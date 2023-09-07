 MSSA Inter-School Badminton: Rayhan Advances With Comfortable Win
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MSSA Inter-School Badminton: Rayhan Advances With Comfortable Win

The Campion School student beat Anant Kapadia of BD Somani School, Cuffe Parade 21-16

FPJ Web DeskUpdated: Thursday, September 07, 2023, 04:33 PM IST
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Banatwala Rayhan of Campion School, Cooperage defeated Anant Kapadia of the Cuffe Parade school, B.D.Somani 21-16 on the second day of the Mumbai Schools Sports Association inter-school badminton, at the Bombay Gymkhana, here on Thursday.
Results
Boys (U-14): M Pratim (D.G. Khetan Intl) bt  Singhi Reyansh 21-5 (Chatrabhuj Narsee), V Kairamkonda (Swami Vivekanand)  bt Mufaddal Electicwala (Podar ORT International School, Worli) 21-10, Ba Rayhan (Campion School) bt A Kapadia (B.D.Somani) 21-16, R Sarkar (Rose Manor Intl) bt  M Doshi (Fazlani L. Academie Global) 21-10, V Bhoir (St. Stanislaus) w/o A Chandarana (Jasudben M.L), R Jatia (Bombay Intl) bt S Pandit (Rustomjee Intl.) 21-6, P Tanpure (Smt. R.S.B. Arya Vidyamandir) bt S Sarthak (S.H.Agarwal Intl.) 21-18, D Butani (V.C.W.Arya Vidya Mandir) bt S Shlok (Kapol Vidyanidhi Intl.) 21-9, M Zehn (Maneckji Cooper Education) bt M Aarav (Parle Tilak Vidyalaya Eng) 21-4, S B Jain (BAK Swadhyay Bhavan, Matunga) w/o D Shetty (St.Annes High School, Orlem), R Behl (Bhakitvedanta Swami Mission) bt V Sanghani (Amulakh Amichand Intl.) 21-3, P Rane (Oxford Public Schoolt) bt A Dave (Podar Int. CBSE) 21-10, V Pachisia (Arya Vidyamandir) bt Arnav G Malhotra (Thakur Int. Kandivali) 21-12.

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D Pawar (Sanskar Academy) bt VN Naik  (Thakur Public Schooli) 21-9, R More (The Blossoms Sunderbai Eng) bt S Sakirya (IES Manik Vidyamandir) 21-2, A Varma (Navy Children School) bt VA Rathi (Mount Litera School) 21-1, J Noronha (Ryan International CBSE) bt H Sarvai (BAK Swadhyay Bhavan) 21-2, A Agarwal (Swami Vivekanand) bt E Cadryn (St. Anthony’s) 21-11, L Singh (Navy Children School) bt V Sawant (Pawar Public School Bhandup), 21-11, D Gupta (Arya Vidyamandir) w/o B Shiv (Kohinoor Intenational), P Vidhan (St. Mary’s ICSE), A Karnataki (Podar Int. CBSE) bt M Vyankatesh (Rajhans Vidyalaya) 21-7, J Vihaan (Chatrabhuj Narsee) bt A Raina (Nalanda Public) 21-1, J Jain (Hill Spring Intl.) bt A Srhikant (Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir) 21-12, N Vikrant (R.N. Podar) w/o J Vinu (Bombay Scottish School, Powai), R Arora (St. Gregorios) bt S Brijimohan (Dr. S.Radhakrishnan) 21-3, D Palkhiwalla (Don Bosco High School, Matunga) bt T Bagasarawala (Christ Church Int.) 21-16, S Kulkarni (IES VN Sule Guruji Eng.) bt N Rao (Swami Vivekanand) 21-2, A Dalvi (Parle Tilak Vidyalaya ICSE) bt H Desai (Lilavatibai Podar ISC) 21-16, V G Shetty (Thakur Public School) bt M Jehan (Campion School) 21-16, S Hardikar (IES Manik Vidyamandir) w/o N Shah (Fazlani L. Academie Global), J Goradia (Witty Intl.) bt AA Chavan (Sane Guruji English Med) 21-8, B Anish (R.N. Podar) bt FM Haque (Bombay Scottish School, Mahim) 21-5, M Jeehan (Campion School) w/o Parikh Hriday (Aditya Birla World Academy), S Lohia (B.D.Somani) bt K Ramnani (Arya Vidyamandir) 21-13, S Shallva (Lakshdham H.S.) bt L Kothari (Kanakia Internatinal School, Chembur) 21-3, C Aarav (Roshanlal Aggarwal UB) bt D A Keyur  (Tridha School) 21-1, D Patel (Lilavatibai Podar ISC) bt B Hingorani (Podar ORT Intl.) 21-2, J B Fushi (Thakur Public) bt N Pawar (The Dadar Parsee Youth Assembly) 21-7, A Bhat (Podar Int. CBSE) bt A Mishra (The Somaiya) 21-4, T Oke (Parle Tilak Vidyalaya Eng) B Tandel (St. Stanislaus H.S) 21-3, S (Navy Children) bt VS Patil (Rajhans Vidyalaya) 21-8.

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