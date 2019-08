Ganesh Chaturthi 2019: Ganesh Chalisa lyrics and video

Ganesh Chaturthi is a 10-day festival that commemorates the birth of Lord Ganesha. The festival begins on Shukla Chaturthi which is the fourth day of the waxing moon and ends on Anant Chaturdashi which is the 14th day of the waxing moon period. In 2019, Ganesh Chaturthi commences on September 2 and Anant Chaturdashi falls on September 10. Devotees celebrate the festival by worshipping the idol of Lord Ganesha and singing devotional songs and mantras with devotion and love. Ganesh Chalisa is a devotional song that glorifies Lord Ganesha. Ganesha Chalisa has gained enormous popularity among the devotees and many recite it daily as a prayer. On the occasion of Ganesh Chaturthi, we bring to you lyrics and video of Ganesh Chalisa.

Shri Ganesh Chalisa Lyrics

Jai Ganpati Sadgun Sadan, Kari Var Badan Kripal

Vighna Haran Mangal Karan, Jai Jai Girija Laal

Jai Jai Jai Ganpati Ganraju

Mangal Bharan Karan Shubh Kaju

Jai Gajbadan Sadan Sukhdata

Vishwa Vinayak Budhi Vidhata

Vakra Tunda Suchi Shund Suhavan

Tilak Tripund Bhaal Man Bhaavan

Raajit Man Muktan Ur Mala

Swarn Mukut Shir Nayan Vishala

Pustak Pani Kuthar Trishul

Modak Bhog Sugandhit Phool

Sunder Pitamber Tan Saajit

Charan Paaduka Muni Man Raajit

Dhan Shiv Suvan Shadanan Bhraata

Gauri Lalan Vishwa Vikhyata

Ridhi Sidhi Tav Chavar Sudhaarey

Mooshak Vaahan Sohat Dwarey

Kaho Janam Shubh Katha Tumhari

Ati Suchi Paavan Mangal Kari

Ek Samay Giriraj Kumari

Putra Hetu Tap Keenha Bhaari

Bhayo Yagya Jab Poorna Anoopa

Tab Pahunchyo Tum Dhari Dwij Rupa

Athiti Jaani Kay Gauri Sukhari

Bahu Vidhi Seva Kari Tumhari

Ati Prasan Hovay Tum Var Deenha

Matu Putra Hit Jo Tap Keenha

Milhi Putra Tuhi Budhi Vishala

Bina Garb Dhaaran Yahi Kala

Gannayak Gun, Gyaan Nidhaana

Pujit Pratham Roop Bhagwana

As Kahi Antardhyan Roop Havay

Palna Par Baalak Swaroop Havay

Bin Sheesh, Rudan Jabhi Tum Thani

Lakh Mukh Sukh Nahi Gauri Samani

Sakal Magan Sukh Mangal Gaavahi

Nab Te Suran Suman Varshavahi

Shambhu, Uma, Bahudaan Lutavahi

Sur Muni Jan Sut Dekhan Aavahi

Lakh Ati Anand Mangal Saaja

Dekhan Bhi Aaey Shani Raja

Nij Avgun Guni Shani Man Mahi

Baalak, Dekhan Chahat Naahi

Girja Kachu Man Bhed Badayo

Utsav Mor, Na Shani Tuhi Bhaayo

Kahan Lagey Shani, Man Sakuchaee

Ka Kariho Sheesh Maahi Dikhayee

Nahi Vishwas Uma Kar Bhayau

Shani Sav Baalak Dekhan Kahyau

Padatahi, Shani Drig Kon Prakasha

Baalak Shir Udi Gayo Aakasha

Girija Giri Vikal Havay Dharni

So Dukh Dasha Gayo Nahi Varni

Hahakaar Machyo Kailasha

Shani Kinhayo Lakhi Sut Ka Naasha

Turat Garud Chadi Vishnu Sidhaye

Kati Chakra Sav Gaj Shir Laye

Baalak Ke Dhar Upar Dhaaryo

Pran, Mantra Pad Shankar Daaryo

Naam Ganesh Shambhu Tab Kinhey

Pratham Pujya Buddhi Nidhi Var Dinhey

Buddhi Pariksha Jab Shiv Kinha

Prithvi Kar Pradakshina Linha

Chaley Shadanan Bharmi Bhulai

Rachey Baith Tum Buddhi Upai

Charan Matu-Pitu Ke Dhar Linhey

Tinkey Saat Pradakshin Kinhey

Dhanya Ganesh Kahi Shiv Hiya Harshey

Nabh Te Suran Suman Bahu Barsey

Tumhari Mahima Buddhi Badai

Shesh Sahas Mukh Sakey Na Gaae

Mae Mati Hin Malin Dukhari

Karahu Kaun Vidhi Vinay Tumhari

Bhajan Ram Sunder Prabhudasa

Lag Prayaag, Kakra Durvasa

Ab Prabhu Daya Deen Par Keejay

Apni Shakti Bhakti Kuch Deejay

Singer: Suresh Wadkar