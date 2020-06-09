Full list of IMFL prices (MRP) in Mumbai, Thane, Navi Mumbai and Palghar including Old Monk, McDowell's, Royal Stag and more…

Full list of IMFL prices (MRP) in Mumbai, Thane, Navi Mumbai and Palghar including IMFL including Old Monk, Royal Stag and more…
After an elongated lockdown, liquor shops have finally started delivering in Mumbai, Navi Mumbai, Palghar and Thane.
Just to make sure that you are not fleeced, here’s the full list of IMFL prices in the Mumbai Metropolitan Region.
Important Note: Make sure you don’t pay earlier.
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Bourbon
JIM BEAM KETNTUCKY BOURBON 750 2670
Brandy
BRYAINS DOCTOR BRANDY 750 430
HONEY BEE PREMIUM 750 540
JANUS PREMIUM GRAPE BRANDY 750 2490
PAUL JOHN XO BRANDY 750 18000
Rum
BACARDI BLACK RUM NEW 750 600
CAPTAIN MORGAN THE ORIGNAL RUM BLACK 750 600
IMPERIAL RED RUM 750 520
MCDOWELLS CELEBRATION XXX 1000 660
MCDOWELLS CELEBRATION XXX 750 520
OLD MONK GOLD RESERVE 750 750
OLD MONK SUPREME 750 850
OLD MONK THE LEGEND RUM 750 1150
OLD MONK XXX 1000 660
OLD MONK XXX 750 520
GIN
BLUE RIBAND DUET 750 640
BLUE RIBAND EXTRA DRY 750 560
GREATER THAN LONDON DRY GIN 750 1550
HAPUSA HIMALAYAN DRY GIN 750 3200
INDIAN GOLD DRY GIN AND LEMON 750 378
STRANGER SONS GIN 700 2575
Indian Single Malts
MRUT AMALGAM MALT 750 4500
AMRUT FUSION SINGLE MALT 750 3928
AMRUT PEATED 750 4107
PAUL JOHN KANYA SINGLE MALT WHISKY 750 30000
PAUL JOHN SINGLE MALT NIRVANA 750 2950
PAUL JOHN SMALT BOLD 750 5000
PAUL JOHN SMALT BRILLIANCE 750 4500
PAUL JOHN SMALT EDITED 750 4750
IMFL Scotch
100 PIPERS 12 YRS DELUX SCOTCH 750 3500
100 PIPERS DELUX SCOTCH 750 2500
BLACK AND WHITE 12 YRS FINESH BLENDED 1000 4550
BLACK AND WHITE 12 YRS FINESH BLENDED 750 3580
BLACK AND WHITE SCOTCH 1000 3250
BLACK AND WHITE SCOTCH 750 2500
BLACK AND WHITE SCOTCH LTD EDT 750 2400
BLACK DOG CENTENERY SCOTCH 1000 3100
BLACK DOG CENTENERY SCOTCH 2000 5850
BLACK DOG CENTENERY SCOTCH 750 2400
BLACK DOG TRIPLE GOLD RES 1000 3700
BLACK DOG TRIPLE GOLD RES 2000 7200
BLACK DOG TRIPLE GOLD RES 750 2950
BLACK DOG TRIPLE GOLD RES CEL EDT 750 2800
DEWARS WHITE LABEL INDIAN 750 2550
GRANTS DISTINCTION 750 2500
TEACHERS 50YRS 1000 3850
TEACHERS 50YRS 750 3080
TEACHERS GOLDEN THISTLE 750 4070
TEACHERS HIGHLAND CREAM 1000 2985
TEACHERS HIGHLAND CREAM 750 2500
TEACHERS ORIGIN 750 3420
VAT 69 BLACK 750 3150
VAT 69 FINEST SCOTCH 1000 2920
VAT 69 FINEST SCOTCH 750 2300
VAT 69 FINEST SCOTCH LTD EDT 750 2120
