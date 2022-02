IPL 2022 Mega Auction: Here's full list of sold and unsold players on day 1 and day 2 of auctions

1) Shikhar Dhawan- Punjab Kings - Rs 8.25 Crore

2) Ravichandran Ashwin - Rajasthan Royals - Rs 5 Crore

3) Pat Cummins - Kolkata Knight Riders - Rs 7.25 Crore

4) Kagiso Rabada - Punjab Kings - Rs 9.25 Crore

5) Trent Boult - Rajasthan Royals - Rs 8 Crore

6) Shreyas Iyer - Kolkata Knight Riders - Rs 12.25 Crore

7) Mohammed Shami - Gujarat Titans - Rs. 6.25 Crore

8) Faf du Plessis - Royal Challengers Bangalore - Rs 7 Crore

9) Quinton de Kock - Lucknow Super Giants - Rs 6.75 Crore

10) David Warner - Delhi Capitals - Rs 6.25 Crore

11) Manish Pandey - Lucknow Super Giants - Rs 4.60 Crore

12) Shimron Hetmyer - Rajasthan Royals - Rs 8.50 Crore

13) Robin Uthappa - Chennai Super Kings - Rs 2 Crore

14) Jason Roy - Gujarat Titans - Rs 2 Crore

15) David Miller - Unsold

16) Devdutt Padikkal - Rajasthan Royals - Rs 7.75 Crore

17) Suresh Raina - Unsold

18) Steve Smith - Unsold

19) Dwayne Bravo - Chennai Super Kings - Rs 4.40 Crore

20) Nitish Rana - Kolkata Knight Riders - Rs 8 Crore

21) Jason Holder - Lucknow Super Giants - Rs 8.75 Crore

22) Shakib Al Hasan - Unsold

23) Harshal Patel - Royal Challengers Bangalore - Rs 10.75 Crore

24) Deepak Hooda - Lucknow Super Giants - Rs 5.75 Crore

25) Wanindu Hasaranga - Royal Challengers Bangalore - Rs 10.75 Crore

26) Washington Sundar - Sunrisers Hyderabad - Rs 8.75 Crore

27) Krunal Pandya - Lucknow Super Giants - Rs 8.25 Crore

28) Mitchell Marsh - Delhi Capitals - Rs 6.50 Crore

29) Mohammad Nabi - Unsold

30) Matthew Wade - Unsold

31) Ambati Rayudu - Chennai Super Kings - Rs 6.75 Crore

32) Ishan Kishan - Mumbai Indians - Rs 15.25 Crore

33) Jonny Bairstow - Punjab Kings - Rs 6.75 Crore

34) Dinesh Karthik - Royal Challengers Bangalore - Rs 5.50 Crore

35) Wriddhiman Saha - Unsold

36) Sam Billings - Unsold

37) Nicholas Pooran - Sunrisers Hyderabad - Rs 10.75 Crore

38) T Natarajan - Sunrisers Hyderabad - Rs 4 Crore

39) Deepak Chahar - Chennai Super Kings - Rs 14 Crore

40) Umesh Yadav - Unsold

41) Prasidh Krishna - Rajasthan Royals - Rs 10 Crore

42) Lockie Ferguson - Gujarat Titans - Rs 10 Crore

43) Josh Hazlewood - Royal Challengers Bangalore - Rs 7.75 Crore

44) Mark Wood -Lucknow Super Giants - Rs 7.50 Crore

45) Bhuvneshwar Kumar - Sunrisers Hyderabad - Rs 4.20 Crore

