Mumbai Guide: Taste City's Iconic 'Mithaiwalas' Known For Authentic Sweet Dishes This Diwali

By: Manasi Kamble | October 20, 2025
D. Damodar Mithaiwala, Dadar (East): Established in 1937, famous for milk-based sweets, Malai Gota, and Maharashtrian specialties like Karanji.
Panshikar Mithaiwale, Dadar (West): Known for authentic Maharashtrian sweets like Puran Poli and Modak. Nearly a century of consistent quality.
Punjabi Chandu Halwai Karachiwala, Grant Road: An old favorite since 1896, specializing in traditional sweets like Sohan Halwa, Karachi Halwa, and Peda.
Tewari Bros Mithaiwala, Opera House, Sion: A go-to spot for North Indian and Bengali sweets. Must-try items include Motichoor Laddu and Malai Peda.
Shabbir's Tawakkal Sweets, Mohammad Ali Road: Famous, especially during Ramzan, for traditional sweets like Malpua, Phirni, and rich Malai Khaja.
Jhama Sweets, Chembur: A long-standing shop known for its Sindhi specialties and the incredibly popular, pure-ghee Motichoor Laddu.
Suleman Usman Mithaiwala, Mohammad Ali Road: A legendary spot famous for its unique sweet creation, the rich, dense, milk-based dessert called Aflatoon.