WILLIAM LAWSONS 750 2300
Vodka
CLOCK TOWER GREEN APPLE VODKA 750 720
CLOCK TOWER ORANGE VODKA 750 720
CLOCK TOWER VODKA 750 680
FUEL 750 800
FUEL APPLE 750 740
FUEL ORANGE 750 640
HAYWARDS FINE VODKA 750 480
INDIAN GOLD VODKA 1000 510
INDIAN GOLD VODKA 750 378
MAGIC MOMENT CHOCOLATE 750 760
MAGIC MOMENT GNA LMN GRASS 750 760
MAGIC MOMENT PURE GRAIN 750 720
MAGIC MOMENTS GREEN APPLE 750 760
MAGIC MOMENTS ORANGE 750 760
MAGIC MOMENTS VERVE GREEN APPLE 750 1200
ROMANOV APPLE THRILL 750 680
ROMANOV ORANGE 750 520
ROMANOV PREMIUM 750 640
SMIRNOFF ESPRESSO 750 1550
SMIRNOFF GREEN APPLE TWIST 750 1550
SMIRNOFF NO 21 1000 1900
SMIRNOFF NO 21 750 1500
SMIRNOFF ORANGE TWIST 750 1550
WHITE MISCHIEF 750 700
WHITE MISCHIEF CRANBERRY 750 720
WHITE MISCHIEF GREEN APPLE 750 720
WHITE MISCHIEF LEMON 750 720
WHITE MISCHIEF ORANGE 750 720
IMFL Whisky
ANTIQUITY BLUE 1000 1800
ANTIQUITY BLUE 2000 3400
ANTIQUITY BLUE 750 1400
BAGPIPER DELUXE 1000 660
BAGPIPER DELUXE 750 520
BLENDERS PRIDE PREMIUM 1000 1700
BLENDERS PRIDE PREMIUM 2000 3350
BLENDERS PRIDE PREMIUM 750 1300
BLENDERS PRIDE RESERVE 750 1450
DIRECTORS SPECIAL 1000 660
DIRECTORS SPECIAL 750 520
DSP BLACK DELUXE 1000 710
DSP BLACK DELUXE 2000 1350
DSP BLACK DELUXE 750 560
EIGHT P M 1000 575
EIGHT P M 750 460
HAYWARDS FINE 1000 590
HAYWARDS FINE 750 460
IMPERIAL BLUE SUPERIOR GRAIN 1000 710
IMPERIAL BLUE SUPERIOR GRAIN 2000 1350
IMPERIAL BLUE SUPERIOR GRAIN 750 560
MCDOWELLS NO1 PLATINUM 1000 915
MCDOWELLS NO1 PLATINUM 2000 1735
MCDOWELLS NO1 PLATINUM 750 680
MCDOWELLS NO1 RESERVE 1000 765
MCDOWELLS NO1 RESERVE 2000 1455
MCDOWELLS NO1 RESERVE 750 600
OAKSMITH GOLD INT BLENDED WHISKY 750 1375
OAKSMITH INT BLENDED WHISKY 750 840
OFFICERS CHOICE BLUE 1000 710
OFFICERS CHOICE BLUE 750 560
OFFICERS CHOICE PRESTIGE 1000 610
OFFICERS CHOICE PRESTIGE 750 480
ROYAL CHALLENGE FINEST PREMIUM 1000 1090
ROYAL CHALLENGE FINEST PREMIUM 2000 2000
ROYAL CHALLENGE FINEST PREMIUM 750 840
ROYAL STAG BARREL SELECT WHISKY 750 850
ROYAL STAG DELUXE 1000 880
ROYAL STAG DELUXE 2000 1700
ROYAL STAG DELUXE 750 680
ROYAL STAR WHISKY 1000 570
ROYAL STAR WHISKY 750 430
SIGNATURE PREMIUM GRAIN 750 1340
SIGNATURE RARE AGED 1000 1630
SIGNATURE RARE AGED 2000 3120
SIGNATURE RARE AGED 750 1300
WOODBURNS CONTEMPORARY INDIAN WHISKY 750 2850
White Rum
BACARDI APPLE RUM 750 1475
BACARDI CARTA BLANCA 1000 1900
BACARDI CARTA BLANCA 750 1490
BACARDI LIMON CITRUS 750 1475
BACARDI ORIGINAL ORANGE 750 655
BACARDI PINEAPPLE FUSION COCONUT RUM 750 1475
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