Salman Khan, Emraan Hashmi, Suniel Shetty and other B-town men bring their dapper best forward at Baba Siddique's Iftar Party

By: FPJ Web Desk | April 17, 2023

Bollywood heartthrob Salman Khan and other leading men were seen in attendance at MLA Baba Siddique's much-talked about Iftar party

Varinder Chawla

Emraan Hashmi

Varinder Chawla

Suniel Shetty

Varinder Chawla

Devi Sri Prasad aka DSP

Varinder Chawla

Armaan Malik

Varinder Chawla

MC Stan

Varinder Chawla

Yashraj Mukhate

Varinder Chawla

Jassie Gill

Varinder Chawla

Siddharth Nigam and Raghav Juyal

Varinder Chawla

Chunky Panday

Varinder Chawla

Rohit Saraf

Varinder Chawla

Awez Darbar

Varinder Chawla

Pulkit Samrat

Varinder Chawla

Aamir Ali

Varinder Chawla

Jaaved Jaaferi

Varinder Chawla

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