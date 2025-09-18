 Yogi Govt To Begin ShriAnn Procurement Across UP From October 1
Yogi Govt To Begin ShriAnn Procurement Across UP From October 1

Rahul MUpdated: Thursday, September 18, 2025, 06:17 PM IST
article-image
Yogi Adityanath | (ANI Photo)

Lucknow: The double-engine government is promoting ShriAnn and linking farmers to its cultivation benefits. In this context, procurement of coarse grains for 2025–26 will run from October 1 to December 31, with registration and renewal ongoing for maize, millet, and sorghum. Farmers must register or renew on fcs.up.gov.in or the UP Kisan Mitra app, as only registered farmers will be eligible for procurement.

For assistance, farmers can call toll-free 18001800150 or contact local food and marketing officers. Payments will go directly to Aadhaar-linked bank accounts, with procurement centers ensuring transparency through biometric e-POP verification.

MSP rates have been raised: Rs 2400/quintal for maize, Rs 2775 for millet, Rs 3699 for hybrid sorghum, and Rs 3749 for Malwandi sorghum.

Maize will be procured in Badaun, Bulandshahr, Hardoi, Unnao, Mainpuri, Agra, Firozabad, Aligarh, Etah, Kasganj, Hathras, Kanpur Nagar-Dehat, Kannauj, Auraiya, Etawah, Bahraich, Gonda, Ballia, Jaunpur, Farrukhabad, Mirzapur, Sonbhadra, Deoria, and Lalitpur.

Millet will be procured in Badaun, Bulandshahr, Agra, Firozabad, Mathura, Mainpuri, Aligarh, Kasganj, Hathras, Etah, Bareilly, Badaun, Shahjahanpur, Sambhal, Rampur, Amroha, Kanpur Nagar-Dehat, Farrukhabad, Auraiya, Kannauj, Etawah, Jalaun, Hamirpur, Chitrakoot, Ghazipur, Jaunpur, Prayagraj, Fatehpur, Kaushambi, Mirzapur, Ballia, Hardoi, and Unnao.

Sorghum will be procured in Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba, Kanpur Nagar-Dehat, Fatehpur, Unnao, Hardoi, Mirzapur, and Jalaun.

Yogi Govt To Begin ShriAnn Procurement Across UP From October 1