46) Shardul Thakur - Delhi Capitals - Rs 10.75 Crore

47) Mustafizur Rahman - Delhi Capitals - Rs 2 Crore

48) Adil Rasheed - Unsold

49) Mujeeb Zadran - Unsold

50) Imran Tahir - Unsold

51) Kuldeep Yadav - Delhi Capitals - Rs 2 Crore

52) Adam Zampa - Unsold

53) Rahul Chahar - Punjab Kings - Rs 5.25 Crore

54) Yuzvendra Chahal - Rajasthan Royals - Rs 6.50 Crore

55) Amit Mishra - Unsold

56) Rajat Patidar - Unsold

57) Priyam Garg - Sunrisers Hyderabad - Rs 20 Lakh

58) Abhinav Sadarangani - Gujarat Titans - Rs 2.60 Crore

59) Dewald Brevis - Mumbai Indians - Rs 3 Crore

60) Ashwin Hebbar - Delhi Capitals - Rs 20 Lakh

61) Anmolpreet Singh - Unsold

62) Rahul Tripathi - Sunrisers Hyderabad - Rs 8.50 Crore

63) Riyan Parag - Rajasthan Royals - Rs 3.8 Crore

64) Abhishek Sharma - Sunrisers Hyderabad - Rs 6.50 Crore

65) Sarfaraz Khan - Delhi Capitals - Rs 20 Lakh

66) Shahrukh Khan - Punjab Kings - Rs 9 Crore

67) Shivam Mavi - Kolkata Knight Riders - Rs 7.25 Crore

68) Rahul Tewatia - Gujarat Titans - Rs 9 Crore

69) Kamlesh Nagarkoti - Delhi Capitals - Rs 1.1 Crore

70) Harpreet Brar - Punjab Kings - Rs 3.8 Crore

71) Shahbaz Ahamad - Royal Challengers Bangalore - Rs 2.4 Crore

72) KS Bharat - Delhi Capitals - Rs 2 Crore

73) Mohammed Azharuddeen - Unsold

74) Vishnu Vinod - Unsold

75) Vishnu Solanki - Unsold

76) Anuj Rawat - Royal Challengers Bangalore - Rs 3.4 Crore

77) Prabhsimran Singh - Punjab Kings - Rs 60 Lakhs

78) N Jagadeesan - Unsold

79) Sheldon Jackson - Kolkata Knight Riders - Rs 60 Lakhs

80) Jitesh Sharma - Punjab Sharma - Rs 20 Lakh

81) Basil Thampi - Mumbai Indians - Rs 30 Lakh

82) Kartik Tyagi - Sunrisers Hyderabad - Rs 4 Crore

83) Akashdeep - Royal Challengers Bangalore - Rs 20 Lakh

84) KM Asif - Chennai Super Kings - Rs 20 Lakh

85) Avesh Khan - Lucknow Super Giants - Rs 10 Crore

86) Ishan Porel - Punjab Kings - Rs 25 Lakh

87) Tushar Deshpande - Chennai Super Kings - Rs 20 Lakh

88) Ankit Rajpoot - Lucknow Super Giants - Rs 50 Lakh

89) Noor Ahmad - Gujarat Titans - Rs 30 Lakh

90) Murugan Ashwin - Mumbai Indians - Rs 1.60 Crore

91) M Siddharth - Unsold

92) KC Cariappa - Rajasthan Royals - Rs 30 Lakh

93) Shreyas Gopal - Sunrisers Hyderabad - Rs 75 Lakh

94) Jagadeesha Suchith - Sunrisers Hyderabad - Rs 20 Lakh

95) R Sai Kishore - Gujarat Titans - Rs 3 Crore

96) Sandeep Lamichhane - Unsold

97) C Hari Nishaanth - Unsold

98) Aiden Markram - Sunrisers Hyderabad - Rs 2.6 Crore

99) Ajinkya Rahane - Kolkata Knight Riders - Rs 1 crore.

