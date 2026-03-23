Bhopal Power Cut March 24: Power To Remain Disrupted In Bagmugaliya, Lake Pearl Garden, Hamidiya Hospital & More; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on March 24, 2025, for STC supervision and other departmental work.
Areas and Timings:
Areas: Rameshwaram B Phase, Silver Estate, Nand Gaon, Gayatri Vihar Phase-3, Rishikesh Vihar, Minakshi Planet, Pradhanmantri Avashiye Yojna Jatkhedi Bagmugaliya, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Tree cutting Work
Areas: Adi Parisar Phase-2, Pradhanmantri Avashiye Yojna Jatkhedi Bagmugaliya, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Tree cutting work
Areas: Kadambani, Sant Asharam, Rameshwaram B Phase, Gulabi Nagar, Pradarshani, Ashima Royal City, Landmark, Amrit Homes, Kilol Park, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Tree cutting work
Areas: Lake Pearl Garden, Aditya Avenue, Garden State, Col Corner, Suvidh Vihar, Suraj Nagar, Manan Hospital
Time: 10:00 to 15:00
Reason: Line maintenance work
Areas: Fateh Garh, Nagar Nigam Office, Sadar Manzil, Fire Brigade, Parulkar Hospital, Mali Pura, Chirayu Hospital, Old Gate, Hamidiya Hospital, Imami Gate Chauraha
Time: 08:00 to 13:00
Reason: Line maintenance work
Areas: AG Colony, P&T Colony, Meteorological Colony, Nirala Nagar, Dwarkapuri, Vanika (IIFM), Ekta Market, Akashwani, Akriti Garden
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Metro construction work
Areas: AG Colony, P&T Colony, 228 Qtr, Sanjay Complex, Karamchari Bhawan, Bajrang Shadi Hall, Agrasen Bhawan, 54 Block (Platinum Plaza), Mata Mandir Chauraha, CI Homes, 28A (Blocks), Harshwardhan Nagar, Gurjar Bhawan
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Metro construction work
Areas: Kilan Dev Tower & all nearest area
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Areas: Sarvodharam C-Sector, Priyanka Homes, 1/4 Good Shepherd, Kavery Colony, J K Town nearest area
Time: 09:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work