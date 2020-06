Coronavirus in Thane: List of COVID-19 containment zones in Thane city, Kalwa, Diva and Mumbra issued by TMC as of June 10

At least 555 persons tested positive for COVID-19 in Maharashtra's Thane district on Tuesday, taking the tally in the region to 12,353.

The district also recorded 21 deaths, rising the toll from 391 to 412, the official said. According to a release, of the 555 fresh cases reported on Tuesday, 145 persons tested positive in Thane city, followed by 92 in Mira-Bhayandar, 89 in Navi Mumbai and 68 in Kalyan-Dombivli civic limits.

Here's the full list of containment zones in Thane as per the data released by Thane Municipal Corporation (TMC):

1 Karanti nagar Galli No.14 near saraswati School Rabodi -2 Thane (W)

2 Panchpakahadi, Near Dnyanraj Sabhagraha, Rahul Society, Thane (w)

3 Room No.18 B3 Bhakti Society Anand Park Thane West

4 504 Hanuman Soc. Chandanwadi Panchpakhadi thane West

5 182 Lotu Sheth Chawl Haridas Nagar near Shankar Temple Behind Golden Park

6 Parera Tower, Parera Nagar, Thane,

7 NEW NASHENAN CHS NEAR K VILLA OPPOSITE SANJIVANI HOSPITAL

8 Hansnagar Khopat Thane (W)

9 Kolbad Jagmata Mandir, Khopat, Thane

10 Shreerang society Near vrundavan bus stop

11 Rustomjee Azziano, Rustomjee Urbaia,

12 Siddheshwar Talav, Anna Madrasi Chawl , Thane

13 HDFC bank, Panchpakhadi, thane

14 SAINATH NAGAR NAMDEV VADI OPP NITIN

rnMPANY THANF IA/FST

15 Ganga Apt., behind Mukund Societ, Rutu Park llthalcar

16 GULMOHAR PANCH PAKHADI THANE

17 SATGURU APART BEHIND HOTEL UNNITED - 21 NEAR VARDHAMAN HALL THANE WEST

18 MANDAR SOCIETY, SAROVAR DARSHAN TOWER, OPP TMC OFFICE PACHPAKHADI THANE

19 SHANTIBAN CHSL, PANCHSHEEL NAGAR, THANE WEST

20 CASTLE MIL AZAD NAGAR MASAN WADA THANE WEST LIFE LINE HOSPITAL KHOPAT

21 KUNDCHANDRA SAHAKARI SOCIETY UTHALSAR ROAD OPP HOLY CROSS SCHOOL

23 Runwal Nagar Plot No. A Kolbad Road

24 Gokuldas wadi Khopat thane

25 ganeshwadi, panchpakhadi, Thane

26 Near Pratap Cinema,Kolbad,CHINTAMANI GHARKUL

27 Om Sai Chawl King Kong Nagar Dongripada Ghodbander Rd.

28 Room no 734,Near to lala kirana store, Sai mandir, Patlipada, Ghodbander road, Thane..

29 C/301, Olympia Building, Lodha Pura, ATHONY BLD LODHA Majiwada,

