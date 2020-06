Coronavirus in Vasai-Virar: Full list of COVID-19 containment zones in Vasai, Nala Sopara and Virar as issued by VVCMC on June 21

So far Vasai-Virar City Municipal Corporation has reported 1,761 cases out of which 954 have recovered and 67 have succumbed to the virus. VVCMC has so far tested 10,033 people and 3,815 are under quarantine.

Here is the list of containment zones as issued by VVCMC:

1. Laxmi satvan chawl, kajupada, tulinj road, nalasopara east

2. Gokul regency, gokul township virar west

3. Shivcharan chs, shivkrupa complex, beside narangi railway fatak, virar east

4. Sargam apt, nr, kala hanuman mandir, v.s. marg, sai baba mandir, virar east

5. Gayatri apt, sainath nagar, narangi baypass road, virar east

6. Ishita apt, bappa sitaram nagar, narangi virar east

7. Govind smurti, manikpur vasai west

8. Jai bapu gharcul co.op.hsg. Soc. Kiravali

9. Reliable complex, shriji empire tower, nalasopara west

10. Krishna shraddha, panchal nagar, nalasopara WEST

11. KEC complex, lodha park, nalasopara west

12. Reliable recidencncy, sankeshwar nagar nalasopara east

13. Sahil darshan, oswal nagar, nalasopara east

14. Jivadani bunglow, bhaskar ali, vasai west

15. Yashwant empiare, near,demart nalasopara east

16. Mithala nagar, sativali vasai east

17. Aditya chawl, vgharal pada, vasai east

18. Vaikunth nagar, tulinj road, nalasopara east

19. Om sai apartment, virar road, opp nagarpalika hospital, laxmi nagar, nalasopara east

20. Welfare residency,shree ram nagar, bilalpada, near ram leela maidan, nalasopara east

21. Babasaheb ambedkar nagar,dhaniv baug , nalasopara east

22. NEMINATH TOWER, EVERSHINE CITY,VASAI EAST

23. ANIRUDDHA APT, KARGIL NAGAR , VIRAR EAST

24. Happy jivan, sai nagar, vasai west

25. Deepmandir, amol nagar, parera naigaon east

26. Baban mishra compound, sahakar nagar, virar east

27. Om sai apt, sahakar nagar, virar east

28. Sai ganesh apt phase 2, ramchandra nagar virar east

29. Samarth nagar, shree ganesh tower, guru datta nagar, virar east

30. Sagar deep apt, naupada vasai west

31. Davik society, evershine society, opp. Mahavir general store vasai east

32. Chamuda nagar, ganesh chawl, naragi bypass road, virar east

33. Minakshi heights, katkari pada, chandansar road, virar east

34. Mahalaxmi nagar bld, juchandra road, naigaon east

35. Jivadani darshan apt, sarkar nagar, virar east

36. Narendra brahma complex, fool pada

37. Geetanjali soc., nr. Air india colony, v.s. road, virar east

38. Shriji ashish, bungali, tandul bazar vasai west

39. Soniya niwas bld, nalasopara east

40. Ashish niwas bld, babul pada amavadi road, nalasopara east

41. Dinanath smruti mahesh park

42. Hill top, nr, nagela talav, nalasopara east

43. Breeza, achore park, evershine last stop, nalasopara east

44. Vinayak enclave,vasant nagari

45. Ahilya bai holkar chal, near darga road., patil pada, chinchoti, vasai (e)

46. Anant aashray,sanyukta nagar, nallasopara (e)

47. Hanumant nagar, natiional highway, vasai (e)

48. Azad nagar,santosh bhuvan

49. Jivadani chawal,bhoir nagar,gauraipada

50. New radha, gokul society, radha nagar, nalasopara east

51. Anupama society, anurag nagar, radha nagar, nalasopara east

52. Audumber apartpment, datta nagar, nalasopara east

53. Mohak city, venue apt, 90ft road, virar east

54. Ruturaj,vastushit phase 2, sai nagar nalasopara east

