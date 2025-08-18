Cloudburst Reported In Nanded District; Sarsam Circle Logs 173.75 MM In 24 Hours (VIDEOS)

Nanded: The 24 revenue circles (mandals) in Nanded district received heavy rainfall equivalent to a cloudburst in the past 24 hours on Sunday. According to the information provided by the Nanded District Administration, the maximum rainfall of 173.55 mm was recorded in the Sarsam circle of Himayatnagar taluka.
In Nanded taluka, Nanded city received 70.50 mm, Nanded rural 66.25 mm, Vishnupuri 66.25 mm, Limbgaon 137.75 mm, and Taroda 73.50 mm. In Hadgaon taluka, Talni received 114.25 mm, Nivgha 104.25 mm, Pimparkhed 108.25 mm, and Ashti 158.25 mm. In Bhokar taluka, Matul circle received 92.25 mm, and Kini 92.25 mm.
In Kinwat taluka, Bodhadi received 115.25 mm, Islampur 122 mm, Jaldhara 93.75 mm, Shivni 122.50 mm, Mandva 86.75 mm, and Sindgi 155.50 mm. In Mudkhed taluka, Mukhed circle received 67 mm. In Himayatnagar taluka, Himayatnagar received 159.50 mm, and Sarsam 173.75 mm. In Mahur taluka, Vanola circle received 143.50 mm. In Ardhapur taluka, Ardhapur circle received 83.75 mm, Dabhad 66.25 mm, and Malegaon 86 mm.
In the past 24 hours, Nanded taluka received 68.60 mm, Biloli 24.60 mm, Mukhed 19.50 mm, Kandhar 30.10 mm, Loha 38.20 mm, Hadgaon 121.30 mm, Bhokar 75.60 mm, Deglur 14.40 mm, Kinwat 103.90 mm, Mudkhed 64.10 mm, Himayatnagar 166.70 mm, Mahur 65 mm, Dharmabad 43.60 mm, Umri 50.60 mm, Ardhapur 72.70 mm, and Naigaon 37.70 mm of rainfall.
PTI reported that the cloudburst situation was reported in Mukhed. SDRF teams are on the ground, while an Army team has been dispatched from Chhatrapati Sambhaji Nagar for rescue operations.
With Inputs from PTI.