Full list of IMFL prices (MRP) in Mumbai, Thane, Navi Mumbai and Palghar including Old Monk, McDowell's, Royal Stag and more…

Full list of IMFL prices (MRP) in Mumbai, Thane, Navi Mumbai and Palghar including IMFL including Old Monk, Royal Stag and more…

After an elongated lockdown, liquor shops have finally started delivering in Mumbai, Navi Mumbai, Palghar and Thane.

Just to make sure that you are not fleeced, here’s the full list of IMFL prices in the Mumbai Metropolitan Region.

Important Note: Make sure you don’t pay earlier.

Bourbon

JIM BEAM KETNTUCKY BOURBON 750 2670

Brandy

BRYAINS DOCTOR BRANDY 750 430

HONEY BEE PREMIUM 750 540

JANUS PREMIUM GRAPE BRANDY 750 2490

PAUL JOHN XO BRANDY 750 18000

Rum

BACARDI BLACK RUM NEW 750 600

CAPTAIN MORGAN THE ORIGNAL RUM BLACK 750 600

IMPERIAL RED RUM 750 520

MCDOWELLS CELEBRATION XXX 1000 660

MCDOWELLS CELEBRATION XXX 750 520

OLD MONK GOLD RESERVE 750 750

OLD MONK SUPREME 750 850

OLD MONK THE LEGEND RUM 750 1150

OLD MONK XXX 1000 660

OLD MONK XXX 750 520

GIN

BLUE RIBAND DUET 750 640

BLUE RIBAND EXTRA DRY 750 560

GREATER THAN LONDON DRY GIN 750 1550

HAPUSA HIMALAYAN DRY GIN 750 3200

INDIAN GOLD DRY GIN AND LEMON 750 378

STRANGER SONS GIN 700 2575

Indian Single Malts

MRUT AMALGAM MALT 750 4500

AMRUT FUSION SINGLE MALT 750 3928

AMRUT PEATED 750 4107

PAUL JOHN KANYA SINGLE MALT WHISKY 750 30000

PAUL JOHN SINGLE MALT NIRVANA 750 2950

PAUL JOHN SMALT BOLD 750 5000

PAUL JOHN SMALT BRILLIANCE 750 4500

PAUL JOHN SMALT EDITED 750 4750

IMFL Scotch

100 PIPERS 12 YRS DELUX SCOTCH 750 3500

100 PIPERS DELUX SCOTCH 750 2500

BLACK AND WHITE 12 YRS FINESH BLENDED 1000 4550

BLACK AND WHITE 12 YRS FINESH BLENDED 750 3580

BLACK AND WHITE SCOTCH 1000 3250

BLACK AND WHITE SCOTCH 750 2500

BLACK AND WHITE SCOTCH LTD EDT 750 2400

BLACK DOG CENTENERY SCOTCH 1000 3100

BLACK DOG CENTENERY SCOTCH 2000 5850

BLACK DOG CENTENERY SCOTCH 750 2400

BLACK DOG TRIPLE GOLD RES 1000 3700

BLACK DOG TRIPLE GOLD RES 2000 7200

BLACK DOG TRIPLE GOLD RES 750 2950

BLACK DOG TRIPLE GOLD RES CEL EDT 750 2800

DEWARS WHITE LABEL INDIAN 750 2550

GRANTS DISTINCTION 750 2500

TEACHERS 50YRS 1000 3850

TEACHERS 50YRS 750 3080

TEACHERS GOLDEN THISTLE 750 4070

TEACHERS HIGHLAND CREAM 1000 2985

TEACHERS HIGHLAND CREAM 750 2500

TEACHERS ORIGIN 750 3420

VAT 69 BLACK 750 3150

VAT 69 FINEST SCOTCH 1000 2920

VAT 69 FINEST SCOTCH 750 2300

VAT 69 FINEST SCOTCH LTD EDT 750 2120

WILLIAM LAWSONS 750 2300

Vodka

CLOCK TOWER GREEN APPLE VODKA 750 720