55. Jai satyam apt, patankar park, nalasopara west

56. Anjelika heights, ckradhar nagar, nalasopara west

57. Gruha laxmi society, sakai nagar, naigaon

58. Mb paradise, parmatma park, opp. Tandul bazar, chandansar road, virar east

59. Bariya park, tirupati nagar, phase 1, virar west

60. Unik vaibhav, tirupati nagar, phase 1, virar west

61. Sujata bld, meena nagar, vasai west

62. Vrudavan kunjvan apt, parera builder office naigaon

63. Ashwini nagar, diwanman, vasai west

64. Surya apt, tulinj road, nalasopara east

65. Santosh bhuvan, vasai, pada road, nr. Santoshi matta mandir

66. Manikpur, chulana road, chulana chawl, vasai west

67. Turning pointvasant nagari, sector 1, vasai east

68. Sai avenue, opp post office, chandansar road, pachpayari, virar east

69. Sai baba apt, om shanti nagar, virar east

70. Sweet sahara apt, vasai west

71. Navdurga welfare society, sanjay nagar, bilalpada, nalasopara east

72. Shivmaid ambika chawl, moregaon, nalasopara east

73. Malini old barampur, nr, sent mic, vasai west

74. Bahvesh commercial complex, shree prastha nalasopara east

75. Spring avenue, manvel pada road, virar east

76. Sarawati heighs, oswal nagar, nalasopara east

77. Nav durga society, ramu compound, nr. Paras hospital, virar east

78. Shree ganesh deep society, sainath nagar, virar east

79. Gagangiri apt, sainath nagar, chandansar road, virar east

80. Baburav bld, narangi virar east

81. Shiv om apt, keshav nagar, sainath naka, virar east

82. Om sairam apt, narangi bybass road, nr. G.m. bar, kokan nagar, virar east

83. Prerna apt, central park, nalasopara east

84. Bhaji market, parnaka, vasai west

85. Sai ganesh apt, rehmant nagar, nalasopara east

86. Vanyachya pada, majid, vasai fata

87. Sai prabha complex, vasant nagari, vasai road, vasai east

88. Bld no. 59/60, shreeprastha nalasopara east

89. Ajanta bld, naigaon east

90. Dhudharya phase 2, r.j.nagar, virar east

91. New shiv darshan, vardvinayak lane, virar east

92. Panchavati chawl, nagaindas pada, nalasopara east

93. Rajaram chawl, pragati nagar

94. Chintamani nagar chawl near national school.manvelpada,virar east

95. Mata prabhushree apt,rehamat nagar,90 feet road,nalasopara east

96. Kanak palace virat nagar virar w

97. Sunflower yashwant nagar near tree house virar w

98. global city virar w

99. Chandresh cornar,sai nagar,nalasopara w

100. Shalimar apt,batul nisar,sopara gaon,nalasopara west

101. Athrav hights co oprative society new link road achole nallsopara east opp golbus hospital

102. KGN.apt,90fit road pragatinagar

103. Gharkul apt,pragatinagar

104. Prerna apt,sainath nagar,virar east

105. Laxmi niwas,vijay nagar,virar east

106. Kisan paradhi chawl,Vijay nagar, nalasopara east

107. Surendra niwas apt. Anandnagar, vasai-w

108. Kranti dreams yashwant empire nalasopara

109. Jivadani apt kopri naka nityanad nager virar e

110. Om sai ganesh apt,ramchandra nagar gandhichauk virar e

111. New manasi apt,dattanagar, nalasopara east.

112. Vinay vihar chs no.2,virar w

113. shaw blosam, station road,nalasopara west

114. mani grace franad aali, mardes,nalasopara west

115. shripal treasure, opp. Funfista, shreeprasta,nalasopara west

116. shubham apt,hanuman nagar,nalasopara west

117. mira datar niwas,tulinj,nalasopara east

118. jivadani darshan bld, valai pada,nalasopara east

119. Pavan ramshreya chal kargil nagar,nalasopara east

120. rutuja apt, chkradhar nagar, park avenue,nalasopara west

