monday, March 23, 2026, 09:22 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut March 24: Power To Remain Disrupted In Bagmugaliya, Lake Pearl Garden, Hamidiya Hospital & More; Check Full List Below | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on March 24, 2025, for STC supervision and other departmental work.

Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours

Areas and Timings:

Areas: Rameshwaram B Phase, Silver Estate, Nand Gaon, Gayatri Vihar Phase-3, Rishikesh Vihar, Minakshi Planet, Pradhanmantri Avashiye Yojna Jatkhedi Bagmugaliya, etc.

Time: 10:00 to 16:00
Reason: Tree cutting Work

Areas: Adi Parisar Phase-2, Pradhanmantri Avashiye Yojna Jatkhedi Bagmugaliya, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Tree cutting work

Areas: Kadambani, Sant Asharam, Rameshwaram B Phase, Gulabi Nagar, Pradarshani, Ashima Royal City, Landmark, Amrit Homes, Kilol Park, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Tree cutting work

Areas: Lake Pearl Garden, Aditya Avenue, Garden State, Col Corner, Suvidh Vihar, Suraj Nagar, Manan Hospital
Time: 10:00 to 15:00
Reason: Line maintenance work

Areas: Fateh Garh, Nagar Nigam Office, Sadar Manzil, Fire Brigade, Parulkar Hospital, Mali Pura, Chirayu Hospital, Old Gate, Hamidiya Hospital, Imami Gate Chauraha
Time: 08:00 to 13:00
Reason: Line maintenance work

Areas: AG Colony, P&T Colony, Meteorological Colony, Nirala Nagar, Dwarkapuri, Vanika (IIFM), Ekta Market, Akashwani, Akriti Garden
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Metro construction work

Areas: AG Colony, P&T Colony, 228 Qtr, Sanjay Complex, Karamchari Bhawan, Bajrang Shadi Hall, Agrasen Bhawan, 54 Block (Platinum Plaza), Mata Mandir Chauraha, CI Homes, 28A (Blocks), Harshwardhan Nagar, Gurjar Bhawan
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Metro construction work

Areas: Kilan Dev Tower & all nearest area
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

Areas: Sarvodharam C-Sector, Priyanka Homes, 1/4 Good Shepherd, Kavery Colony, J K Town nearest area
Time: 09:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work

article-image

