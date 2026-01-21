 Western Railway Officer Divesh Trivedi Wins Silver At National Senior Karate Championship
Divesh Trivedi, Chief Office Superintendent of Western Railway’s Mumbai Central Division, won a silver medal in the Veterans 55–60 Kata category at the JKAI Shoichi Sasaki Memorial 13th Senior Karate Championship held in Guwahati, bringing pride to the organisation.

Kamal MishraUpdated: Wednesday, January 21, 2026, 01:06 AM IST
article-image
Western Railway’s Divesh Trivedi secures a silver medal in the Veterans 55–60 Kata (Men) category at the JKAI Shoichi Sasaki Memorial Senior Karate Championship | X - @WesternRly

Mumbai, Jan 20: Divesh Trivedi, Chief Office Superintendent, Mumbai Central Division of Western Railway, won the silver medal in the Veterans – 55 to 60 Kata (Men) category at the JKAI Shoichi Sasaki Memorial – 13th Senior Karate Championship, held recently at the NF Railway Indoor Stadium, Maligaon, Guwahati, Assam.

article-image

Pride for Western Railway

Trivedi’s achievement is a matter of pride for Western Railway. The organisation congratulates him on his performance and wishes him continued success in future competitions.

