Coronavirus in Navi Mumbai: Full list of COVID-19 containment zones in Vashi, Belapur, Nerul, Airoli and Turbhe released by NMMC as of May 21

Maharashtra on Wednesday recorded 65 Covid-19 deaths and 2,250 new cases, officials said here, as the state continued to notch fatalities above 50 and new patients over 2000 consecutively since the past four days.

This comes to a staggering one death every 22 minutes, and around 93 new cases every hour in the state. With 65 fatalities - down by 11 from highest-ever 76 of May 19 - the state death toll now stands at 1,390 and the total number of coronavirus patients increased from 37,136 to 39,397 now. The Health Department said with the new cases, the state had 27,581 active cases now.

Of the 65 new deaths, 41 fatalities are reported from Mumbai, 13 from Pune city, 3 from Navi Mumbai, 2 each from Pimpri Chinchwad, Solapur, Ulhasnagar and Aurangabad city. A total of 679 patients were discharged, taking the tally of the recovered cases to 10,318.

Here is the full list of COVID-19 hotspots in Vashi, Belapur, Nerul, Airoli and Turbhe:

1. Ghansoli, Gharonda, Sec-9

2. Sec-20, Nerul

3. Sec-16 Ghansoli

4. Sec-20, Koperkhairne

5. Vashi Sec-17

6. Ghansoli, Chinchali

7. Sec-23, Koperkhairne

8. Sec-11, Koperkhairne

9. Sec-16, Nerul

10. Sec-21, Turbhe

11. Indiranagar

12. Terna Hospital Nerul

13. Sanpada Sec-5

14. Sec-16& 15 Vashi

15. Sec-10, Sec-11, Juhugaon

16. Sec-29 Vashi

17. APMC Masala Market, Turbhe

18. Sec-1, Nerul

19. Talavali, near NMMC School

20. Sec-2, Koperkhairne

21. Digha, Namdev Wadi

22. Sec-23, Juinagar

23. Sec-24, Juinagar, Swami Soc

24. Sec-23, Juinagar, Narmada Soc

25. Income tax Colony, CBD

26. Sec-13, Nerul, SBI Colony

27. Sec-3, Sec-4, Asthavinayak Soc, Vashi

28. Sec-1,4, Sanpada

29. Bindu Madhavnagar, sanjay gndhi nagar Digha

30. Shirwane Gaon

31. Sec-26, Vashi

32. Sec-12 B, Koperkhairne

33. Sec-21 Turbhe

34. Sec-22, Turbhe

35. Hanuman Nagar Turbhe

36. Sec-19, Koperkhairne

37. Rabadagaon

38. JN-3, Sec-9, Vashi

39. Sec-19, 20, Airoli

40. Sec-26,28 Vashi

41. Sec-12, Vashi

42. Adarsh Chawl, Samta nagar Chawl Airoli sec-1

43. Sec-20 Airoli

44. Vithai Chawl, Sec-20, Koperkhairne

45. Sec-16, Sanpada

46. Sec-4 A, Sanpada

47. NL-2, Sec-3, Nerul

48. Sec-23, Juipada gaon, Juinagar

49. Rabale, Shree sai Building

50. Sec-28, Nerul

51. Sec-8 A, Airoli

52. Sec-16 A , Sanpada

53. Sec-14, Vashi

54. Sec-10, Nerul

55. Sec-14, koperKhairne

56. Sec-6, Koperkhairne

57. Balaji Garden, Bonkode, Koperkhairne

58. Sec-5, Koperkhairne

59. Sec-4, Koperkhairne

60. Sec-2, 4,5 Airoli

61. Sec-1 Koperkhairne

62. Near police Line near Sanpada Police Station & sanpada MIDC

63. Plot no-16, Sec-5, Ghansoli

64. Samarth nagar, Talawali

65. gaon, Ghansoli

66. Sec-31 A, Assam Bhavan, Vashi

67. Sec-8,9, Koperkhairne

68. Sec-15, Nerul

69. Sec-11, Nerul

70. Sec-5, Sanpada Bonkode Gaon, Koperkhairne

71. Sec-9, Koperkhairne

72. Sec- 15, Koparkairne

73. Green World Thane

74. Belapur Road Digha

75. Airoli Naka Behind Public Toilet

76. Bhagwati Eleganza, Sector 11, Ghansoli

77. Kukreja Plaza, Sec-11, CBD

78. Ramchandra Niwas Sec-12A, Koperkhairne

79. Gandhinagar MIDC Nerul

80. Sarsole Sec-6

81. Raj residency, Gothiwali gaon

82. Bhuvad Chwol R.m 2048

83. Ramnagar Ilthanpada

84. Sec-15, Vashi

85. Bhimashankar soc, Sec-19, Nerul

86. Yadav nagar

87. Ganesh Nagar, Chinchpada

88. Sec-24, Nerul

89. NL-6/10/5, Sec-15, Nerul E

90. Sec-5, Sanpada

91. Suyog Srusti, Sec-8 B Sanpada

92. Sai Krupa Soc Sec-5, Sanpada

93. Plot no-232, Sec-21, Nerul

94. Sec-10, Nerul

95. Ambedkar Nagar, Diva naka, Rabada

96. Katkaripada, Late Galli

97. Sec-9, Divagaon

98. Balinagar, Ilthanpada

99. Karave Gaon

100. Drumgalli, Turbhe Store

101. Sec-20, Turbhe

102. Sec-3, Ghansoli

103. Ghansoli Gaon, Mhatre Ali

104. Sec-4, Ghansoli

105. Sec-7, Ghansoli

106. Sec-1, Ghansoli

107. Pragatinagar, Ghansoli

108. Sec-6, Vashi

109. Sec-31 A, Vashi

110. Sec-8, Ghansoli

111. Ishwarnagar, Ilthanpada

112. Tatanagar, Sec-10, CBD

113. Mauli Heights, Sec-23, Ghansoli

114. Millenium Tower, Sec-9, Sanpada

115. Sec-48 & 46 Nerul

116. Sec-44, 44A seawoods

117. Sec-9A, Vashi

118. Sec-7, Sanpada

119. Sec-8, Nerul

120. Sec-18, Turbhe

121. Sec-1, Airoli, Vitbhatti

122. Belapur gaon. Near Vidya Prasarak High school

123. Sec-16, Koperkhairne

124. Sec-15, Airoli

125. Sec-23, Nerul

126. Katkaripada , Ram Mandir

127. Katkaripada Bhimnagar

128. Sec-10, Sanpada

129. Sec-17, koperkhairne

130. Sec-2, Nerul

131. Sec-18, Koperkhairne

132. Chavan Chawl, Devidham, Chinchpada

133. Sathenagar, Ilthanpada

134. Sanpada sec- 3

135. Sec-22, Koperkhairne

136. Sec- 10, Airoli

137. Sec- 16, Airoli

138. Sec- 1, Sanpada

139. Sec-4, P-107 Behind SDV School Airoli

140. Sec- 3, Airoli

141. Sec- 5, Airoli

142. Sec-15 Keshavkunj, Sanpada

143. Chinchpada near Dr. Babasaheb Aambedkar Statue

144. Sec-50 Old Nerul, Priyadarshani Complex

145. Sec- 12E Koperkhairne

146. Saisadan, Sec-4A, Koperkhairne

147. Vighneshwer Apartment, Digha

148. Subhash Nagar, Near Solzar Comp, Ilthanpada