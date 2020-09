Coronavirus in Mumbai: Latest list of COVID-19 containment zones from Colaba in SoBo to Borivali in West and Mulund in East issued by BMC

Here is the full list of containment zones in Mumbai:

1. A 1 400001 Saint George Hospital Compound,P.D'Mello Marg,,Cst

2. A 2 400001 Ramgad Vasahat,P. D'Mello Marg,St. George Hospital Telephone Compound,Fort

3. A 3 400005 Ambedkar Nagar, Rohidas Koli Galli, Renuka Mandir To Darya Kinara (Ghoda Galli), Rohidas Koli Dawakhana To Near Ekvira Mandir, (Ghoda Galli Mansion) From Dr. Hasamani Clinic To Entire Galli, Behind Maruti Jwellers Galli To Scrap Store, Ghoda Galli Buddha Vihar To Chota Masjid, Opposite Hanuman Galli To Public Toilet,Chotu Kirana Store To Disoza Family (Saparji Ghoda Galli),Capt. Prakash Pethe Marg,,Colaba

4. A 4 400005 Sundar Nagari, From Jamshedji Bandar Towards Morya Mandir, From Enterance Of Sundar Galli To Saptashrungi Mandir,,Colaba Market,Colaba

5. A 5 400005 Chandaram Press Chawl,4Th Pasta Lane,,Colaba

6. A 6 400005 Shivshakti Nagar, Near Marimata Mandir Galli (Entire Galli Room No. A9/50),Jagannath Bhosale Marg,Near Vij Bhavan,Colaba

7. A 7 400005 Ganesh Murti Nagar Galli No. 1 And Galli No. 10,Captain Prakash Pethe Marg,,Colaba

8. A 8 400005 Entire Shivmandir Galli, Shivshastri Machchimar Nagar 5, From Common Toilet To Sea End (Horizontal Galli) Entire Galli, Sonar Shop To Sea End, Ambekae Balwadi Galli To Sea End,Captain Prakash Pethe Marg,,Colaba

9. A 9 400005 Geeta Nagar West Side, Marimata Mandir To Medical, Saloon To Marinara Mandir,Dr. Homi Bhabha Road,,Colaba

10. A 10 400005 Shivshrushti, Machchimar Nagar No. 4, Santosh General Store To Sea Area,Capt. Prakash Pethe Marg,,Colaba

11. A 11 400005 J.K. Mehta Chawl,N. A. Savant Marg,Near Colaba Fire Brigade,Colaba

12. A 12 400005 Ganesh Murti Nagar Part 3, From Sai Baba Mandir To Entire Galli No. 1,Capt. Prakash Pethe Marg,Rai Company,Colaba

13. A 13 400020 Shivshrushti, Machchimar Nagar No. Pazaka, Mkar Galli,Public Toilet To Vertical Galli Upto Sea End, Mahimpaar Galli, Right Hand Side To Sai Krupa Chawl, From Reema Jewellers To Sea End Entire Galli, Pazakar(Pachkar) Galli To Sea End,Prakashpethe Marg,Public Toilet To Vertical Galli Upto Sea End, Right Hand Side To Sai Krupa Chawl, From Reema Jewellers To Sea End Entire Galli, Pazakar Galli To Sea End,Colaba

13.A 14 400020 Ganesh Murti Nagar Part 2, From Sai Mandir To Public Toilets,Captain Prakash Pethe Marg,,Colaba

14. B 15 400009 Bmc Chawl No 3,Mavji Rathod Road,Walpakhadi,Dongri

15. B 16 400009 Zhopda,Puna Street,Dana Bunder,Masjid

16. B 17 400009 Bit Chawl No 1,Dr Maheshwari Road,Chinchbunder,Dongri

17. B 18 400009 Bit Chawl No 5,Immamwada Road,Opp Memonwada Fire Brigade,Dongri

18. B 19 400009 Hutmet,Kurla Street,Dana Bunder,Masjid

19. C 20 400002 Fitwala Bldg(Released 27.04.2020), Glasswala Bldg(Released 13.05.2020),Sayyed Manzil(Released 20.05.2020),Gajdhar Bldg(Released 20.05.2020), Jamnadas Bldg(Released 20.05.2020),Appa Bldg(Released 11.06.2020),Jamanadas Bldg (Released 29.06.2020),Suja Mansion (Released 06.06.2020),Asgarali Akbar Ali Bldg(Released 29.06.2020),Banduwal Bldg(Released 05.08.2020),Ismail Dongi Bldg(Released 16.06.2020),Lokhandwala Bldg(Released 20.07.2020),Bandookwala Bldg (Active 14.09.2020),Supariwala Bldg (Active 17.09.2020)(14 Chawls In Chimna Butcher Street), (Total = 14, Declared = 2, Released=12),,,Chimna Butcher Street

19.