30 Bramhand Society, Azadnagar, thane

31 Saphire 2 Cosmos Jewel, near DMart Anand Nagar Thane

32 Rajesh Shetty Chawl, Manorama Nagar,

33 102, Standfrd Bldg. Hiranandani Estate, Manpada, Thane

34 2102 Wing 19 H Lodha Amamra Kolshet Thane W

35 1/77, Adarsh Chawl, Vitthal Mandir Road, Near Ghag Kirana Store, Thane

36 Amrapali Saari Shivaji Negin Manpada

37 Santosh Kirana Store, Azadnagar, Thane

38 102, 1st Floor, Tirumala Chs, Majiwada, Thane

39 L-1, Phase-2, Swastik Residency, Ghodbandar Road, Thane

40 Durga Ghat Balkum Road, Tmc School Balkum, Thane

41 Puranik Rumabali, Bhayendar pada, G.B.Rd. Thane

42 A3 /401 Rosa Gardenia, Gb Road Kasarwadawali, Thane

43 Highland Residency, Kolshet Rd, Thane

44 Petunia Bldg, Kasarvadavli, Havre City, Thane

45 KASARWADAWALI ,PARIJAT GARDEN THANE

46 Galsnde Chawl Madan Mohan Compound New Services Road Near Jaipur Goidan

47 B-402 Yashodeep Chs Kolshet Upper Thane W

48 PAWANIK HOWNTOWN KASARVADAVALI , THANE

49 Ver Chawl ,Jaibhavani Nagar, MAJIWADAGAO,Thane W

50 A-4 101 HIGHLAND GARDEN DHOKALI THANE WEST

51 C - 2 404 RUTU ESTATE PATALIPADA THANE WEST

52 FLAT NO 1104 PLATHNA LODHA SPLENDORA THANE GHODABANDAR ROAD THANE

53 KAPURBAWADI MOZES COMPOUND THANE

54 BHOOMI ACRES PHASE F 701 BEHIND HIRANADANI ESTATE THANE W

55 Athene Lodha Paradise APHRODITE Lodha Paradise Thane

56 Vijay Nagari Waghbill Naka Ghodbandar Road Thane (W)

57 Eros Bld. 706 Hiranandani Estate Patlipada Thane.

58 Manan Chawl, Vijay Garden, Ghodbunder Road, Thane

59 DPO NKT COLLEGE, Dhokali, Kolshet Road, Thane

60 VISHAL APARTMENT KASARVADAVLI

61 Chirag Nagar, Vartaknagar, Thane

62 Pokhran Road - 2 Gandhi Nagar Thane

63 Bhim Nagar Vartak Nagar

64 VASANT VIHAR THANE-1

65 ATHARVA HEIGHTS POKHRAN ROAD NO.1,SHIVAI NAGAR THANE

66 WINTER GARDEN, COSMOS LOUNGE

TLII SHIDHAM DHRAM VFFR NAGAR Thane

67 Rameshwar Soc., B Wing, Nikkanth Heights, Devdaya Ngar, Pokharan No 2

68 44/311, Nav Adarsh Chs, Shivai Nagar,Thane W

69 704,Kadavaba,Near Vasant Vihar Circle ,Thane

70 103 Sharmishtha, Tara ngan, Behind Korum Mall Thane

71 ASHOK NGR KOSLHET RD THANE

72 RAHUL BHOIR CHAWL PARSAR COMPUND

SAIBABA MANDIR ,Shatrinagar

73 GRACIA , DOSTI IMPERIA GHODBANDAR

ROAD MANPADA THANE

74 REGENCY PARK B EDSEN WOOD MANPADA

THANE W

75 HARSIK PARK, NEW MHADA, PAWAR NAGAR,

THANE.

