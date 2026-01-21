Western Railway Officer Divesh Trivedi Wins Silver At National Senior Karate Championship

Mumbai, Jan 20: Divesh Trivedi, Chief Office Superintendent, Mumbai Central Division of Western Railway, won the silver medal in the Veterans – 55 to 60 Kata (Men) category at the JKAI Shoichi Sasaki Memorial – 13th Senior Karate Championship, held recently at the NF Railway Indoor Stadium, Maligaon, Guwahati, Assam.
Pride for Western Railway
Trivedi’s achievement is a matter of pride for Western Railway. The organisation congratulates him on his performance and wishes him continued success in future competitions.
