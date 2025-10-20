Mumbai Guide: Taste City's Iconic 'Mithaiwalas' Known For Authentic Sweet Dishes This Diwali

By: Manasi Kamble | October 20, 2025

D. Damodar Mithaiwala, Dadar (East): Established in 1937, famous for milk-based sweets, Malai Gota, and Maharashtrian specialties like Karanji.

Panshikar Mithaiwale, Dadar (West): Known for authentic Maharashtrian sweets like Puran Poli and Modak. Nearly a century of consistent quality.

Punjabi Chandu Halwai Karachiwala, Grant Road: An old favorite since 1896, specializing in traditional sweets like Sohan Halwa, Karachi Halwa, and Peda.

Tewari Bros Mithaiwala, Opera House, Sion: A go-to spot for North Indian and Bengali sweets. Must-try items include Motichoor Laddu and Malai Peda.

Shabbir's Tawakkal Sweets, Mohammad Ali Road: Famous, especially during Ramzan, for traditional sweets like Malpua, Phirni, and rich Malai Khaja.

Jhama Sweets, Chembur: A long-standing shop known for its Sindhi specialties and the incredibly popular, pure-ghee Motichoor Laddu.

Suleman Usman Mithaiwala, Mohammad Ali Road: A legendary spot famous for its unique sweet creation, the rich, dense, milk-based dessert called Aflatoon.