76 PRADHA NIWAS YEOOR THANE W 400606

77 NEAR DURGA MATA TEMPLE SHIVLAL CHAWL CHIRAG NAGAR RAJWADA POKHRAN ROAD THANE

78 HAPPY VALLEY HOME PUNARVASAN, TIKUJINI WADI RD, MANPADA, THANE

79 NEELKANTH CHS, Kadam Chawl Kapurbavadi Majiwada Thane (W)

80 ASTER, NEELKANTH GREEN MANPADA,GREEN WOODS HUBTOWN, THANE

81 Gardan Enclave Pokran Road-2 Vartak Nagar

82 RM NO 74 1 NR APNA BAZAR POKHRAN RD NO 1 VARTAK NAGAR THANE WEST

83 Prasad CHS, Pokharan Rd NO. 1 Vartak Nagar, Thane West, 400606

84 Nr. Ajankya Tara CHS Shiva' Nagar Pokhran Rd. 1 thane W

85 MMRD, PUNARVASAN BLD,MANPADA,THANE

86 ORCHID BLD, PRESTIGES RESIDENCY,WAGHABILNAKA,MANPADA,THANE

87 J K Gram, Thane West.

88 Sawarkar nagar, PANCH PAGMASHWALA APPT, 1ST FLOOR

89 Kulswamini Chawl, lokmanya nagar, Pada no.4, Thane

90 VEDANT COMPLEX PHASE -2, Vijay Nagar, Vartak nagar, Thane

91 Vaibhavlaxmi chwl, Near TMC school No.103,131 kajuwadi

92 KOKANNIVAS CHAWL CHAITTI NAGAR, Lokamanya Nagar PADA NO 3

93 HANUMAN NAGAR LAXMI KRUPA CHAWL WAGLE ESTATE THANE (W)

94 Sambhaji Nagar Sagar Baug near Rahil Hotel Bakery

95 Shiv Galli,Indiranagar Rd. No. 33 Rupadevipada 1 near Shiv Mandir, Thane

96 DHARMVEER CHAWL ,CHAWL NO.03,ROOM NO. 1, JAI BHAVANI NAGAR ,WAGLE ESTATE

97 204, 2nd Flr. Sai Apt. Sawarkar Nagar Near Municipal Office

98 Lokmanya Nagar, Pada No 3, Parera Nagar, Near Mauli Kirana Store, Pawar Nagar, Thane

99 ROOM NO 2 SAI CHARAN CHAWL INDIRA NAGAR TEKDI WAGLE ESTATE THANE (W)

100 B/37 4th Fl. Shanti Apt R No 22 Near Thakur School Savarkar Nagar

101 Ambewadi, Room No. 1202, Near Madin Masjid, Wagle Estate, Thane (West)

102 Sai Sitra Chawl, Indra Nagar, Road On 22, Opp Laxmi Medical , Near Bush Bldg Rupadevi Pada, No 2, Thane

103 Annabhou Sathenagar, wagle estate

104 Dharamveer Chawl, Sainathnagar, Kajuwadi

105 Guruprashad Apt. Mahatma Phule Nagar

106 Plot No-15, Room No-B-15, Shree Gajanan Co.Op Hsg Soc Mhada Vasahat Savarkar Nagar Thane

107 Dyaneshwar Nagar, Gajanan Chawl, R.No.24, Thane

108 Dosti Rental Bld.No.4 B Wing, Opp Runwal Plaza Vartak Nagar Thane West

109 New Shramsafalya Chs C.B Kadm Chawl, Lokmanaya Nagar 3 Thane

110 Mishra House, Opp. Arjun Sadan Bldg, Lokmanya Nagar Pada No-2, Thane West

111 104, Meeth Apartment, Sant Dnyneshwar Nagar, Wagle Estate, Thane West-400604

112 Room No. 1, Sadguru Krupa Niwas, Shastri Nagar, Bhoir Compound, Thane West

113 Lokmanya Nagar Solapur Chawl, Thane

114 Vigavaharta Socity Yashodhan Nagar, Thane (W)

115 Jai Santoshi Maa Tower Luiswadi Thane

116 SAYADRI CHAWL SAVARKAR NGAR THANE

117 Nagadarshan Apartment Room No 104 Near Jain Mandir Lokmanyanagar Pada No 1 Thane - 400606

118 202 Chitra Kores Nakshatra Vartak Nagar Thane W

119 GIRIDHAR SUDHAMA BUIILDING NR LOKMANYA BUS DEPO LOKMANYA NAGAR THANE

120 Tarabai Dalvi Chawl, Dr. Bacchav Clinic, SHIV PREMI MITRA MANDAL CHAWL, Shastri Nagar

121 VIJETA DOSTI VIHAR, DOSTI VIHAR VASANT, VARTAK NAGAR, THANE WEST

122 Lokmanya Nagar, Pada No. 3, Zanje Nagar, SHIVNERI CHAWL Thane

123 Danurdhar Bhavan first floor flat No.104 Padwalnagar Wagle Estate Thane (W)

124 C.P.TALAO SHIV SHAKTI MITRA MANDAL NEAR SHANKAR MANDIR WAGLE ESTATE THANE (W)

125 Kailasnagar ITA Circle wagle estate Thane (w)

126 Ashtavinayak Apt ,Sadhbhavna Apt, Renuka Sadan, Devyani Sadan, Bhatwadi, Ashok Vihar, kailashnagar, Shanti Nagar, kisan nagar 3