20. C 21 400002 16A Old Sata Galli(Released 30.05.2020),Telwadi(Released 30.05.2020),Dhanji Street (Released 26.07.2020),Nisar Bhuvan(Released 06.08.2020),Bhagat Mansion(Active 30.08.2020),Sutar Chawl(Released 02.09.2020),Bldg No. 88 Telgalli(Released 05.09.2020),Lkhimji Khimji Chawl (Active 16.09.2020),26-A Dagina Bazar(Active21.09.2020),Raj Milan Bldg(Active24.09.2020)(10 Chawls In Zaveri Bazar Area) (Total =10, Declared =4, Released=6),,,Zaveri Bazar

21. C 22 400002 Yunus Bldg(Released 02.06.2020),48/50 4Th Marine Street(Released 14.07.2020), Krushna Bldg(Released 22.07.2020),Parda House(Released 01.08.2020),Santuk House(Released 27.07.2020),32A Welingtone Terrace(Released 22.07.2020),Gold Mohur Bldg(Released 24.07.2020),Ganesh Bhuvan(Released 06.08.2020),Ratan House(Released 01.08.2020),Fatima Bldg(Released 05.08.2020),Hatim Manzil(Released 05.09.2020),Hamilabai Bldg(Released 18.08.2020),Bilkis Bldg(Released 20.08.2020),Sai Bhavan(Released 21.08.2020),Paradise House(Released 05.08.2020),Ratan Manzil(Released 25.08.2020),Chatrabhuj Appartment (Released 10.09.2020),45 Kalyan Bldg (Active 19.09.2020),Hallarka House(Active23.09.2020)(19 Chawls In Dhobi Talao Area)(Total =19, Declared =3, Released=16),S Gaikwad Marg,,Dhobi Talao