121. Garden court, sunder nagar, virar west

122. shanti life space 1, nr, demart,nalasopara east

123. tamtalav papdy, shukhshanti vasai

124. lucky villa, hatim mohalla vasai west

125. hastagiri sun city, vasai west

126. orchid suncity, vasai west

127. bhim chawl, shivaji nagar, vanothapada, pelhar,nalasopara east

128. sai drushti, oswal naar,nalasopara east

129. sai niwas, jijai nagar, moregaon

130. sai krupa chawl, jijai nagar, moregaon

131. Daimond tower, tirupati nagar, phase 2, virar west

132. Sai sanjay chawl, gaon devi dhaniv bhaug,nalasopara east

133. Rachana tower, HDIL, chikhal dongari road, virar west

134. Sumit grand lane, near agrawal life style, global city, virar west

135. Chandresh giri, st. alocius school, sankeshwar nagar

136. Raghunath ghtal chawl,kajupada, ambawadi,nalasopara east

137. Sai ganesh apt, shanti park, shreeprastha,nalasopara west

138. ruchita apt,near axix bank, nilegaonnalasopara west

139. Bably apt, above axix bank, station road,nalasopara west

140. Sai krupa apt ostwal nagar

141. Omkar apt, sayukat nagar, nalasopara

142. Shree sai complex, nr, gress colony, bolinj, virar west

143. Kusum nivas, mahesh park, nalasopara east

144. Badinath apt, mahesh park, nalasopara east

145. New golden park, tirupati nagar, virar west

146. Yashwant datta green soc, behind yash vidhya niketan school, khadan road, virar east

147. Chetan apt, ground flr, virar east

148. Livoniya naigaon

149. Sadan bunglow, naigaon darpale

150. Ghatal nagar, naigaon west

151. Ganesh tower, gurudatta nagar, virar east

152. Tanjeem chawl, nr, shiv mandir, dongar pada road, pelhar, nalasopara east

153. Rashid compound, nr. Durga mandir, pelhar, nalasopara east

154. Sai deep biulding, nalasopara east

155. Saichhya apt,nr.Old post office virar east

156. Saptashri apt,opp.Old post office virar east

157. Laxmi apt,nr.Vidya mandir school. Gopacharpada virar east

158. Satya sai apt,sarvoday vashat,taki road,nalasopara east

159. Parvatibai chal,tulinj dongari nalasopara east

160. Sai krupa chawl,jogavadevi mitra mandal nallsopara east

161. Krishna apt chimghar ali achole gaon nallsopara east

162. Saichitra rajnagar nalasopara east

163. Nita apt, chedda nagar,nalasopara w

164. sant sopan sant nagar virar east

165. Sambhajinagar vasai east

166. Tathastu,ambedkar chauk gokhiware vasai East

167. Hema apt,ramchandra nagar phoolpada road virar east

168. Sanjay compound,momin nagar nalasopara east

169. Shivparvti apt,central park, nalasopara east

170. Kalkai apt,oswalnagar, nagindaspada

171. Suvidha apt,moregaon,nalasopara east

172. Green view,hathimohalla vasai west

173. Paradise tower,tirupati nagar ,phase 2,virar west

174. Gokul annex ,phase 2,gokultownship,virar west

175. Parijat house, jojghar,umrale,nalaspara west

176. Gokul park,near demart, virar west

177. Kadulkar chawl,diwanman ,vasai west

178. Global city, virar west

179. Sakai prasan umela park,umela naigoan west

180. Nilamber,amol nager naigoan west

181. Bhatghar merces,bariwadi

182. Bhau apt,virsavarkar marg, motiba rice mill naringi virar east

183. Vaishnavi ambedham society, pachpayri virar east

184. Siddhivinak tower chs,y.k. nagar, next virar west

185. Jay ambe society tulinj, nalasopara east

186. Sai enclave,kaman, naigaon east

187. Gulab building,sector 2,vasant nagri

188. Shradha saburi,agrawal vasai east

189. Raj heights,yashwant gaurav, nalasopara west