127 VISHVDIP BUILDING, SALIYOG GURUKRUPA BLDG, RATAN BAI COMPOUND,Bhagyashree Apartment, VIJAY APPARTMENT, Supe Sudan,Pitkar Niwas, Shivajinagar, thane

128 2/205 kinara Apt. kisan Nagar no 2

129 SURESH SMRITI BUILDING, ROOM NO 5, KISAN NAGAR 3, WAGLE ESTATE, THANE

130 Waralipada near bavadi Shreenagar

131 Silky Apt room no 3 in front of Oil depo Kisan Nagar no 2

132 Shanti bhavan room no 6 kisan nagar no3 opp bus stop near vinod jewllers thane

133 Shiv Shakti Nagar Behind Sunrise Bussiness park Kisan Nagar 2

134 41 Shukla Building 2nd Floor Padwal Nagar

135 Usha Kiran bldg, Bhatwadi Kisannagar no.3, Near Bhatwadi Ganesh Chouk, Bhatwadi Kisannagar no.3

136 Nutan Mirabld B Wing Kisan Nagar Wagle Estate Thane

137 Wagale Estate, Nehru Nagar - 1, Thane

138 Gurav Chwal Near Malti Devi School , Ambika Nagar 2, Rd No 16, Wagale Estate Thane

139 Wagle Estate, Kisan Nagar, D Souza Wadi, Room 16, 1st Floor, Devikrupa Bulding, Thane

140 107/Shishaul Building Road No. 16 Kisan Nagar

141 Ram Nagar, Wagle Estate Road No. 28 Near Ram Chakki thane west

142 103/Hawjabai Niwas Kisan Nagar, 3 Wagle Estate Thane (W)

143 INDIRANAGAR CHAWL KISANNAGAR NO.2

144 GUUAR CHAWL WAGLE ESTATE THANE WEST

145 NEW DHANASHREE APT HAJURI NEAR SAVERA HOTEL THANE

146 Jay Maharashtra Nagar, Wagale Estate Thane

147 SUNISH APT., KISAN NAGAR NO 2

148 B/14 D,Silver Police Line Court Naka Thane

149 Aditya building, new Police Tower Mahagiri Thane

150 " Laxmiwadi Chendani Koliwad Meethbandar Road Thane ( East )

