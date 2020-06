From Bira to Kingfisher: Full list of beer prices (MRP) in Mumbai, Navi Mumbai, Palghar and Thane

After an elongated lockdown, liquor shops have finally started delivering in Mumbai, Navi Mumbai, Palghar and Thane.

Just to make sure that you are not fleeced, here’s the full list of beer prices in the Mumbai Metropolitan Region.

Important Note: Make sure you don’t pay earlier.

How to avoid online fraud while ordering alcohol?

How to get an e-permit in Maharashtra?

Mild Beers

7 RIVERS VEERE WHEAT BEER 330CAN 140

BIRA BLONDE BEER 330 120

BIRA BLONDE BEER 500CAN 161

BIRA BLONDE BEER 650 185

BIRA IPA MILD 330 160

BIRA LITE BEER 330 140

BIRA LITE BEER 500CAN 190

BIRA MALABAR STOUT 330 160

BIRA MALABAR STOUT 500CAN 200

BIRA WHITE BEER 330 140

BIRA WHITE BEER 500CAN 190

BIRA WHITE BEER 650 200

BUDWEISER GENUINE 330 130

BUDWEISER GENUINE 500CAN 161

BUDWEISER GENUINE 650 195

CARLSBERG BEER 330 105

CARLSBERG BEER 500CAN 140

CARLSBERG BEER 650 180

CARLSBERG SMOOTH BEER 330 120

CARLSBERG SMOOTH BEER 500CAN 140

CARLSBERG SMOOTH BEER 650 180

EIGHT FINGER EDDIE 330 200

FOSTERS CAN 500 120

FOSTERS MILD 330 73

FOSTERS MILD 650 157

HEINEKEN INDIA LAGER 330 130

HEINEKEN INDIA LAGER 500CAN 160

HEINEKEN INDIA LAGER 650 195

KINGFISHER MILD 330 100

KINGFISHER MILD 650 160

KINGFISHER MILD_CAN 330CAN 100

KINGFISHER MILD_CAN 500 125

KINGFISHER ULTRA 330 120

KINGFISHER ULTRA 650 185

KINGFISHER ULTRA CAN 500CAN 150

LONDON PILSNER 650 125

LONDON PILSNER_CAN 330 75

MOONSHINE APPLE CYDER MEAD 330 220

MOONSHINE COFFEE MEAD 330 220

MOONSHINE TRADITIONAL MEAD 330 220

TUBORG GREEN BEER 330 100

TUBORG GREEN BEER 500CAN 125

TUBORG GREEN BEER 650 160

Strong Beers

BECKS ICE STRONG BEER 330 110

BECKS ICE STRONG BEER 500CAN 135

BECKS ICE STRONG BEER 650 175

BIRA BOOM 500CAN 125

BIRA BOOM 650 165

BIRA IPA 330 160

BIRA STRONG BEER 330 130

BIRA STRONG BEER 500CAN 170

BIRA STRONG BEER 650 200

BUDWEISER MAGNUM STRONG 330 155

BUDWEISER MAGNUM STRONG 500CAN 185

BUDWEISER MAGNUM STRONG 650 230

CARLSBERG ELEPHANT STRONG 500CAN 140

CARLSBERG ELEPHANT STRONG 650 185

FOSTER STRONG BEER 650 140

FOSTER STRONG CAN 500CAN 105

HAYWARDS 2000 650 130

HAYWARDS 2000 CAN 330 68

HAYWARDS 2000 CAN 500CAN 95

HAYWARDS 5000 330 85

HAYWARDS 5000 500CAN 120

HAYWARDS 5000 650 157

HAYWARDS 5000 CAN 330 85

HAYWARDS 5000 CAN 500 120

KINGFISHER STRONG 330 98

KINGFISHER STRONG 650 165

KINGFISHER STRONG_CAN 330CAN 98

KINGFISHER STRONG_CAN 500 125

LONDON PILSONER STRONG 500CAN 110

LONDON PILSONER STRONG 650 140

TUBORG CLASSIC BLACK STRONG 500CAN 135

TUBORG CLASSIC BLACK STRONG 650 175

TUBORG STRONG BEER 330 98

TUBORG STRONG BEER 330CAN 98

TUBORG STRONG BEER 500CAN 125

TUBORG STRONG BEER 650 165