22. C 23 400003 Keshav Nursing Building(Released 29.04.2020), Bori Chwal(Released 03.05.2020),Shriji Bhavan(Released 09.05.2020),Madan House(Released 17.05.2020),Pancholi House(Released 17.05.2020),Subhadra Bldg(Released 17.05.2020),Ajanta Guest House Bldg Reased 23.06.2020),Jadhavji Kara Co-Operative Hsg Scty(Released 20.05.2020),Mahadev Shankar(Released 30.05.2020),Shivkrupa Society(Released 25.06.2020),Chunawala Bldg(Released 07.06.2020),Halai Niwas(Released 25.07.2020), Rushmini Niwas(Released 02.06.2020),Chunawala Bldg(Released 18.06.2020),Tara House(Released 04.06.2020), Bit Chawl(Released 05.06.2020), Yashwant Chawl(Released 15.06.2020), Bhadriya House(Released 16.06.2020),Yashwant Chawl(Released 05.06.2020) Vajrang Dev Chawl(Released 21.06.2020),Sethna Chawl(Released 10.06.2020),Lotlikar Bldg(Released 25.06.2020),Sunlight House(Released 21.06.2020),Parekh Niwas(Released 2.06.2020),Bit Chawl (Released 21.06.2020),Bharat Bld(Released 21.06.2020), Chapwala Bldg(Released 13.06.2020),Attarwala Bldg(Released 15.06.2020),Krishna Niwas(Released 28.06.2020),Ganesh Bldg(Released 23.06.2020),Halai Lohana Niwas (Released 23.08.2020),Brijwasi Bldg(Released 25.06.2020),Dhan Bhuvan(Released 04.07.2020),Sindhu(Released 30.06.2020),Ratan Niwas(Released 08.07.2020),151 Dadisheth Agyari Lane (Released 01.07.2020)Shamji Chapsi Mansion(Released 18.07.2020),57/59 Marine Street (Released 08.07.2020),Khwab House Released 28.07.2020),Bldg No.159 Cavel Cross Lane (Released 08.07.2020),60J S S Dharamshala (Released 07.07.2020),Lalwani Mansion(Released 08.07.2020),Laxmi Niwas(Released 23.07.2020),Bit Chawl No. 4 (Released 22.07.2020),Lohana Bldg(Released 30.07.2020), Arvikar Bldg(Released 23.07.2020),Tara House(Released 23.07.2020), Mangaldas Bldg(Released 08.08.2020),16/2 Shankar Bari Lane (Released 25.07.2020),J.K.Bhatia Soc(Released 11.08.2020),Mehru Villa(Released 30.07.2020),Near Chandanwadi Smasanwadi(Released 01.08.2020),Above Deepika Jwellers(Released 06.08.2020),Shiv Sadan(Released 15.08.2020),Muunarlal Mansion(Released 12.08.2020),Bmc School Office(Released 07.08.2020),Gomati Apt(Released 15.08.2020),Parishram Bldg(Released 09.08.2020),Gontiya Appartment(Released 15.08.2020),Opp Marine Palace Bldg(Released 21.08.2020),Kamla Bhavan Released 25.08.2020), Vishram Bhavan(Released 04.08.2020),Roop Milan(Released 29.08.2020),Bakaria House(Active 30.08.2020),37Tadwadi(Active 08.09.2020),Marker House Released 04.09.2020),Morarji Velji Compound(Active 17.09.2020),25 Tadwadi(Released 08.09.2020),Navi Wadi (Released 09.09.2020),Singhariya Wadi (Active 17.09.2020),Lakhapati Bldg(Released 10.09.2020),Shiv Sadan Bldg(Released 10.09.2020),Desai Bldg(Relased 10.09.2020),Parekh Niwas (Released 12.09.2020),10/12 Mahadeo Shankar Road(Released 12.09.2020),Vijeram Derchand (Released12.09.2020), Om Shanti Bhuvan (Active 14.09.2020),Nitin Vishnu Mitra Mandal (Active 16.09.2020),Tadwadi Naka (Active 16.09.2020),Chandramahal (Active 19.09.2020), Chunawala Bldg (Active 20.09.2020),Samarth Niwas(Active24.09.2020),Riddhi Siddhi Bldg(Active25.09.2020)(83 Chawls In Chirabazar Area) (Total = 83, Declared = 17, Released=66),Mahadev Shankar Seth Lane,,Chira Bazar