100) Dawid Malan - Unsold

101) Mandeep Singh - Delhi Capitals - Rs 1.1 Crore

102) Marnus Labuschagne - Unsold

103) Saurabh Tiwary - Unsold

104) Eoin Morgan - Unsold

105) Aaron Finch - Unsold

106) Cheteshwar Pujara - Unsold

107) Liam Livingstone - Punjab Kings - Rs 11.5 Crore

108) Dominic Drakes - Gujarat Titans - Rs 1.1 Crore

109) James Neesham - Unsold

110) Jayant Yadav - Gujarat Titans - Rs 1.70 Crore

111) Vijay Shankar - Gujarat Titans - Rs 1.40 Crore

112) Chris Jordan - Unsold

113) Odean Smith - Punjab Kings - Rs 6 Crore

114) Marco Jansen - Sunrisers Hyderabad - Rs 4.20 Crore

115) Shivam Dube - Chennai Super Kings - Rs 4 Crore

116) K Gowtham - Lucknow Super Giants - Rs 90 Lakh

117) Ishant Sharma - Unsold

118) Khaleed Ahmed - Delhi Capitals - Rs 5.25 Crore

119) Dushmantha Chameera - Lucknow Super Giants - Rs 2 Crore

120) Lungi Ngidi - Unsold

121) Chetan Sakariya - Delhi Capitals - Rs 4.20 Crore

122) Sandeep Sharma - Punjab Kings - Rs 50 Lakh

123) Navdeep Saini - Rajasthan Royals - Rs 2.60 Crore

124) Sheldon Cottrell - Unsold

125) Jaydev Unadkat - Mumbai Indians - Rs 1.30 Crore

126) Nathan Coulter-Nile - Unsold

127) Mayank Markande - Mumbai Indians - Rs 65 Lakh

128) Tabrez Shamsi - Unsold

129) Qais Ahmad - Unsold

130) Shahbaz Nadeem - Lucknow Super Giants - Rs 50 Lakh

131) Maheesh Theekshana - Chennai Super Kings - Rs 70 Lakh

132) Karn Sharma - Unsold

133) Ish Sodhi - Unsold

134) Piyush Chawla - Unsold

135) Virat Singh - Unsold

136) Himmat Singh - Unsold

137) Sachin Baby - Unsold

138) Harnoor Singh - Unsold

139) Himanshu Rana - Unsold

140) Rinku Singh - Kolkata Knight Riders - Rs 55 Lakh

141) Manan Vohra - Lucknow Super Giants - Rs 20 Lakh

142) Ricky Bhui - Unsold

143) Lalit Yadav - Delhi Capitals - Rs 65 Lakh

144) Ripal Patel - Delhi Capitals - Rs 20 Lakh

145) Yash Dhull - Delhi Capitals - Rs 50 Lakh

146) N Tilak Varma - Mumbai Indians - Rs 1.70 Crore

147) Mahipal Lomror - Royal Challengers Bangalore - Rs 95 Lakh

148) Anukul Roy - Kolkata Knight Riders - Rs 20 Lakh

149) Darshan Nalkande - Gujarat Titans - Rs 20 Lakh

150) Vicky Ostwal - Unsold

151) Sanjay Yadav - Mumbai Indians - Rs 50 Lakh

152) Raj Angad Bawa - Punjab Kings - Rs 2 Crore

153) Rajvardhan Hangargekar - Chennai Super Kings - Rs 1.5 Crore

154) Vasu Vats - Unsold

155) Yash Thakur - Unsold

156) Arzan Nagwaswalla - Unsold

157) Yash Dayal - Gujarat Titans - Rs 3.2 Crore

158) Simarjeet Singh - Chennai Super Kings - Rs 20 Lakh

159) Mujtaba Yousuf - Unsold

160) Kuldeep Sen - Unsold

161) Akash Singh - Unsold

162) Finn Allen - Royal Challengers Bangalore - Rs 80 Lakh

163) Devon Conway - Chennai Super Kings - Rs 1 Crore

164) Alex Hales - Unsold

165) Evin Lewis - Unsold

166) Karun Nair - Unsold

167) Rovman Powell - Delhi Capitals - Rs 2.8 Crore

168) Jofra Archer - Mumbai Indians -Rs 8 Crore

169) Rassie van der Dussen - Unsold

170) Charith Asalanka - Unsold

171) Rishi Dhawan - Punjab Kings - Rs 55 Lakh

172) George Garton - Unsold

173) Dwayne Pretorius - Chennai Super Kings - Rs 50 Lakh

174) Sherfane Rutherford - Royal Challengers Bangalore - Rs 1 Crore

175) Daniel Sams - Mumbai Indians - Rs 2.6 Crore

176) Mitchell Santner - Chennai Super Kings - Rs 1.9 Crore

177) Romario Shepherd - Sunrisers Hyderabad - Rs 7.75 Crore

178) Rahmanullah Gurbaz - Unsold

179) Ben McDermott - Unsold

180) Glenn Phillips - Unsold

