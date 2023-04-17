Salman Khan, Emraan Hashmi, Suniel Shetty and other B-town men bring their dapper best forward at Baba Siddique's Iftar Party

By: FPJ Web Desk | April 17, 2023
Bollywood heartthrob Salman Khan and other leading men were seen in attendance at MLA Baba Siddique's much-talked about Iftar party
Varinder Chawla
Emraan Hashmi
Varinder Chawla
Suniel Shetty
Varinder Chawla
Devi Sri Prasad aka DSP
Varinder Chawla
Armaan Malik
Varinder Chawla
MC Stan
Varinder Chawla
Yashraj Mukhate
Varinder Chawla
Jassie Gill
Varinder Chawla
Siddharth Nigam and Raghav Juyal
Varinder Chawla
Chunky Panday
Varinder Chawla
Rohit Saraf
Varinder Chawla
Awez Darbar
Varinder Chawla
Pulkit Samrat
Varinder Chawla
Aamir Ali
Varinder Chawla
Jaaved Jaaferi
Varinder Chawla
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