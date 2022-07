Maharashtra BJP chief Chandrakant Patil's mother passes away; Dy CM Devendra Fadnavis condoles | Twitter

BJP State President Chandrakant Patil's mother Saraswati Patil passed away recently due to old age. BJP leader and Deputy CM Devendra Fadnavis consoled her death.

She was 91 years old.

माझी आई सरस्वती (वय ९१) आज देवाघरी गेली. वृद्धापकाळामुळे प्रकृती खाली-वर होत होतीच. प्रतिकूल परिस्थितीतही संसार करताना आईने आम्हा भावंडांवर स्वाभिमान आणि मेहनतीनं जगायचे संस्कार केले. या शिदोरीवरच माझी आयुष्यभर वाटचाल झाली आहे.

आई, देवाघरूनही तुझं आमच्यावर लक्ष असेलच..

ओम शांती! pic.twitter.com/0LV6b8eQHD — Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) July 24, 2022