23. C 24 400003 Vivek Building(Released 10.05.2020), Jayram Bhere (Released 05.06.2020),Khemka Bhavan(Released 13.08.2020),Dhanji Mulji Bldg(Released 30.05.2020),Kansar Chawl(Released 29.05.2020),Mukund Bhavan(Released 02.06.2020), Narrotamwadi(Released 05.06.2020),132F Bhagatwadi (Released 01.06.2020),Jarmal Anex Bldg(Released 17.07.2020),343/D Badam Wadi Released 18.06.2020),Solanki Niwas (Released 06.08.2020),Rele Chawl(Released 11.07.2020),Ganesh Bhuvan(Released 17.06.2020),Bldg No. 19/21 (Released 15.06.2020),91 M Koliwadi(Released 09.07.2020),Borichi Chawl(Released 23.06.2020),126 D Jagnnath Chawl (Released 10.07.2020),Dawoodji Bldg(Released 09.06.2020),118/122 Jagannath Chawl(Released 20.06.2020),62 Ramwadi (Released 11.06.2020),63Rele Bldg(Released 20.06.2020),68 Bit Chawl (Released 21.06.2020),Joshi Wadi (Released 13.06.2020),14/18 Vithoba Lane (Released 17.06.2020), 39 Rele Bldg (Released 14.06.2020),116Naraya Dhruv(Released 14.06.2020),108C Jagannath Chawl(Released 26.06.2020),63Cfanaswadi(Released 31.07.2020),37 Memon Street Released 15.06.2020),Moti Bldg(Released 16.06.2020),366/368 Diamond Mansion (Released 18.06.2020),91 J Koliwadi (Released 06.09.2020),39 Chatrabhuj (Released 18.06.2020),Nijam Bldg (Released 18.06.2020),Anand Bhavan 19.06.2020),91E Koliwadi (Released 20.06.2020),39 Chatrabhuj (Released 04.08.2020),39 Chatrabhuj (Released 27.06.2020),126 Kabutarkhana(Released 22.06.2020),Popatwadi (Released 30.06.2020),91 E Pachwat Wadi (Released (02.07.2020),Nakhuda Bldg(Released 24.06.2020), 115 Koliwadi, Makwana 51 (Released 08.08.2020),Bhatia Mahajan Wadi(Released 05.07.2020),Malvani Chawl(Released 30.06.2020),91B Koliwadi(Released 11.07.2020),Swaminarayan Bldg(Released 14.08.2020),Ajanta Chambar(Released 15.08.2020), 419 Joshiwadi (Released 30.06.2020),91C Koliwadi(Released 26.06.2020),Ayyar Manzil(Released 28.06.2020),129Bldg(Released 30.06.2020), Vasudev Bldg(Released 11.07.2020),Siya House(Released 31.07.2020),Morarji Velji Bldg(Released 19.07.2020),407 Crofred Market (Released 16.07.2020),25/27 M S S Lane (Released 17.07.2020),Daimond Mansion(Released 18.07.2020),K P Bldg (Released 21.07.2020),Cooper Bldg (Released 30.07.2020),Kataria Bldg (Released 02.08.2020),91K Koliwadi(Released 30.07.2020),Sabu Bhuvan (Released 12.08.2020),294C Govindwadi(Released26.07.2020),Jaywanti Chawl(Released 26.07.2020),Kansara Chawl (Released 05.08.2020),Patwa Chawl(Released 04.08.2020),Laxmi Bhavan(Released 08.08.2020),Halai Bhatia Mahajan Wadi (Released 09.08.2020),Lohar Chawl (Released 12.08.2020),Ganesh Bhavan(Released 13.08.2020),Gyan Bldg(Released 16.08.2020),Chikhal House(Released 13.08.2020),Mali Walji(Released 17.08.2020),Amrut Niwas(Released 20.08.2020),27/29 Kolbhat Lane(Released 21.08.2020),Gaurakshak Bldg(Released 02.09.2020),Pathanwala Bldg(Released 21.08.2020),Radanshi Jivraj Bldg (Released 21.08.2020),Sitaram Bldg(Released 21.08.2020),Old Sitaram Bldg (Released 24.08.2020),Akshar Bhuvan(Released 24.08.2020),413C Vasant Wadi(Released 28.08.2020),Narayan Niwas(Released 24.08.2020),398A Old Bhatia Mahajan Wadi(Released 04.09.2020),Shree Kapreshwar Kripa (Released 04.09.2020),23/25 Kolbhat Lane(Released 01.09.2020),Hussain Bldg(Released 05.09.2020),93B Raut Estate(Released 04.09.2020),Krishna Niwas(Released 09.09.2020),43Ramwadi(Released 03.09.2020),Madhavji Thakarji Bldg(Released 06.09.2020),Kotkar House(Released 06.09.2020),Vivek Bldg(Released 09.09.2020),2048 Lohar Chawl(Released 09.09.2020)Laxmi Niwas(Released10.09.2020),Moti Bldg(Released 10.09.2020),Ramnath Sadan (Released12.09.2020),Ganga Niwas (Released12.09.2020),PadamshiMorarji Bldg Released12.09.2020),Jagannath Chawl (Active 14.09.2020),Jagannath Chawl(Active 15.09.2020),Ramdas Ramchandra Bldg(Active 16.09.2020),384 B Dabholkar Wadi (Active 17.09.2020),Khuochand Mention(Active 18.09.2020), Old Halai Bhatia Mahajan Wadi(Active)

24. C 25 400003 Dhobi Bldg(Released 26.05.2020),Ganesh Bhuvan(Released 10.05.2020),Vyas Bldg(Released 17.05.2020),Tulsidas Jethalal Bldg(Released 12.05.2020),Somji Bldg(Released 12.05.2020),118 3Rd Kumbharwada(Released 19.05.2020),Mataka Building(Released 25.05.2020),Mukund Bhavan(Released 27.05.2020),School Bldg(Released 30.05.2020),Black Stone Bldg(Released 01.06.2020),181/195 Black Stone (Released 18.06.2020),Gulab Mansion(Released 05.07.2020),Jethabhai Bldg(Released 29.07.2020),Mahendra Bhavan(Released 04.08.2020),Bldg No. 102(Released 07.08.2020),Mukund Bhavan (Released 12.08.2020),Solanki Bhavan(Released 21.08.2020),Ram Mandir Bldg(Released 05.09.2020),Dhiraj Bhavan(Released 21.08.2020),66/86 School Bldg(Active 30.08.2020),7B Tayyab Bldg(Active 18.09.2020),56 Chandra Mahal (Active 20.09.2020),Dinshw Mahal (Active22.09.2020),Tatya Pandu Bldg(Active24.09.2020)(24 Chawls In 3Rd Kumbharwada Area)(Total =24, Declared = 05, Released=19),,,3Rd Kumbharwada

