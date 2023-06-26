8 Ancient Temples Across India That You Must Visit Once In Your Lifetime

By: FPJ Web Desk | June 26, 2023
1. Tirumala Sri Venkateswara Swami Temple, Andhra Pradesh
Pics credit: Twitter- @IndiaTales7
2. Shree Kedarnath Mandir, Uttarakhand
3. Badrinath Dham, Uttarakhand
4. Shree Dwarkadhish Mandir also known as the 'Jagat Mandir' in the city of Dwarka in Gujarat
5. Shree Somnath Jyotirling Temple, Gujarat
6. Kashi Vishwanath Mandir, Uttar Pradesh
7. Puri Jagannath Mandir, Odisha
8. Ramanathaswamy Jyotirlinga in Rameshwaram, Tamil Nadu
9. Shri Krishna Janmabhoomi Temple, Mathura, Uttar Pradesh
10. Mahakaleshwar Jyotirlinga in Ujjain Madhya Pradesh
Thanks For Reading!