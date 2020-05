Coronavirus in Navi Mumbai: Full list of COVID-19 hotspots issued by NMMC as of May 14

Navi Mumbai has nearly 1,000 positive cases according to the Navi Mumbai Municipal Coroporation (NMMC).

Maharashtra COVID-19 figures are as follows: Positive cases 25,922, new cases 1,495, deaths 975, discharged 5,547, active cases 19,400, people tested so far 2,30,857.

Here is the full list of COVID-19 hotspots in Vashi, Belapur, Nerul, Airoli and Turbhe:

#1 Belapur

Sector 27 Nerul

SEC 38 NERUL

B/204 DREAMZ HORIZON PLOT NO 12 SEC 23 SEAWOOD

A WING 102 IMRLED PLAZA PLOT NO B/ 94 SEC 23

SEAWOOD NERUL

Sec 20 Belapur Gaon Anganwadi

PLOT NO 386PALM BEACH HEIGHTS RNO /701 SEWOODS

NAVI MUMBAI SEC 36

Karavegaon, Rupesh Tandel, Chawl

Apollo Hospital, CBD

Karave Gaon

Sec-27, Seawoods

Income Tax Colony, CBD

Kukreja Plaza, Sec-11, CBD

#2 Nerul

SEC 28 SAISANGH SOC A 702, Nerul

NL4/61/R12 SAHYADRI CHS SEC-11 NERUL E

Room No-201,Shivshakti Apartment,Sec-18,Nerul(W)

NL-6,Building No-12,Room No-8,Green Field CHS,Sec-8,Nerul

SEC 28 SHREE GANESH SOC NERUL

NL-2B ROOM NO. C/3,SEC-15,NERUL

Sec-20, Nerul

Sec-9, Nerul

Shivaji Nagar, Nerul

Sec-16, Nerul

Terna Hospital, Nerul

Sec-1, Nerul

Sec-23, Juinagar

Sec-24, Juinagar, Swami Soc

Sec-23, Juinagar, Narmada Soc

Sec-13, Nerul, SBI Colony

Shirwane Gaon

Nl-2, Sec-3, Nerul

Sec-23, Juipada Gaon, Juinagar

Sec-28, Nerul

Sec-15, Nerul

Sec-11, Nerul

Gandhinagar MIDC Nerul

Sarsole Sec-6

Bhimashankar soc, Sec-19, Nerul

#3 Turbhe

Sec-18, Sanpada

Pawne Gaon

Sanpada, Sec-9

Sec-21, Turbhe

Sec-24, Turbhe, Yogi Hotel

Indiranagar

Sanpada, Sec-5

APMC Masala Market, Turbhe

Sec-4, Sanpada

Sec-21, Turbhe

Sec-22, Turbhe

Hanuman Nagar, Turbhe

sec-16, Sanpada

Sec-4A , Sanpada

Sec-16A Sanpada

Police Line, Sanpada Police station

Sec-5, Sanpada

#4 Vashi

Secs-9, Vashi

Sec-4, Vashi Jimmi Tower

SECTOR-9, 10,15 VASHI

Vashigaon

Sec-16, Vashi

Sec-11, Juhugaon

Sec-29, Vashi

Sec-4, Ashtavinayak Soc, Vashi

Sec-1, Vashi

Sec-26, Vashi

JN-3, Sec-9, Vashi

Sec-26, Vashi

Sec-12, Vashi

Sec-14, Vashi

Sec-10, Vashi

Sec-31A,Assam Bhavan, Vashi

Sec-15, Vashi

#5 Koparkhairne

SEC 19 KOPARKHAIRANE K.K. GAON

IDEAL CHS ROW HOUSE NO. 1 PLOT NO 24 SEC 2 K.K

Se-8, Room no 863, Koperkhairne.

Sec-20, Koperkhairne

Bonkodegaon, Koperkhairne

Sec-12, Ramnagar Koperkhairne

Khairne Gaon

Sec-23, Koperkhairne

Sec-18, Koperkhairne

Sec-7, Koperkhairne

Sec-11, Koperkhairne

Mahapegaon & MIDC

Sec-2, Koperkhairne

Sec-12, B, Koperkhairne

Sec-19, Koparkhairne

Vithai Chawl., Sec-20 ,Koparkhairne

Sec-14, Khairne

Sec-6, Koperkhairne

Balaji Garden, Koperkhairne

Sec-5, koperkhairne

Sec-4, Koperkhairne

Sec-1, Koperkhairne

Sec-9, Koperkhairne

Bonkode Gaon, Koperkhairne

Sec-9, Koperkhairne

Sec- 15, Koparkhairne

Ramchandra Niwas Sec-12A, Koperkhairne

#6 Ghansoli

Sec-4 / 7 /9, Ghansoli

Sec-16, Ghansoli

Ghansoli Arjunwadi

Ghansoli Chinchali

Talawali, Near, NMMC School

Sec-16, Ghansoli

Samarth Nagar, Talavali Gaon

Bhagwati Eleganza, Sector 11, Ghansoli

#7 Airoli

Sec-19, Airoli

Near Chandu Patil House Divagaon

Samata Co.op Soc.Rno 404 plot No.28 Sec.8 Airoli

Sec-4, Airoli

Digha Gaon

Rabada gaon

Sec-20, Airoli

Adarsh Chawl, Samta Nagar, Airoli

Sec-20, Airoli

Rabale, Shree sai Buld

Sec-8A Airoli

Sec-2, Airoli

Airoli Naka Behind Public Toilet

Raj residency, Gothiwali gaon

#8 Digha

Digha, Namdev wadi

Bindumadhav Nagar, Digha

Green World Thane Belapur Road Digha

Bhuvad Chwol R.m 2048 Ramnagar Ilthanpada