25. C 26 400003 Sighriya Bldg(Released 10.05.2020),Karnolak Mahal(Released 17.05.2020),Hemrajwadi B Room No 46(Released 24.05.2020),Hemrajwadi 29/31(Released 02.06.2020),14/C Zaobawadi(Released 02.06.2020),17 Zaobawadi(Released 27.06.2020),Radha Bldg(Released 16.06.2020),,Dama Bldg(Released 23.06.2020),Dagadi Bldg(Released 24.06.2020),Laxmichand Niwas(Released 02.07.2020), 318F Kamat Chawl(Released 07.08.2020),Purshottam Kanji Chawl(Released 10.08.2020),23/25 Zaoba Wadi (Released 10.08.2020),Padhe Bldg (Released 24.07.2020), 12A Purushottam Kanji Chawl (Released 11.07.2020),318 C Kamat Chawl (Released 12.07.2020),Laxmi Narayan Bldg Released30.07.2020),18 Shiv Sadan(Released 04.08.2020),316D Hemraj Wadi(Released 11.07.2020),23E Zaoba Wadi(Released 14.07.2020),11 Shanti Sadan(Released 08.08.2020),32E Hemraj Wadi(Released 17.07.2020), Seth Block(Released 23.07.2020),Chawl No. 06 Lilawati Chotu Chawl (Released 23.07.2020),Parekh Bldg(Released25.08.2020),Appa Baug Bldg(Released 31.07.2020),Shri Bhuvan(Released 25.07.2020),316A Hemraj Wadi(Released 28.07.2020),21B Laxmibai(Released 04.08.2020)Parshuram Bldg (Released 28.07.2020),316 C Hemraj Wadi (Released 29.07.2020),Lilawati Chotu Chawl(Released 01.08.2020),Mangaldas Bldg(Released 08.08.2020),316D Hemrajwadi(Released 09.08.2020), Indira Bldg(Released 06.08.2020),Atmaram Bldg(Released 11.08.2020), Paw Wala Bldg(Released 14.08.2020),Cotwala Bldg(Released 16.08.2020),Dinshaw Bldg(Released 16.08.2020),Ganeshkripa Bldg(Released 18.08.2020),419D Joshiwadi(Released 23.08.2020),Shree Bhavan(Released 23.08.2020),Shree Bhavan Bldg (Released 26.08.2020),Bataram House(Released 02.09.2020),Gaon Soc. Bldg(Released 07.09.2020),Laxmibai Chawl (Active 17.09.2020),Devidas Bhavan (Active 14.09.2020),Shanti Sadan (Active 14.09.2020),3/5/7 Seth Block (Active 14.09.2020),32 Karelwadi (Active 19.09.2020),Bldg No.04(Active21.09.2020),Sukhsadan(Active22.09.2020),17/183 Gulab Bhavan(Active 23.09.2020),22 Karelwadi (Active23.09.2020),Wazeer Bldg(Active25.09.2020)(55 Chawls In Thakurdwar Area)(Total =55, Declared = 10, Released=45),Ganesh Baug,,Thakurdwar

26. C 27 400003 Pravin House(Released 14.05.2020),Dodiya House (Released 24.05.2020),Vajir Mansion(Released 01.06.2020),Arjun Niwas(Released 22.06.2020),Ganga House Released 16.07.2020),Ahmed Bldg(Released 30.07.2020),Pansare House(Released 24.08.2020),42/44 4Th Kumbharwada(Released 06.09.2020), Jetha Bhimji Bldg (Active 18.09.2020)(9 Chawl In 4Th Kumbharwada Area)(Total =9, Declared = 1, Released=8),,,4Th Kumbharwada

