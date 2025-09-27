Mumbai Guide: Vrat-Friendly Restaurants In City You Must Visit This Navratri

By: Manasi Kamble | September 27, 2025
Soam, Babulnath: Located near Babulnath Temple, Soam is famous for pure vegetarian Gujarati snacks and food, offering a special farali menu with innovative vrat delights. Must-Try: Rajgira puri, Farali Pattice, and Sabudana Khichdi.
Khandani Rajdhani, Multiple Outlets: This chain is renowned for its royal Rajasthani and Gujarati thalis, and their Navratri Vrat Thali is a lavish, unlimited satvik feast. Must-Try: Kuttu ki Puri, Samak Rice, and Rajgira Halwa.
Swati Snacks, Tardeo & Nariman Point: A Mumbai institution, Swati Snacks serves clean, simple, and incredibly popular Gujarati snacks, featuring a dedicated, high-quality fasting menu. Must-Try: Sabudana Khichdi, Farali Pattice, and delicate Vrat Thali.
Maharaja Bhog, Multiple Outlets: Offering a traditional, royal dining experience, Maharaja Bhog provides an unlimited, extensive Navratri Thali, focusing on pure, satvik ingredients and grand hospitality. Must-Try: Vrat-friendly gravies, Samvat Pulao, and sweet dishes.
Lotus Café, JW Marriott Mumbai Juhu: Offers a sophisticated Navratri Special Fasting Menu, balancing traditional vrat ingredients with a premium hotel dining experience near the Juhu beach. Must-Try: Singhada Aate Ka Samosa and their luxurious Sabudana Kheer.
Prakash Upahaar Kendra, Dadar West: A local favourite for authentic Maharashtrian snacks, Prakash serves an unpretentious, traditional *Upvas* menu that is both affordable and delicious. Must-Try: Sabudana Vada, Upvas Batata Bhaji, and Amti.
Mitali Vyas
ITC Grand Central, Hornby's Pavilion, Parel: Presents the "Thali of the Goddess," a specially curated, mindful satvik dining experience in an elegant hotel setting, perfect for a refined fast. Must-Try Piyush drink, Kaddu ki Subzi, and Nachni ki Roti.
