Table Tennis tournament: Mamata Prabhu, Jignesh Rahatwal top seeded

Mumbai: Former international Mamata Prabhu and lanky rising star Jignesh Rahatwal have been given the pride of place in their respective women’s and men’s singles events in Khar Gymkhana-All Mumbai 4-Star Ranking Table Tennis tournament, which gets underway at Khar Gymkhana from tomorrow (Wednesday,September 25).

Maharashtra’s top junior Anannya Basak, winners in the youth girls title in the last Maharashtra State ranking table tennis tournament held at Thane last week, heads the youth girls singles. While Parthav Kelkar, in the absence of Chaitanya Somaiya, is top seeded in the youth boys singles.

The seedings

Men’s singles: 1. Jignesh Rahatwal; 2. Bhavesh Apte; 3. Viren Patel; 4., Bhavitvya Shah.

Women’s singles: 1. Mamata Prabhu; 2. Ananya Basak, 3. Sheweta Parte; 4. Manasi Chiplunkar.

Youth boys singles: 1. Parthiv Kelkar; 2. Ritvik Nagle; 3. Viren Patel; 4..Hrishikesh Malhotra..

Youth girls singles: 1. Anannya Basak; 2. Manasi Chiplunkar; 3.Anannya Chande; 4. Mahek Narolia.

Jr. boys singles: 1. . Shivam Das; 2. Jash Modi; 3. Ritvik Nagle; 4. Rajeer Shah.

Jr girls singles: 1. Risha Mirchadani; 2. Ananya Chande; 3.Pearl Amalsadwala; 4. Mukta Dalvi.

Sub-jr boys singles: 1. Jash Modi; 2. Rajveer Shah; 3. Mainak Nistala; 4. Akshat Jain.

Sub-jr girls singles: 1.. Ananya Chande; 2. Mukta Dalvi; 3. Pearl Amalsadwala; 4.. Keisha Jhaveri.

Cadet boys singles: 1. Dhruv Shah; 2.Yuvraj Yadav; 3. Vedant Agrawal; 4. Dev Hingorany. Cadet girls singles: Urvi Churi; 2. Swara Salgaonkar; 3. Mrinalini Singh; 4. Mugdha Desai.

Midget boys singles: 1. Vivaan Thakkar; 2. Param Bhiwandkar; 3. Zihan Beddingwala; 4. .Jagjeet Singh Gill.

Midget girls singles: 1. Viva Chougule; 2.q Redar.2. Saachi Mandhyan; 4. Myraa Sangelkar.