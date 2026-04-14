Bhopal Power Cut April 15: Power To Remain Disrupted In Rajendra Nagar, Semra, Kokta & More; Check Full List

Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on April 15, 2026, due to maintenance work and cut point–jumper work under the RDSS project.

Area – Time

Rajendra Nagar, Karariya, Harsiddhi Campus, Dwarka Nagar, Krishna Nagar, Bal Bharti School area

10:00 AM – 4:00 PM

Semra, Khejda, Bhanpur, Kolua, Damkheda, Khushi Pura

10:00 AM – 4:00 PM

Adampur, Chhavni, Dobra, Chor Sagoni, Omega Farm, Gyan Ganga College, SAM College, JK Resort, Navjyoti ITI, Matin Miya Farm House, Dr Veterinary, AVM College, Agio Logistic, Dobra School

10:00 AM – 4:00 PM

Kokta Village, Transport Nagar, Lalwani Dairy Phase II and III

10:00 AM – 4:00 PM

PMAY Multi, Diamond City, Kasturi Courtyard, Rajdhani Parisar

10:00 AM – 4:00 PM

E-2, E-3, E-4, Niramaya Hospital, Narmada Hospital, BJP Office, National Hospital, HDFC Bank Vittal Market, Arjun Fitness Club, Commercial Tax Office, Sanya Hospital

10:00 AM – 2:00 PM

Tehsil Road, Nakkar Khana, Gohar Mahal, Malipura, Peergate Chauraha, Lakherapura, Gujarpura, Neem Road, Imami Gate Chauraha, Mannumal Dharamshala

10:00 AM – 3:00 PM

Retghat, Peergate, Pital Nagri, Sindhi Market, Jumerati, Aliganj, Chowki Imambada, Noormahal Road, Kumharpura, Jumerati Post Office, Chune Wali DP Old Kabad Khana

10:00 AM – 3:00 PM

Yadgare Shahajani Park, Lady Hospital area

10:00 AM – 3:00 PM

Thela Road, GAD Chauraha, Mayo Hospital, Jhirno Ka Mandir, Kala Darwaja, Tajul Masajid, GPO, LBS Hospital

10:00 AM – 3:00 PM

Hemu Kalani, Sky Dream, Basant Vihar, Priyadarshini Plaza, Rohit Nagar, Raghunath Nagar, Comfort Enclave, Fortune Signature, Sai Arcade, Sriram Height, Star Avenue, Subhalay Colony

11:00 AM – 1:00 PM

Tulsi Vihar, Vallabh Nagar, Luv-Kush Nagar, Somya Vihar, Rachna Vihar, Avantika Crystal Campus, Kanchan Nagar, Aashtha Vihar, Sarthak Height, Tulsi Vihar-2, Regal Nest, Sarla Homes, Samriddhi Desire

9:30 AM – 2:00 PM

Life Style Blue, Tribhuvan, Shiv Angan, Canal Kinship area

10:00 AM – 2:00 PM

Residents in the affected areas have been advised to plan their daily activities in advance during the scheduled outage hours. The electricity department said the supply will be restored once the maintenance and technical work is completed.