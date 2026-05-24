KKR Vs DC Toss Update: Ajinkya Rahane Wins Toss, Opts To Bowl In Must-Win Clash At Eden Gardens

Kolkata, May 24: Kolkata Knight Riders will be taking on Delhi Capitals as their hope for IPL 2026 Playoff hangs with a thread. KKR will have to win the clash to keep their hopes alive for the qualification. However, it also depends on the outcome of the Mumbai Indians vs Rajasthan Royals game ongoing at Wankhede Stadium at the time of the toss at Eden Gardens in Kolkata. KKR captain won the toss and opted to bowl first in the high-intensity clash. Squads: Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane(c), Finn Allen, Manish Pandey, Cameron Green, Rovman Powell, Rinku Singh, Tejasvi Dahiya(w), Anukul Roy, Sunil Narine, Kartik Tyagi, Varun Chakaravarthy, Saurabh Dubey, Vaibhav Arora, Ramandeep Singh, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Navdeep Saini, Sarthak Ranjan, Prashant Solanki, Blessing Muzarabani, Umran Malik, Daksh Kamra, Luvnith Sisodia Delhi Capitals: Abishek Porel, KL Rahul(w), Sahil Parakh, Axar Patel(c), Tristan Stubbs, David Miller, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Lungi Ngidi, Mitchell Starc, Mukesh Kumar, Ashutosh Sharma, Sameer Rizvi, Vipraj Nigam, Prithvi Shaw, Karun Nair, Kuldeep Yadav, Dushmantha Chameera, Nitish Rana, Kyle Jamieson, T Natarajan, Ajay Jadav Mandal, Pathum Nissanka, Auqib Nabi Dar, Rehan Ahmed