190. Aadiraj status,nile gaon, nalasopara west

191. Alkhatija apt,rehmat nagar, nalasopara east

192. Tirupati tirumala apt,shirdinagar nallsopara east

193. Mahendragiri apartment,manvelpada road,virar east

194. New Jivdani darshan seva soc, ganesh nagar, manvel pada road, virar east

195. Mustafa orian, kaman near, janamasijid kaman, vasai east

196. Mansarovar apt,vijay nagar,nalasopara east

197. Vighnaharta park ii, nityanand nagar, kopari gaov, chandansar road, virar east

198. Shree ram nagar,mahendra singh chawl,ram mandir galli nalasopara east

199. Vishnu smruti bldg., old viva virar west

200. Om vastu shilpa,virar west

201. Shraddha apt,sadi compound, nallasopara east

202. Dev lokprabhat ,bolinj,virar west

203. Mahavir darshan,chakradhar nagar,s t depot, near narayan b techno school

204. Vishnulaxmi apt.,ramchandra nagar,phoolpada road, virar east

205. Wagholi, ravar, harkeshwari nagar,laxmi narayan sadan, nirmal

206. Silver spring, near manikpur police station, shastrinagar, vasai west

207. Tulip apt, central park, nalasopara east.

208. Dwaraka nagari, phoolpada rood virar east

209. Shreeprastha,nalasopara west

210. Sainivas suyash apt, moregaon,nallasopara east

211. Om shivshakti complex, achole talav nallsopara

212. Trivedi mauali,navneeta hospItal nallsopara east

213. Mazgaon dock,tulinj road nallsopara east

214. Samtanagar behind nagarsevak house ,sativali,vasai east

215. Mahadev nagar sativali ,vasai east

216. Kuber building,near police station, nalasopara east

217. Shri ganesh apartment,sanna apt,rehamat nagar,nalasopara east

218. Jai jivdani apt,baroda nagar,gandhi chowk,z p school,virar east

219. Shantanu apt., vishal nagar,panchvati, vasai west

220. Krishnaraj building., om nagar, vasai west

221. Om sai apt baronda nagar vikas nagari fulpada virar east

222. Ekta chawl,santosh bhavan,nalasopara east

223. Pancharatna complex, shivbhakti building nallasopara east

224. Nana apt,naringi by pass road, virar east

225. Maharaja complex, naringi, virar east

226. Nityanand chhaya,kopari, virar east

227. Star tower,rehmat nagar,nalasopara east

228. Nilam apartment,vijay laxmi nagar, vasai east

229. Datta krishna height near pizza hut ,virar west

230. Omkara banglow, hira smruti bungalow, girnar arcade,vasant nagri nallsopara east

231. Sairaj apartment;manvelpada virar east

232. Rajmata nagar, sankeshwar nagar, achole, nalasopara east

233. Sai niwas building near saint anthony school,nagindas pada,nalasopara east

234. Swarup chawl, ghara wadi,jay ambe nagar, dhanivbagh,nalasopara east

235. Ganesh deep chs, maitri park, vasai west

236. Navyoug welfare society,vijay nagar, nallasopara east

237. Aaradhyachawl hanuman madir,Gorai pada, dheerai compound, nallasopara

238. Shripal star, near dutta mandir, m.b. eastat, virar west

239. Rustomji evershine global city, virar west

240. Sumit grindale, golbal city, virar (w)

242. Sundeep garden, y.k.nagar, virar (w)

243. Sakshi plaza dattaguru complex,manvelpada gaon,virar (e)

244. Mangalmurti apt,near g.p.school, kargil nagar, agar virar (e)

245. Manthan apt,phoolpada ,near marathi school,virar east

246. Taniya sargam apt alkpuri,nallasopara east

247. Jayshree gajanan,cooperative society ,kolhapari dhaba ,chandansar ,virar east

248. Jai bhavani apt,ganpati mandir ,nairngi road,virar east

249. Hastgiri, suncity,vasai (e)

250. Mhada colony,virar w

251. Evershine city,nallsopara east

