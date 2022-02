IPL 2022 Mega Auction: Here's full list of sold and unsold players on day 1 of auctions

1) Shikhar Dhawan- Punjab Kings - Rs 8.25 Crore

2) Ravichandran Ashwin - Rajasthan Royals - Rs 5 Crore

3) Pat Cummins - Kolkata Knight Riders - Rs 7.25 Crore

4) Kagiso Rabada - Punjab Kings - Rs 9.25 Crore

5) Trent Boult - Rajasthan Royals - Rs 8 Crore

6) Shreyas Iyer - Kolkata Knight Riders - Rs 12.25 Crore

7) Mohammed Shami - Gujarat Titans - Rs. 6.25 Crore

8) Faf du Plessis - Royal Challengers Bangalore - Rs 7 Crore

9) Quinton de Kock - Lucknow Super Giants - Rs 6.75 Crore

10) David Warner - Delhi Capitals - Rs 6.25 Crore

11) Manish Pandey - Lucknow Super Giants - Rs 4.60 Crore

12) Shimron Hetmyer - Rajasthan Royals - Rs 8.50 Crore

13) Robin Uthappa - Chennai Super Kings - Rs 2 Crore

14) Jason Roy - Gujarat Titans - Rs 2 Crore

15) David Miller - Unsold

16) Devdutt Padikkal - Rajasthan Royals - Rs 7.75 Crore

17) Suresh Raina - Unsold

18) Steve Smith - Unsold

19) Dwayne Bravo - Chennai Super Kings - Rs 4.40 Crore

20) Nitish Rana - Kolkata Knight Riders - Rs 8 Crore

21) Jason Holder - Lucknow Super Giants - Rs 8.75 Crore

22) Shakib Al Hasan - Unsold

23) Harshal Patel - Royal Challengers Bangalore - Rs 10.75 Crore

24) Deepak Hooda - Lucknow Super Giants - Rs 5.75 Crore

25) Wanindu Hasaranga - Royal Challengers Bangalore - Rs 10.75 Crore

26) Washington Sundar - Sunrisers Hyderabad - Rs 8.75 Crore

27) Krunal Pandya - Lucknow Super Giants - Rs 8.25 Crore

28) Mitchell Marsh - Delhi Capitals - Rs 6.50 Crore

29) Mohammad Nabi - Unsold

30) Matthew Wade - Unsold

31) Ambati Rayudu - Chennai Super Kings - Rs 6.75 Crore

32) Ishan Kishan - Mumbai Indians - Rs 15.25 Crore

33) Jonny Bairstow - Punjab Kings - Rs 6.75 Crore

34) Dinesh Karthik - Royal Challengers Bangalore - Rs 5.50 Crore

35) Wriddhiman Saha - Unsold

36) Sam Billings - Unsold

37) Nicholas Pooran - Sunrisers Hyderabad - Rs 10.75 Crore

38) T Natarajan - Sunrisers Hyderabad - Rs 4 Crore

39) Deepak Chahar - Chennai Super Kings - Rs 14 Crore

40) Umesh Yadav - Unsold

41) Prasidh Krishna - Rajasthan Royals - Rs 10 Crore

42) Lockie Ferguson - Gujarat Titans - Rs 10 Crore

43) Josh Hazlewood - Royal Challengers Bangalore - Rs 7.75 Crore

44) Mark Wood -Lucknow Super Giants - Rs 7.50 Crore

45) Bhuvneshwar Kumar - Sunrisers Hyderabad - Rs 4.20 Crore

46) Shardul Thakur - Delhi Capitals - Rs 10.75 Crore

47) Mustafizur Rahman - Delhi Capitals - Rs 2 Crore

48) Adil Rasheed - Unsold

49) Mujeeb Zadran - Unsold

50) Imran Tahir - Unsold

51) Kuldeep Yadav - Delhi Capitals - Rs 2 Crore

52) Adam Zampa - Unsold

53) Rahul Chahar - Punjab Kings - Rs 5.25 Crore

54) Yuzvendra Chahal - Rajasthan Royals - Rs 6.50 Crore

55) Amit Mishra - Unsold

