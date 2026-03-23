Bhopal Power Cut March 24: Power To Remain Disrupted In Bagmugaliya, Lake Pearl Garden, Hamidiya Hospital & More; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on March 24, 2025, for STC supervision and other departmental work. Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours Areas and Timings: Areas: Rameshwaram B Phase, Silver Estate, Nand Gaon, Gayatri Vihar Phase-3, Rishikesh Vihar, Minakshi Planet, Pradhanmantri Avashiye Yojna Jatkhedi Bagmugaliya, etc. Time: 10:00 to 16:00

Reason: Tree cutting Work Areas: Adi Parisar Phase-2, Pradhanmantri Avashiye Yojna Jatkhedi Bagmugaliya, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Tree cutting work Areas: Kadambani, Sant Asharam, Rameshwaram B Phase, Gulabi Nagar, Pradarshani, Ashima Royal City, Landmark, Amrit Homes, Kilol Park, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Tree cutting work Areas: Lake Pearl Garden, Aditya Avenue, Garden State, Col Corner, Suvidh Vihar, Suraj Nagar, Manan Hospital

Time: 10:00 to 15:00

Reason: Line maintenance work Areas: Fateh Garh, Nagar Nigam Office, Sadar Manzil, Fire Brigade, Parulkar Hospital, Mali Pura, Chirayu Hospital, Old Gate, Hamidiya Hospital, Imami Gate Chauraha

Time: 08:00 to 13:00

Reason: Line maintenance work Areas: AG Colony, P&T Colony, Meteorological Colony, Nirala Nagar, Dwarkapuri, Vanika (IIFM), Ekta Market, Akashwani, Akriti Garden

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Metro construction work Areas: AG Colony, P&T Colony, 228 Qtr, Sanjay Complex, Karamchari Bhawan, Bajrang Shadi Hall, Agrasen Bhawan, 54 Block (Platinum Plaza), Mata Mandir Chauraha, CI Homes, 28A (Blocks), Harshwardhan Nagar, Gurjar Bhawan

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Metro construction work Areas: Kilan Dev Tower & all nearest area

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work Areas: Sarvodharam C-Sector, Priyanka Homes, 1/4 Good Shepherd, Kavery Colony, J K Town nearest area

Time: 09:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work