151 Rm.no18 , sathe wadi near dnyansadhana college

152 Maya Villa, Raheja Garden Thane W

153 NAGSEN NAGAR NEAR HANUMAN MANDIR OPP.DADOJI STEDIUM

154 Amar Tower Bhaskar Colony Naupada

155 15/A-2, Kamlesh Chs, Kopari Colony, Thane

156 Thane Medical Shop Govindji Apartment 3 Petrol Pump Thane

157 1 Sapna CHS opp Anand Ashram Soc. B Cabin Naupada Thane W

158 Rm. No. 8 Saikrupa Bldg. Kashish Park

159 New Aanand Park, B/2 1001, Raugh Natu Nagar, Thane West-400604

160 Hrudreshwar Bldg, Pimpal Pada Near Civil Hospt. Thane

161 Blue belk Hotek pay road prem nagar parshi wadi kopari

162 Khartan Rd, Near Thana College, TMC CHAWL OPP.SHEETAL DEVI MANDIR NR.DK STADIUM THANE

163 Chendani Koliwada, Cement Rd, R/N-118, Thane.

164 Dadaji Kondedev R-7 R.No.802 Thane

165 102 Om Sai Prasad B Cabin Naupada Thane

166 Bim Paradise, Swami Samarth ,Thane

167 C-1' Flat No-26, Siddharth Nagar Soc, Kopri Thane East

168 Bandhu Smruti Nakhava Compound Thane West

169 R no 1 Laxmi apt Old bombay road Charai

170 kisan nivas near rutuja appr kopri village kopri thane ,

171 3 Satyadeep Soc Shushil D-Wing Vishnu Nagar Naupada

172 Phulabi Chawl Maruti Niwas 3rd Floor Prasahant Nagar Nr Naupada Police Station Naupada Thane W - 400602

173 Siddhivinayak Nagar, Patil Wadi ,Near K L Colony Kopari Thane

174 GAJ VAKR BUILDING SHIVAJI PATH NEAR M H HIGH SCHOOL NEW PRABHAT NAGAR

175 CHSRam Maruti Rd. New English School Ganesh Kutlr C

176 Gupta Chawl Rm No 12 Raghunath Nagar Thane Wagle Estate Thane

177 NANDKUMAR KRUPA TOWER,HAZURI DARGAH ,WAGLE ESTATE, Sitala Singh Chawl Near Shiv Mandir Noon( Baba Road

178 anandnagar oppo. Kopari bridge, kopari

179 SAWLE WADI CHINTAMANI GHARKUL, Dalvi Chawl , Namdev Wadi Behind Pimpleshwar Mandir, Panchpakhadi Naupada

180 DR AMBEDKAR RD OPP PRAVIN GEN STORE, VIKAS PALMS THANE W

181 32 AHILYA BEHIND ICICI BK GAJANAN MOHAMMAD CHOWK THANE W

182 POLICE ADHIKSHAK VISHRAM GHRUH,SURAJ HOTEL,TEMBHI NAKA. MAY CHS

183 SATYA PRAMIES CHS, GAVAND OP RAJDEEP SOC NAUPADA, THANE

184 603 2 ACC KING CHS MENTAL HOSPITAL ROAD THANE W 400604

185 GANESH DARSHAN ,OPP GEETA SOCIETY CHALW THANE WEST Near Ganesh Tawkies

186 Laxmi Apt. Gholai nagar Atkoneshwarnagar Thane (N)

187 Bhaskar nagar Kalwa Thane

188 Jagnath Appt. Vitawa, Kalwa

189 Rm. No. 27, Santoshi Chawl, near Agreseen School, Thane Belapur Rd. Kalwa East

190 103 A/2 Vaishanavi dham complex Near vitthal mandir kharigaon kalwa

191 Sai ashirvad A-2,SURYA NAGAR,VITAWA

192 Bldg. No. 5 B-wing 2nd Floor Sudama CHS Old Mumbai-Puna Rd. Kalwa

193 Resident Doctor at CSMH Thane

194 Suryanagar Gate No.1 Vitawa Kalwa Thane (W)

195 SANKALP CHS,. MANISHA NAGAR - 2, KALWA, THANE

196 Anand Vihar Complex,Near Railway Phatak Kharegaon ,Kalwa East,Tha

197 Rajashree Shahu Chawl, R/N 3, New Shivaji

Nagar, Thakurpada, Kalwa, Thane

198 Shiv Shrusti Kharegaon, Thane

199 R.No.202, Chawandai Residency, Parsik Nagar Kalwa

200 Janki Nagar, Pipeline, Manisha Nagar, Kalwa West

201 Rm. No. 1, Narayan Krupa Chawl Vitava Kalwa

202 Om Saraswati Apt Opp New Kalwa High School Kalwa

203 Trupti Apt Room No C 2 Bhola Nagar Kalwa Thane

204 gauridarshan chs, A-4, 1st floor, opposite gaondevi mandir, kalwa thane

205 402 5th Floor Pundlik Housing Society Thane Belapur Road Behind Jakat Naka Kalva West - 400605