252. Meri gold,evershin city,nallsopara east

253. Maxvilla nagala talav,sankhewar nagar, nallsopara east

254. Vastu yog soc,sai nagar, shree prastha, nalasopara west

255. Sadanand chawl,renuka nagar,wakanpada

256. Vaishnavi apt,laxmi nagar,nalasopara east

257. Sai darchan 2 snkeshwar nagar achole road nalasopara east

258. Shree ramvan complex,evershine city,nallasopara east.

259. Ridhi sidhi chowl girija nagar,juchandra gaon

260. Dattakrupa,dattanagar nalasopara east

261. Shifa apartment,rahimat nagar,nalasopara east

262. Majjid gali bilalpada dongapada nalasopara

263. Sai darshan apt,sanyukt nagar,alkapuri road ,nalasopara east

264. Om sai apt,vikas nagari,fulpada,virar east

265. Sai ashwin building,alkapuri road,rajnagar,nalasopara east

266. Aniruddh apartment,wavetewadi,virar east

267. Indira smruti, opp. Bus depo, vasai west

268. Mishra chawl, krishna nagar, dhaniv bagh, nallasopara east

269. Konark complex rehmat nagar, nalasopara east

270. Yashwant vihar phase ii, virar west

271. Venu madhav building ab and c chs ltd., yadishri complex, tirupati nagar phase 1 virar west

272. Sai empire complex near mamta medical, manvelpada virar east

273. Sagar,dhuri complex vasai west

274. Samart bhavesh palace,chakradhar nagar, nallasopara west

275. Avdhut chs, m.b.eastate near datta mandir, virar west

276. bachraj landmark global city, virar west

277. Mukta apt,chedda nagar,nalasopara west

278. shree sai shraddha apt sahakar nagar virar east

279. sukhangan apt,s.t.depo road nalasopara west

280. Shiv om,nilegaon,nalasopara west

281. New poonam apt,mourya nagar virar east

282. Aashadeep apt,gandhi chouk phoolpada virar east

283. Kashami manjil,ansarinagar nalasopara east

284. Tula apt, saraswati darshan,central park, nallasopara east

285. Om anushri apt.,dongarpada, virar west

286. Suleshwar road, nirmal police chawki,suleshwar pada,nirmal,nalasopara west

287. Bhandar ali,girij, behind arogya medical vasai west

288. Manisha regency,near bharat gas office,evershine city,vasai east,palghar

289. Vinodini apts., papdi vasai west

290. Valaipada, achal bluilding,nallasopara east

291. Post kaman village, shivaji marg, bajar gali.

292. Maruti apt,ambawadi kajupada nallsopara

293. Kalash building,vasantnagri nallsopara east

294. Sai krupa chawl,achole dongari nallsopara east

295. Madhuban township,gokhiware vasai east

296. Kanti regency,suncity,vasai west

297. Borpada,dongripada,vasai west

298. Fanaspada waliv Chandan Sadan bluilding Vasai East

299. Nerendra bramha,ghandhi chouk virar east

300. New dinkar niwas,dattanagar,nalasopara east

301. Nityananad chhaya nagar,chandansar road, koparigain,virar east

302. Bldg no.10,santmirabai bldg., near dmart virar east

303. Marigold yashwant nagar, virar west

304. Bakra Compound,Manicha pada,Near richard compound,Vasai east

305. Pooja apt.,pragati nagar,Nallasopara east.

306. Aashiana chs ltd,station road, opp sai baba mandir,amol nagar,naigaon west

307. Kajupada,new baba,nallasopara east

308. Sai ram Apt,GODAVARI APT., GOPCHARPADA, VIRAR

309. Shanti Apt & kaustub Apt, central park, nallasopara

310. Nirvana Apt, behind louis phillip showroom, nary villa stop, manikpur, vasai road (w)

311. Madhav apt chawarewadi boinj virar

312. Shriram complex near nagela talav,achole road,galanagar, nalasopra east

313. Vartak heights , phool pada road, virar east

314. Gass gav,sopara gaon,nalasopara west