27. C 28 400003 Bori House(Released 04.05.2020),Rangwala Bldg(Released 14.05.2020),Bldg No 19 1St Sutargalli(Released 12.05.2020),Kherwadi Bldg(Released 14.05.2020), Manimahal Bldg(Released 19.05.2020),Ahmadi Bldg(Released 22.06.2020),Kachi House(Released 23.05.2020),Balkrishna Niwas(Released 28.05.2020),Gokarana Mansion(Released 01.06.2020),Farida House(Released 01.06.2020),Mulji Thakkar C Bldg(Released 12.06.2020),New Sonawala Bldg(Released 05.06.2020),Habib Bldg(Released 01.08.2020), 2/4 V P Road(Released 10.06.2020),Kacchi House (Released 20.06.2020),Shriniwas Bldg(Released 25.06.2020),Room No. 36 Above Madhav Baug(Released 24.06.2020),137A Madhav Baug Bldg(Released 11.07.2020),Shreenath Co Op Hsg Soc. (Released 27.07.2020),Govind Bldg(Released 11.07.2020),Moti Shah Jain Bldg(Released 09.08.2020),Mulji Thakarshi Bldg(Released 10.08.2020),Sanghavi Bhavan(Released 14.08.2020),Salvi Bhuvan(Released 22.08.2020),Raghav Ashram Bldg(Released 15.08.2020),Dhiraj Bhavan(Released 21.08.2020),Glant House(Released 28.08.2020),Gopal Krishna Bhavani Bldg(Released 29.08.2020),Narayan Niwas(Active 13.09.2020),Pushpa Sadan(Released 04.09.2020),Patel Bldg(Active 18.09.2020),Govind Bldg(Active 06.09.2020),Hm Bldg (Released 09.09.2020),Rangwala Bldg (Active 15.09.2020),Jamunadas Bldg (Released 09.09.2020),Shreenath Co-Op, Hsg, Soc(Active 18.09.2020),27 Shree Nath(Active)(36 Chawls In C P Tank Area) (Total =36, Declared = 7, Released=29),Islampura Street,,Cp Tank

28. C 29 400003 Bldg No. 19 Panchayatwadi(Released 21.05.2020),95/99 Bhuleshwar Road(Released 21.05.2020),Jai Hind Estate(Released 19.07.2020), Bldg No. 33/77 Atmaram Merchant Road(Released 24.05.2020),Anuj Bhavan(Released 28.05.2020),Panchayatwadi Bldg(Released 29.05.2020),Saraswari Niwas(Released 01.06.2020), Kalyan Bldg(Released 02.06.2020), Lal Mani Bldg(Released 18.06.2020),Davji Bldg(Released 03.06.2020),Mukhara Chawl(Released 09.06.2020),45 Panchayat Wadi(Released 08.06.2020),Kakoli House(Released 09.06.2020),Kabutarkhana Circle(Released 16.06.2020),Anantwadi Bldg(Released 11.07.2020), Mulji Takarsy Bldg(Released 22.06.2020),Godji Chawl(Released 01.07.2020),Lalbaula Mandir(Released 25.06.2020),Bldg No 6/8 Anant Wadi Nagar Niwas (Released 04.07.2020),Ambadham Bldg(Released 03.07.2020),Jai Hind Bldg(Released 01.07.2020),Anantwadi Bldg(Released 31.07.2020),3Rd Bhoiwada Mota Mandir(Released 11.08.2020),Bhagat Tarachand Hotel(Released 16.07.2020),Bagicha Chawl(Released 05.08.2020),Patrawala Bldg(Released 15.08.2020),Lotwala Bldg(Released 30.08.2020),Flat No, 37 Bmc Market(Released 28.08.2020),Mota Mandir Trust(Released 03.09.2020),Ratansi Javraj Bldg(Released 03.09.2020),Bldg No.18 Kapol Wadi(Released 08.09.2020),Bihari Baug (Released10.09.2020),Swaminarayan Bldg Active23.09.2020),116 Mahavir Sadan (Active 15.09.2020),Lalbawala Haveli (Active 18.09.2020),Shyam Sadan (Active 20.09.2020),Chana Shop Under Somji Bldg(Active23.09.2020) 37 Chawls In Bhuleshwar Area)(Total =37, Declared = 6, Released=31),Panchayatwadi,,Bhuleshwar

