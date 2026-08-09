Bhopal Power Cut August 9: Power To Remain Disrupted In Govindpura Market, New Subhash Nagar, Sudama Nagar, Azad Market & More; Check Full List

Bhopal Power Cut August 9: Power To Remain Disrupted In Govindpura Market, New Subhash Nagar, Sudama Nagar, Azad Market & More; Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents in several parts of Bhopal will face scheduled power cuts on Sunday, August 9, due to departmental maintenance work by the electricity department. Power supply will remain affected in the following areas: Area: Alert Engineering Enterprises, S Tech & FEB, Presscom Industries, Juhi Electricals, Garima Industries, Akshay Engineering, MGM Industries, Gupta Engineering, DB Infratech Pvt. Ltd., DB Infra Area, Bhaskar Area, Aditya Hub Area and nearby areas

Time: 10:00 AM to 1:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Govindpura Market, Govind Garden Colony, Govindpura Main Market and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: New Subhash Nagar, Arjun Nagar, Varenyam Motor, Ashok Nagar, Chambal Colony, Shalimar Complex, Ashoka Enclave, Yalgar Press, Baghdilkusha, Pull Bogda and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Patel Nagar, Anand Nagar, Oriental College, NRI College, Sunskriti Marriage Garden, Akanchha Marriage Garden, Shakuntla Thakral, Ishaan Complex, Ishaan Colony, Gandharv Colony, Shukla Petrol Pump, Mont Fort School, Patel Nagar Gil Dhaba, Omega Colony and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Chitragupta Nagar, Aradhana Nagar, Virangana Parisar, Ganga Nagar, Sharda Hospital, Sudama Nagar, Lumbini Parisar, Ambedkar Nagar, Rajeev Nagar, Naya Basera and nearby areas

Time: 10:00 AM to 12:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Tehsil Road, Nakkar Khana, Gohar Mahal, Malipura, Peergate Chauraha, Lakherapura, Gujarpura, Neem Road, Imamigate Chauraha, Mannumal Dharamshala and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Retghat, Peergate, Pital Nagri, Sindhi Market, Jumerati, Aliganj, Chowki Imambada, Noormahal Road, Kumharpura, Jumerati Post Office, Chune Wali DP, Old Kabad Khana and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Doctor Quarters, Saidiya School, Central Library, Itwara Road, Itwara Transport, Azad Market, Lalwani Press Road, Masjid Shakoor Khan, Guliyadai Road and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Chintaman Road, Mahal Tabbamiyan, Chowk Bazaar, Jama Masjid and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Area: Bairagarh Gaon, Adarsh Nagar, Nai Basti, Steel Factory, Cold Storage, Meerpur and nearby areas

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Departmental maintenance work Residents in the affected localities are advised to plan their day accordingly and complete essential work before the scheduled shutdown. Electricity supply is expected to be restored after the maintenance work is completed. Read Also Bhopal Traders Shut Markets, Demand Immediate Removal Of Moti Masjid Barricades Amid Growing Anger