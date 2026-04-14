Bhopal Power Cut April 15: Power To Remain Disrupted In Rajendra Nagar, Semra, Kokta & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 15, 2026, due to maintenance work and cut point–jumper work under the RDSS project.
The electricity department has advised residents in the affected areas to plan their activities accordingly.
Area – Time
Rajendra Nagar, Karariya, Harsiddhi Campus, Dwarka Nagar, Krishna Nagar, Bal Bharti School area
10:00 AM – 4:00 PM
Semra, Khejda, Bhanpur, Kolua, Damkheda, Khushi Pura
10:00 AM – 4:00 PM
Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, SAM College, JK Resort, Navjyoti ITI, Matin Miya Farm House, Dr Veterinary, AVM College, Agio Logistic, Dobra School
10:00 AM – 4:00 PM
Kokta Village, Transport Nagar, Lalwani Dairy Phase II and III
10:00 AM – 4:00 PM
PMAY Multi, Diamond City, Kasturi Courtyard, Rajdhani Parisar
10:00 AM – 4:00 PM
E-2, E-3, E-4, Niramaya Hospital, Narmada Hospital, BJP Office, National Hospital, HDFC Bank Vittal Market, Arjun Fitness Club, Commercial Tax Office, Sanya Hospital
10:00 AM – 2:00 PM
Tehsil Road, Nakkar Khana, Gohar Mahal, Malipura, Peergate Chauraha, Lakherapura, Gujarpura, Neem Road, Imami Gate Chauraha, Mannumal Dharamshala
10:00 AM – 3:00 PM
Retghat, Peergate, Pital Nagri, Sindhi Market, Jumerati, Aliganj, Chowki Imambada, Noormahal Road, Kumharpura, Jumerati Post Office, Chune Wali DP Old Kabad Khana
10:00 AM – 3:00 PM
Yadgare Shahajani Park, Lady Hospital area
10:00 AM – 3:00 PM
Thela Road, GAD Chauraha, Mayo Hospital, Jhirno Ka Mandir, Kala Darwaja, Tajul Masajid, GPO, LBS Hospital
10:00 AM – 3:00 PM
Hemu Kalani, Sky Dream, Basant Vihar, Priyadarshini Plaza, Rohit Nagar, Raghunath Nagar, Comfort Enclave, Fortune Signature, Sai Arcade, Sriram Height, Star Avenue, Subhalay Colony
11:00 AM – 1:00 PM
Tulsi Vihar, Vallabh Nagar, Luv-Kush Nagar, Somya Vihar, Rachna Vihar, Avantika Crystal Campus, Kanchan Nagar, Aashtha Vihar, Sarthak Height, Tulsi Vihar-2, Regal Nest, Sarla Homes, Samriddhi Desire
9:30 AM – 2:00 PM
Life Style Blue, Tribhuvan, Shiv Angan, Canal Kinship area
10:00 AM – 2:00 PM
Residents in the affected areas have been advised to plan their daily activities in advance during the scheduled outage hours. The electricity department said the supply will be restored once the maintenance and technical work is completed.