29. C 30 400003 Haji Kasam Bldg(Released 11.05.2020),231/235 Sant Sena Maharaj Marg(Released 14.05.2020),Vishwavera Bldg(Released 21.05.2020), Tayyabi Bldg(Released 21.05.2020), Laxmi Bldg(Released 21.05.2020), Kesurwala Bldg(Released 21.05.2020),131 2Nd Kumbharwada Released 27.05.2020),Bldg No 107 Near Gol Deval(Released 28.05.2020),Navsari Bldg(Released 31.05.2020),Kapibai Bldg(Released 01.06.2020),Dongare Bldg(Released 23.06.2020),Saroj Niwas(Released 22.06.2020),Bldg No.52 Duncan Road(Released 22.06.2020),211 Sant Sena Maharaj Marg(Released 29.06.2020),Ram Sadan(Released 24.07.2020),Jairam Bhana Bldg Released 24.08.2020),Kesurwala Mansion(Released 22.08.2020),Ram Sadan Rahiwashi Sangh Bldg(Released 10.09.2020),Kalapathar Bldg (Active15.09.2020),Jamnabhai Bldg (Released 09.09.2020),Bara Chawl (Active21.09.2020)(20 Chawls In 2Nd Kumbharwada Area) (Total =20, Declared =3, Released=17),,,2Nd Kumbharwada

30. C 31 400003 Docter Bldg(Released 29.05.2020), L.K.Bldg(Released 27.05.2020),Kamla Niwas(Released 05.08.2020),Docter Bldg C Wing(Released 10.08.2020),Kalmal Niwas(Released 29.08.2020),Docter Bldg (Active 16.09.2020) (6 Chawls In 5Th Kumbharwada Area)(Total =6, Declared 1=, Released=5),5Th Kumbharwada,,5Th Kumbharwada

31. C 32 400003 Chandramahal(Released 11.05.2020),Nagu Kamathi Chawl(Released 14.05.2020),Manaji Bldg(Released 14.05.2020),Jamnabai Bldg(Released 20.05.2020),36 Bhandari Street(Released 16.05.2020),Lokhandwala Bldg(Released 20.06.2020),Kolekar Bldg(Released 28.05.2020),Pushpasadan Bldg(Released 05.06.2020),Datt Niwas(Released),Todkari House(Released 22.06.2020),Navsari Sakharwala Bldg(Released 20.06.2020),Narayan Niwas(Released 27.07.2020),Asma Bldg(Released 08.08.2020), Phutane Bldg(Released 10.08.2020),Jamunabhai Bldg(Released 18.08.2020),Dhobi Bldg(Released 28.08.2020),Hajikasam Bldg (Released 09.09.2020),Haji Kasam Bldg(Active21.09.2020),406 Harharwala Bldg Active22.09.2020)(19 Chawls In 1St Kumbharwada) (Total =19, Declared 2=, Released=17),Bhandari Street,,1St Kumbharwada

32. C 33 400003 Gardi Bldg(Released 24.05.2020),Haji Bldg(Released 06.06.2020),Bldg No. 250 I R Road(Released 14.06.2020)Zainbua Bldg(Released 23.06.2020),Madina Bldg(Released 22.07.2020),Lucky Bldg(Released 01.08.2020),Tricone Comapny(Released 02.08.2020),Palka Manzil(Active 31.08.2020),Ibrahim Mansion (Active 16.09.2020)(9Chawls In Bhendi Bazar Area) (Total =9, Declared 2=, Released=7),,,Bhendi Bazar

