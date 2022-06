Image for representation | File

As the political crisis in Maharashtra deepens, the Thane Police has imposed Section 144 CrPC banning any kind of political procession, gathering or sloganeering in the district till June 30.

ठाणे जिल्ह्यात ३० जून पर्यंत मनाई आदेश लागू. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी खबरदारी. ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनाई आदेश केले लागू..👆🏽 pic.twitter.com/uO5p4yDf5b — Abhitash Singh (@AbhitashS) June 25, 2022