CLOCK TOWER ORANGE VODKA 750 720

CLOCK TOWER VODKA 750 680

FUEL 750 800

FUEL APPLE 750 740

FUEL ORANGE 750 640

HAYWARDS FINE VODKA 750 480

INDIAN GOLD VODKA 1000 510

INDIAN GOLD VODKA 750 378

MAGIC MOMENT CHOCOLATE 750 760

MAGIC MOMENT GNA LMN GRASS 750 760

MAGIC MOMENT PURE GRAIN 750 720

MAGIC MOMENTS GREEN APPLE 750 760

MAGIC MOMENTS ORANGE 750 760

MAGIC MOMENTS VERVE GREEN APPLE 750 1200

ROMANOV APPLE THRILL 750 680

ROMANOV ORANGE 750 520

ROMANOV PREMIUM 750 640

SMIRNOFF ESPRESSO 750 1550

SMIRNOFF GREEN APPLE TWIST 750 1550

SMIRNOFF NO 21 1000 1900

SMIRNOFF NO 21 750 1500

SMIRNOFF ORANGE TWIST 750 1550

WHITE MISCHIEF 750 700

WHITE MISCHIEF CRANBERRY 750 720

WHITE MISCHIEF GREEN APPLE 750 720

WHITE MISCHIEF LEMON 750 720

WHITE MISCHIEF ORANGE 750 720

IMFL Whisky

ANTIQUITY BLUE 1000 1800

ANTIQUITY BLUE 2000 3400

ANTIQUITY BLUE 750 1400

BAGPIPER DELUXE 1000 660

BAGPIPER DELUXE 750 520

BLENDERS PRIDE PREMIUM 1000 1700

BLENDERS PRIDE PREMIUM 2000 3350

BLENDERS PRIDE PREMIUM 750 1300

BLENDERS PRIDE RESERVE 750 1450

DIRECTORS SPECIAL 1000 660

DIRECTORS SPECIAL 750 520

DSP BLACK DELUXE 1000 710

DSP BLACK DELUXE 2000 1350

DSP BLACK DELUXE 750 560

EIGHT P M 1000 575

EIGHT P M 750 460

HAYWARDS FINE 1000 590

HAYWARDS FINE 750 460

IMPERIAL BLUE SUPERIOR GRAIN 1000 710

IMPERIAL BLUE SUPERIOR GRAIN 2000 1350

IMPERIAL BLUE SUPERIOR GRAIN 750 560

MCDOWELLS NO1 PLATINUM 1000 915

MCDOWELLS NO1 PLATINUM 2000 1735

MCDOWELLS NO1 PLATINUM 750 680

MCDOWELLS NO1 RESERVE 1000 765

MCDOWELLS NO1 RESERVE 2000 1455

MCDOWELLS NO1 RESERVE 750 600

OAKSMITH GOLD INT BLENDED WHISKY 750 1375

OAKSMITH INT BLENDED WHISKY 750 840

OFFICERS CHOICE BLUE 1000 710

OFFICERS CHOICE BLUE 750 560

OFFICERS CHOICE PRESTIGE 1000 610

OFFICERS CHOICE PRESTIGE 750 480

ROYAL CHALLENGE FINEST PREMIUM 1000 1090

ROYAL CHALLENGE FINEST PREMIUM 2000 2000

ROYAL CHALLENGE FINEST PREMIUM 750 840

ROYAL STAG BARREL SELECT WHISKY 750 850

ROYAL STAG DELUXE 1000 880

ROYAL STAG DELUXE 2000 1700

ROYAL STAG DELUXE 750 680

ROYAL STAR WHISKY 1000 570

ROYAL STAR WHISKY 750 430

SIGNATURE PREMIUM GRAIN 750 1340

SIGNATURE RARE AGED 1000 1630

SIGNATURE RARE AGED 2000 3120

SIGNATURE RARE AGED 750 1300

WOODBURNS CONTEMPORARY INDIAN WHISKY 750 2850

White Rum

BACARDI APPLE RUM 750 1475

BACARDI CARTA BLANCA 1000 1900

BACARDI CARTA BLANCA 750 1490

BACARDI LIMON CITRUS 750 1475

BACARDI ORIGINAL ORANGE 750 655

BACARDI PINEAPPLE FUSION COCONUT RUM 750 1475