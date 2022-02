IPL 2022 Mega Auction: Here's full list of sold and unsold players on day 2 of auctions

98) Aiden Markram - Sunrisers Hyderabad - Rs 2.6 Crore

99) Ajinkya Rahane - Kolkata Knight Riders - Rs 1 crore.

100) Dawid Malan - Unsold

101) Mandeep Singh - Delhi Capitals - Rs 1.1 Crore

102) Marnus Labuschagne - Unsold

103) Saurabh Tiwary - Unsold

104) Eoin Morgan - Unsold

105) Aaron Finch - Unsold

106) Cheteshwar Pujara - Unsold

107) Liam Livingstone - Punjab Kings - Rs 11.5 Crore

108) Dominic Drakes - Gujarat Titans - Rs 1.1 Crore

109) James Neesham - Unsold

110) Jayant Yadav - Gujarat Titans - Rs 1.70 Crore

111) Vijay Shankar - Gujarat Titans - Rs 1.40 Crore

112) Chris Jordan - Unsold

113) Odean Smith - Punjab Kings - Rs 6 Crore

114) Marco Jansen - Sunrisers Hyderabad - Rs 4.20 Crore

115) Shivam Dube - Chennai Super Kings - Rs 4 Crore

116) K Gowtham - Lucknow Super Giants - Rs 90 Lakh

117) Ishant Sharma - Unsold

118) Khaleed Ahmed - Delhi Capitals - Rs 5.25 Crore

119) Dushmantha Chameera - Lucknow Super Giants - Rs 2 Crore

120) Lungi Ngidi - Unsold

121) Chetan Sakariya - Delhi Capitals - Rs 4.20 Crore

122) Sandeep Sharma - Punjab Kings - Rs 50 Lakh

123) Navdeep Saini - Rajasthan Royals - Rs 2.60 Crore

124) Sheldon Cottrell - Unsold

125) Jaydev Unadkat - Mumbai Indians - Rs 1.30 Crore

126) Nathan Coulter-Nile - Unsold

127) Mayank Markande - Mumbai Indians - Rs 65 Lakh

128) Tabrez Shamsi - Unsold

129) Qais Ahmad - Unsold

130) Shahbaz Nadeem - Lucknow Super Giants - Rs 50 Lakh

131) Maheesh Theekshana - Chennai Super Kings - Rs 70 Lakh

132) Karn Sharma - Unsold

133) Ish Sodhi - Unsold

134) Piyush Chawla - Unsold

135) Virat Singh - Unsold

136) Himmat Singh - Unsold

137) Sachin Baby - Unsold

138) Harnoor Singh - Unsold

139) Himanshu Rana - Unsold

140) Rinku Singh - Kolkata Knight Riders - Rs 55 Lakh

141) Manan Vohra - Lucknow Super Giants - Rs 20 Lakh

142) Ricky Bhui - Unsold

143) Lalit Yadav - Delhi Capitals - Rs 65 Lakh

144) Ripal Patel - Delhi Capitals - Rs 20 Lakh

145) Yash Dhull - Delhi Capitals - Rs 50 Lakh

IPL 2022 Mega Auction: Here's full list of sold and unsold players on day 1 of auctions

