Coronavirus in Pune: Full list of COVID-19 micro-containment zones as given by Pune Municipal Corporation on July 23

Pune district reported 2,368 new coronavirus cases in the last 24 hours taking its COVID-19 case count to 62,002, a health official said on Thursday evening.

The death toll in the district reached 1,562 with 58 patients succumbing to the infection since Wednesday evening.

"1,661 new cases were detected in the Pune Municipal Corporation limits, which now has 40,721 patients. But 779 patients were also discharged from hospitals," the official said.

Here is the full list of micro-containment zones in Pune (as given on July 23):

1. Parvatidarshan area 1

2. TP Scheme 3, Sane Guruji vashat

3. Parvati, S.No. 133, Dandekar Pool

4. Sadashiv Peth, Rajendra Nagar, Manapa Colony

5. Parvati Dattawadi Gadgil Hospital area

6. City central area, Kasba Peth, Mangalwar Peth, Sonwar Peth

7. Pune Station, Tadiwala Road

8. Ghorpadi, S.No. 71, Shrinath nagar

9. Hadapsar S.No. 124, 282, 282, Mundhwa Ghorpadi near Bhimnagar

10. Parvati Shivdarshan 1

11. Parvati Shivdarshan 2

12. Parvati, Tavare colony in Aranyeshwar

13. Parvati, S.No. 54, Annabhau Sathe Nagar

14. Aranyeshwar, Tangewala colony

15. Parvati, Taljai Vasti 1

16. Katraj, New vasahat

17. Bibwewadi, Near Kothari blocks, Ota vasahat

18. Bibwewadi, Lower Indiranagar, Near KK Market

19. Bibwewadi, S.No. 645, 646, 647, 666 Upper Indiranagar

20. Bibwewadi, Upper Indiranagar

21. Yerawada Ward No. 6

22. Yerawada, S.No. 27, Panchsheel Nagar

24. Dhanori, S.No 109, 110 Shantinagar, Alandi Road

23. Dhanori, S.No. 40, Ektanagar

25. Ghorpadi, Dobarwadi, Near Sardar Mudaliyar school

26. Hadapsar, Laxminagar, Near Railway line

27. Hadapsar, Gosawi vasti, Vaiduwadi

28. Hadapsar, Gosawi vasti

29. Wanwadi Gaothan

30. Wanwadi, SRPF

31. Hadapsar, Sayyadnagar 2

32. Kondhwa Khurd, Bhagyodayanagar

33. Kondhwa Khurd, Saibaba Nagar to Tamboli Bazar

34. Kondhwa Khurd Mithanagar

35. Shivajinagar Gaothan

36. Shivajinagar, Pandavanagar Health Camp, Vadarwadi

37. Shivajinagar, Pandavanagar, Gunjalwadi

38. Shivajinagar, Janwadi, Gokhalenagar

39. Shivajinagar, Krantiveer Chaphekar Chowk, Ganeshkhind Road

40. Shivajinagar, Wakdewadi, Sambhajinagar, PMC Colony

41. Fursungi, S.No.215, Ganganagar

42. Hadapsar, S.No. 18, Gondhalenagar

43. Hadapsar, Srno 13, parts of Satavwadi

44. Hadapsar, Srno 165, Malwadi, Aadarsh vashat, Kalubai vashat

45. Hadapsar, Srno 165, Malwadi, Janta Vasti, Kamthe Nagar

46. Hadapsar, Sadesatranali, Ganeshnagar

47. Kondwa Budruk Gaothan

48. Bibwewadi, S.No.651, 659, Rajeev Gandhi Nagar

49. Bibwewadi, Chaitraban vasahat, Lane no 13, 14, 15

50. Dhankawadi, Balaji Nagar, Pawar Hospital area

51. Erandwane, Khillare vasti, Plot no. 17

52. Erandwane, Pt Jawaharlal Nehru vashat

53. Erandwane, S.No 10, 11, 12, Ganeshnagar

54. Kothrud, Happy Colony near Gosavi vasti

55. Karvengar, Kamna vasahat, Mavale ali parisar

56. Karvengar, Shramik vasti, Vadar vasti

57. Karvenagar, Hingne B, Srno 53, Vadar vasti

58. Warje, Ramnagar

59. Kothrud, Dahanukar Colony, Laxminagar Lane No.4 and 8

60. Kothrud, Postman Colony, Shastrinnagar, PMC Colony, Sagar Colony, New Lokmanya Vashat

61. Kothrud, Paud Road Jaybhavani nagar

62. Kothrud, S.No 120, Kishtindhanagar

63. Kothrud, S.No 111, 112 Sutardara

64. Erandwana S.No. 44 Kelewadi More Shramik vashat

65. Erandwana S.No. 44 Kelewadi Mamasaheb Mohol School East Side Campus, Hanumannagar

66. Erandwana, S.No. 44 Mega City Building No. 3/4

67. Bopodi, Ambedkar Nagar vasahat, Bhau Patil Road

68. Bopodi, S.No. 26

69. Bopodi, S.No. 25 Mhasoba Temple Complex

70. Bopodi, S.No. 24, 25 Pavle Chawl Premises

71. Bopodi, Ammunition Factory, Bhoite Vasti Premises near Railway Line