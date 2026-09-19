4 Trips Each For Festival Special Trains Between Sultanpur/Varanasi And Lokmanya Tilak Terminus

Bhopal (Madhya Pradesh): The railway administration has decided to operate special trains to facilitate smooth and safe travel for passengers during the upcoming Durga Puja, Diwali, and Chhath festivals. Accordingly, reserved festival special express trains will operate between Sultanpur and Lokmanya Tilak Terminus, and between Varanasi and Lokmanya Tilak Terminus, passing through the Bhopal Division. Both these special trains will halt at key stations within the Bhopal Division: Bina, Rani Kamlapati, and Itarsi Junction.
1. Train No. 04212/04211 Sultanpur–Lokmanya Tilak Terminus–Sultanpur Reserved Festival Special
Train No. 04212 Sultanpur–Lokmanya Tilak Terminus Reserved Festival Special Express will operate from Sultanpur every Wednesday between October 21 and November 11, 2026. The train will make 4 trips during this period. On the return journey, Train No. 04211 Lokmanya Tilak Terminus–Sultanpur will run every Thursday from October 22 to November 12, 2026, also completing 4 trips.
Train No. 04212 Sultanpur–Lokmanya Tilak Terminus Special will depart from Sultanpur at 04:00, arrive at the division's Bina station at 17:30, Rani Kamlapati at 20:10, and Itarsi at 21:40, finally reaching Lokmanya Tilak Terminus at 14:00 the next day. Similarly, on the return journey, Train No. 04211 (Lokmanya Tilak Terminus–Sultanpur Special) will depart from Lokmanya Tilak Terminus at 15:00 hours.
It will arrive at Itarsi at 03:35 hours, Rani Kamlapati at 06:20 hours, and Bina at 09:45 hours the following day, finally reaching Sultanpur at 23:00 hours.
Departing from Sultanpur, the train will reach Lokmanya Tilak Terminus via Lucknow, Kanpur Central, Orai, Virangana Lakshmibai Jhansi, Bina, Rani Kamlapati, Itarsi Junction, Khandwa, Bhusawal, Nashik Road, Igatpuri, Kalyan, and Thane.
2. Train No. 04226/04225 Varanasi–Lokmanya Tilak Terminus–Varanasi Reserved Festival Special
Train No. 04226 (Varanasi–Lokmanya Tilak Terminus Reserved Festival Special Express) will operate from Varanasi every Thursday between 22 October and 12 November 2026, completing 04 trips during this period. On the return leg, Train No. 04225 (Lokmanya Tilak Terminus–Varanasi) will run every Friday from 23 October to 13 November 2026, also completing 04 trips.