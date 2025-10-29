Mumbai Guide: Love Sushi? Check Out THESE Authentic Eateries In City

By: Manasi Kamble | October 29, 2025
Izumi: Bandra West. Widely praised for genuine Japanese taste; famed for its fresh sushi and bustling vibe.
Mizu: Khar West. Offers high-quality, authentic Japanese cuisine; known for premium, delicate sushi preparations.
Kuuraku: Bandra West. A favorite for traditional Japanese; enjoy excellent ramen and superb, genuine sushi rolls.
Wasabi by Morimoto: Taj Mahal Palace, Colaba. Experience ultra high-end, luxurious Japanese dining; world-class sushi in South Mumbai.
Koishii: The St. Regis, Lower Parel. Known for its sophisticated ambiance and exceptional, finely crafted sushi.
Kofuku: Hiranandani Gardens, Powai. Provides a proper Japanese experience with varied menu; great sushi options available.
Origami: Supreme Business Park, Powai. Serves good sushi alongside Korean delights; a solid spot for Japanese cravings.
The Nines: Offers a range of Japanese dishes including fresh sushi; located in Juhu.
Pa Pa Ya: Bandra Kurla Complex (BKC). Excellent sushi menu with contemporary flair; reliable, delicious Japanese food.
Seefah: Bandra West. A smaller, well-regarded place for genuine Thai and Japanese, including fresh sushi selections.
