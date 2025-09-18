Mumbai Guide: Hungry After Garba? Check Out Famous Eateries You Can Explore On Dandiya Nights This Navratri

By: Manasi Kamble | September 18, 2025
Ghatkopar Gujarati Samaj Garba: After dancing, head to Achija Fast Food nearby, serving crispy pav bhaji and dosa till late.
Juhu Jagruti Hall, Andheri: Dance till midnight, then enjoy late-night rolls and kebabs at Kebabs & Kurries, ITC Maratha.
Kora Kendra, Borivali: Popular for vibrant Garba nights. Grab late-night snacks at Shree Sagar Veg Treat, known for pav bhaji
Kutchi Ground, Matunga: Famous for community Garba. End the night at A. Rama Nayak’s Udipi, serving authentic South Indian meals late.
Malad Gujarati Mandal: Lively Navratri hotspot. Relish hot bhajiyas and chai at Shreeji Snacks, a late-night favorite for locals.
Mulund Gymkhana Garba: Famous suburban celebration. Post-Garba, head to Bansi Sweets and Snacks, offering late-night chaat, jalebi, and fafda.
Sardar Patel Ground, Kandivali: Thrilling Garba nights here end with Prakash Uphar Gruh’s misal pav, a spicy midnight indulgence for dancers.