206 Nirmala Devi Nagar Near Goikar Maidan Waghoba Nagar Kalwa Thane

207 VARADVINAYAK,KHAREGAON Near Gulmohar Society Kalwa Thane

208 SHRI GANESH CH, Shiv Premal Chs R N 203 B Wing Vikram Nagar Kalwa

209 CREACK VIEW 2ND FLOOR ROOM 102 KALWA NAKA

210 PARSIK RATI BANDER HANUMAN NAGR DATTA CHAWL,

211 Ganesh apartment 5th floor Bhudhajinagar kalwa

212 Room No. 502, 5th floor Gauri Darshan Apt. Near Hiradevi Mandir Kharegaon Thane (W), MADAN CHS

213 Kantabai building, GAGAN PRASAD BLDG, shastrinagar ,Vitawa KALWA

214 Shashtri Nagar Mafatlal Company opposite Durga Mandir, Atkoneshwar Kalwa

215 KESHAV HEIGHTS KALWA THANE

216 nar kaushlya co op soc room no 405 nr bhavika vidyalay pakhadi kharijan kalwa thane

217 Kalwa Gandhi Nagar Near Bana Tower R No-01 Kalwa

218 SAI NIWAS COOPERATIVE H SOCITEY NEAR SAHAKAN BAZAN KALWA

219 SAMRAT ASHOK NAGAR KALWA EAST THANE

220 A 104 SHRADDHA APT ANAND NAGAR KALWA E

221 Shivgarjana Chawl, Atkoneshwar nagar, Kalwa

222 Narayan park, Megha Apartment ,Vitawa, Kalwa

223 NEW SHIM' NAGAR, KALWA

224 Shivgarjana Chawl, Atkoneshwar nagar, Kalwa

225 KHALIL MENSION ROOM NO 303/A WING GHASWAL COMPOUND KAUSA

226 B3/903, MM Valley, Mumbra, Thane

227 Room No.3 Sarkar Tower Dauladnagar Chand nagar Kausa Thane

C/102, NEW NASHMAN COLONY, OPP TANWAR NAGAR, KAUSA

228 MUMBRA, MUSAKHASAM, ROOM 204, OPP MUMBRA RAILWAY STATION, THANE

229 NEAR CHARNI PADA KAUSA GAON

230 105 /6-1 SHAMSHAD NAGAR KAUSA

231 Abida Manzi! A-wing Kausa Mumbra

232 Nasim baug Amrut Nagar, Mumbra, Thane

233 Janta Colomy, Jeevan Baug, Mumbra

234 REHAN BAUG,G-BLDG,B-206,DEURI PADA,KAUSA,THANE-400612

235 PRIME NEST BUILDING NEAR HIGH INTENSITY GYM, MUMBRA. - 400612

236 Rashid compound , Mumbra , Thane

237 Irfan Palace, B-Wing , 1st Fool, 101, Rashid Compound, Kausa, Mumbra

238 Madina Manzi! B-Wing Room No-2 Red Rose Society, Mumbra, Thane - 400612

239 Room No-1 Ground Floor B Wing Mehfooz Apt Near Rehmania Hospital, Mumbra, Thane

240 Kgn Apt, Near Bosco School, Rashid Camp, Kausa

241 A 102, Raut Apt, Near Police Chowki, Kausa

242 Hashmat Park, Rashid Compound, Kausa Mumbra

243 Gurukrupa Chawl, Sanjay Nagar, Mumbra

244 Ashiyana Tower,B - 701, Above Millennium Hospital, Kausa, Mumbra

245 1st Floor Rashida Palace Tahkur Pada Hanuman Nagar Mumbra Thane

246 Room No 103, 1st Floor, Kiran Height Sonaji Nagar Mumbra - 400612

247 304, B2, Minar Regency, Shimla Park

248 Noorani Apt 1st, Floor S, Qureshi Hotel Mumbra, Thane

249 Nooriapt 2nd 202 Near Gazi Mahal Amrut Nagar Mumbra, Thane

