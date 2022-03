Maharashtra environment minister Aaditya Thackeray starts his 3-day Konkan visit from Malwan; see pics

Maharashtra environment minister Aaditya Thackeray on Monday kick-started his 3-day Konkan visit from Malwan.

He also inspected the Malvan Jetty's embankment. He also attended the presentation program of the aquarium project and discussed the project.

He laid the foundation stone for the Devgad MSH 4 to Poyare Mashvi road works under CM Gram Sadak Yojana. This is one of the important routes in Konkan and it will give impetus to local development.

He also visited the Kunkeshwar temple and launched various development works.

आज कुणकेश्वर येथे छत्रपती शिवरायांनी जीर्णोद्धार केलेल्या श्री देव कुणकेश्वर मंदिरात महादेवाचे दर्शन घेतले.



या परिसरात केलेल्या विकासकामांचे लोकार्पण केले. पर्यटक व शिवभक्तांना येथे विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे व येथील प्रादेशिक पर्यटनाला चालना मिळाल्याचे समाधान आहे pic.twitter.com/nLGk2Nl9Ap — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 28, 2022