181) Jason Behrendorff - Royal Challenegers Bangalore - Rs 75 Lakh

182) Nathan Ellis - Unsold

183) Fazalhaq Farooqi - Unsold

184) Siddarth Kaul - Unsold

185) Obed McCoy - Unsold

186) Tymal Mills - Mumbai Indians - Rs 1.5 Crore

187) Adam Milne -

188) Reece Topley - Unsold

189) Andrew Tye - Unsold

190) Sandeep Warrier - Unsold

191) Tanmay Agarwal - Unsold

192) Tom Kohler-Cadmore - Unsold

193) Subhranshu Senapati - Chennai Super Kings - Rs 20 Lakh

194) Apoorv Wankhede - Unsold

195) Atharva Ankolekar - Unsold

196) Tim David - Mumbai Indians - Rs 8.25 Crore

197) Pravin Dubey - Delhi Capitals - Rs 50 Lakh

198) Prerak Mankad - Punjab Kings - Rs 20 Lakh

199) Suyash Prabhudessai - Royal Challengers Bangalore - Rs 30 Lakh

200) Ramandeep Singh - Unsold

201) B Sai Sudharsan - Unsold

202) Atharva Taide - Unsold

203) Prashant Chopra - Unsold

204) Dhruv Jurel - Unsold

205) Aryan Juyal - Unsold

206) Vaibhav Arora - Punjab Kings - Rs 2 Crore

207) Mukesh Choudhary - Chennai Super Kings - Rs 20 Lakh

208) Rasikh Dar - Kolkata Knight Riders - Rs 20 Lakh

209) Ben Dwarshuis - Unsold

210) Pankaj Jaswal - Unsold

211) Mohsin Khan - Lucknow Super Giants - Rs 20 Lakh

212) Chama Milind - Royal Challengers Bangalore - Rs 25 Lakh

213) Mayank Yadav - Unsold

214) Tejas Baroka - Unsold

215) Yuvraj Chudasama - Unsold

216) Prashant Solanki - Chennai Super Kings - Rs 1.20 Crore

217) Midhun Sudhesan - Unsold

218) Martin Guptill - Unsold

219) Bhanuka Rajapaksa - Unsold

220) Roston Chase - Unsold

221) Ben Cutting - Unsold

222) Pawan Negi - Unsold

223) Sean Abbott - Sunrisers Hyderabad - Rs 2.40 Crore

224) Alzarri Joseph - Gujarat Titans - Rs 2.40 Crore

225) Dhawal Kulkarni - Unsold

226) Riley Meredith - Mumbai Indians - Rs 1 Crore

227) Kane Richardson - Unsold

228) Rahul Buddhi - Unsold

229) Laurie Evans - Unsold

230) Ayush Badoni - Lucknow Super Giants - Rs 20 Lakh

231) Aneeshwar Gautam - Ryal Challengers Bangalore - Rs 20 Lakh

232) Benny Howell - Unsold

233) Hayden Kerr - Unsold

234) Saurabh Kumar - Unsold

235) Shams Mulani - Unsold

236) Dhruv Patel - Unsold

237) Atit Sheth - Unsold

238) David Wiese - Unsold

239) Baba Indrajith - Kolkata Knight Riders - Rs 20 Lakh

240) Kennar Lewis - Unsold

241) BR Sharath - Unsold

242) Sushant Mishra - Unsold

243) Chamika Karunaratne - Kolkata Knight Riders - Rs 50 Lakh

244) David Willey - Unsold

245) Blessing Muzarabani - Unsold

246) R Samarth - Sunrisers Hyderabad - Rs 20 Lakh

247) Abhijeet Tomar - Kolkata Knight Riders - Rs 40 Lakh

248) Pradeep Sangwan - Gujarat Titans - Rs 20 Lakh

249) Kaushal Tambe - Unsold

250) Mukesh Kumar Singh - Unsold

251) Pratham Singh - Kolkata Knight Riders - Rs 20 Lakh

252) Writtick Chatterjee - Punjab Kings - Rs 20 Lakh

253) Ninad Rathva - Unsold

254) Hrithik Shokeen - Unsold

255) Shashank Singh - Sunrisers Hyderabad - Rs 20 Lakh

256) Kyle Mayers - Lucknow Super Giants - Rs 50 Lakh

257) Amit Ali - Unsold

258) Karan Sharma - Lucknow Super Giants - Rs 20 Lakh

259) Baltej Dhanda - Punjab Kings - Rs 20 Lakh

260) Saurabh Dubey - Sunrisers Hyderabad - Rs 20 Lakh

261) Lalit Yadav - Unsold

262) Mohammed Arshad Khan - Mumbai Indians - Rs 20 Lakh

263) Ansh Patel - Punjab Kings - Rs 20 Lakh

264) Ashok Sharma - Kolkata Knight Riders - Rs 55 Lakh

265) Ashutosh Sharma - Unsold

266) Arunay Singh - Rajasthan Royals - Rs 20 Lakh