250 Roshni Apt ,G/2 A Wing Near Parsik Tunnel , Mumbra

251 Shadab Manzi1,5th/501 Santosh Nagar ,Bombay Colony ,Mumbra

252 A-402 Ammar Garden , Near Sherreen Villa , Kausa

Mumbra , Thane - 400612

253 R. No.1 Eknath Chawl Amrut Nagar, Mumbra, Shivaji Nagar,

254 Zahoor Chwal Room No 1/Bb Rashid Compund Kausa Mumbra

255 SHRILANKA DEVRIPADA ALIMIYA COMPOUND RM NO 8 AMRUTNAGAR MUMBRA THANE

256 Devi Roa,Ruse Apt, Kailashgiri nagar, Mumbra devi road, Mumbra

257 Isha Apt, Kausa Market Garden Palace, Mumbra, Thane

258 AASRA HEIGHTS 105-106 A WING NEXT TO DOSTI BHARAT GEAR KAVSA MUMBRA, NEAR BY PASS SINIK NAGAR MUMBRA

259 SHREE GANESH KRUPA CHAWL R N 14 KAILASH NAGAR DARGA RD MUMBRA

260 SAI TOWER DATTUR WADI MUMBRA THAN

261 ROOM NO 603 GEEN LAND DBUILDING SHEEL PHATA MUMBRA 400612

262 SAI SUMAN APT B WING 3RD FLOOR 305 UDAY NAGAR MUMBRA THANE 400612

263 HOUSE NO-531 VESIBANDAR VANBAVDI SARDAR COLONY ROAD GHADGE CHAWL MUMBRA THANE

264 APT New Manoj Niwas, thakurpada Mumbra , PATIL A

265 Nuri Chand Nagar, Kausa Thane

266 LALYA MUMBREKAR HOUSE GROUND FLOOR NEAR JAMA MAJJID KAUSA MARKET

267 Mustafa tower charnipada road compaund kausa,Thane

268 New Memon Colony,Khadi Machine Rd,Kausa,Mumbra - 400612

269 SHAHU NAGAR Chawl opp WASIM APT MUMBRA RAILWAY LINE MUMBRA THANE

270 Mukta Residency Padle Gay near Khidkali mandir Diva

271 Bharat Mhatre Chawl No 2 Room No 10 Datiwali Manpada Road Near Kct School Diva

272 SAMARTH CHAWAL R NO 5 MAHATRE OFFICE NEAR AKANKASHA HOLL BR NAGAR DIVA E

273 Ayappa chawl, ganesshnagar, ganeshwadi, Diva East

274 Bramha Apt. Suresh Nagar Diva

275 Ramchandra society A wing, Diva E

276 Adatiya Apt H.S.0 Diva Agasen Road Maruti Nagar Diva Thane

277 Ganesh Apt, Sabe Road, Eguare Drashan , B- Wing, Diva E, Thane

278 r no403 bil-2 vikas mhatre gale diva east

279 PARLIAT CHS BLD NO 2 DIVAR AGARSAN ROAD MATHOSHRI NGR DIVA

280 RAM NGAR OMKAR BHAIRAV CHAWL R NO 6 CHALW - 2 DIVA E

281 R NO 1 15T FLR NADAR APT OMKAR NGR DIVA

282 ISHWAR KRUPA APT, SONU PLAZA, NEAR MTNL OFFICE, NAGWADI DIVA

283 LAKSHMI NIWAS ROOM NO 411 BHIVASAI ROAD ABIDEV BANK DIVA EAST

284 ROOM NO 301 A WING SNEHAL APARTMENT GANESH WADEKAR SCHOOL MUMBRADEVI ROAD DIVA E

285 DESAI RD SHIL RD NR DATTA TEMPLE THANE

286 NANDI APT. DIVA EAST

287 SUDAMA CHS B WING R NO 104 DIVA

288 Sai Shrushti Height Bldg. B/3 Flat No 103 Shil Phata Road Khardigaon Thane

289 KOKATE COMPOUND GALA NO12 SHIL PHATA MUMBRA-400612

290 ROOM NO 2 DAWLE GOAN BHARAT GEAR KAUSA MUMBRA -400612