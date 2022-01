From Sharad Pawar to Vinod Twade; See politians pay tribte to Sindhutai Sapkal

Renowned social worker Sindhutai Sapkal, known as `orphan children's mother', died following a heart attack at a private hospital here, doctors said. Sapkal, had received the Padma Shri last year, was 75.

From Sharad Pawar to Vinod Twade many politians paid tribte to Sindhutai Sapkal.

Advertisement

ज्येष्ठ समाजसेविका पद्मश्री सिंधुताई सपकाळ यांचे अकाली निधन चटका लावणारे आहे.

अनाथ मुलांसाठी मायेची सावली धरणाऱ्या सिंधूताईंनी उभं केलेलं सामाजिक कार्य अनेक पिढ्यांना मार्गदर्शक ठरेल.

त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली! — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 4, 2022

Advertisement

(To receive our E-paper on whatsapp daily, please click here. We permit sharing of the paper's PDF on WhatsApp and other social media platforms.)

Published on: Tuesday, January 04, 2022, 11:01 PM IST