33. C 34 400004 Mahavir Mansion(Released 07.05.2020),Dwarkadas Mansion(Released 16.05.2020),Kanchwala Bldg(Released 19.05.2020),Bldg No. 128(Released 20.05.2020),Shop No. 9662(Released 21.05.2020),Patrawala Bldg(Released 22.05.2020),Tayyabi Manzil Bldg No. 51 Released 24.05.2020),122 Mahavir Mansion (Released 27.05.2020),Bldg No. 29(Released 28.05.2020),Bldg No. 69/70(Released 27.05.2020), Hasam Mansion (Released 28.05.2020),45/A Ram Galli(Released 30.05.2020),Taufa Bldg(Released 29.05.2020),Aba Bldg(Released 15.08.2020),4/6 B P Lane(Released 01.06.2020), Lokhandwala Bldg(Released 14.06.2020),Amina Mansion(Released 03.06.2020),Telwala Bldg(Released 09.06.2020),Zakira Patel Bldg(Released 20.06.2020), Mogal Bldg(Released 03.07.2020),Noor Bhoy(Released 05.07.2020),Zariwala Bldg(Released 13.07.2020),Ghogari Mohalla(Released 20.07.2020),Moghul Bldg (Released 25.08.2020),Husain Bhai Mansion(Released 27.08.2020),Chabildas Bldg(Released 05.09.2020),Fatka Mazil Room No. 34(Released 06.09.2020),Bldg No.20 (Active 10.09.2020), Bhansali Bldg (Active 18.093.2020),508 Jamnabai Bldg (Active20.09.2020), 467Husainbhai Mansion(Active 20.09.2020),Hanifabai Bldg(Active22.09.2020),Kika Bhay Mansion(Active23.09.2020),Shetty Bldg(Active23.09.2020),16 Bajar Manjhi(Active25.09.2020)(35 Chawls In Null Bazar Area)(Total =35, Declared = 08, Released=27),Gulalwadi,,Null

34. Bazar

35. D 35 400004 Jayant Apartment, Mumbaidevi Bldg, Kakadwadi, Keshavji Naik Chawl,Ratan Niwas, Gurukrupa Building, Kanji Khetsi Bldg, B/50 Dhudhwala Building,Kanji Khetji Bldg,Cooper Bldg,Shate Bldg,Sadashiv Cross Lane,Khadilkar Rd, Opp Sadashiv Lane, 6Th Kumbharwada,Kandawadi,Girgaon

36. D 36 400004 Narayan Wadi, Kanji Khetji Chawl, Shantaram Chawl,Arya Samaj Bldg,Bhabha Chawl,Khadilkar Road,Cp Tank,Girgaon

37. D 37 400004 Parekhwadi, Urankarwadi, Jitekarwadi Bldg Ghadyalwali Chawl, Amarwadi,Sukhani Sadan,Jayram Kanji Bldg,Ghadyalachi Chawl Near Santinbai Math,Nr. Nawakal Press, Mugbhat Lane, Babasaheb Jaykar Rd,,Girgaon, Thakurdwar

38. D 38 400004 Pandurangwadi, Gaiwadi, Parshuramwadi, R. N. 4, Kranti Nagar,Mehata Mention,Jss Road,Girgaon,Mumbai

39. D 39 400004 Kalyan Building / Subhash Bhavan/ /Hazi Ismail Bldg, Shrikrishana Bhavan, J J Bldg,Khadilkar Road, Mughbhat Lane, T G Path,Girgaon,Mumbai

40. D 40 400006 Sagar Nagar, Rameshwar Temple, Mata Parvati Nagar Rashivashi Sangh,Patel Estate, Jamnagari Chawl,Ganga Mahal, Ganga Ashram,Ramkund Nagar / Ramnath Ghat /Chhatre Chawl,Kalimata Nagar,Diamond Nagar, Puranand, Ganga Yatan,33 Staff Quarters, Sakharkar Chawl,Chakaldas Ghat,Shivaji Nagar,Shastri Bhavan,Ram Kund Nagar,Walkeshwar, Banganga, Dongarsi Road,,,Walkeshwar

41. D 41 400006 Darya Sagar Zopadapatti, Ramdas Bhansali Chawl, 7 Reva House Zopadpatti,Seva Sangh Zopadpatti,,Bd Road,Nr. Mahalaxmi Tempel

42. D 42 400007 Babulnath Temple, Sakseriya House,Babulnath RdD 43 400007 Bmc Chawl, Murarji Niwas,Gokuldaji Wadi,417, M. B. Compound, Gokuldas Devji Wadi,Fire Brigade Compound, Opera House,, Nana Chowk, Near Kannedy Bridge,Mumbai,Mumbai

43. D 44 400008 Bit Chawl,S P Shed Zopadpatti, Rushi Mehta Compound, Ramdarshan Chs, R N-211,Belasis Road,,Mumbai Central

44. D 45 400008 Bal Govind Chawl,Lamington Road,Opp Minera Cinema,Mumbai

45. D 46 400034 Dmd,Dmg, Dmh,Dmb,Dmu, Transit Camp,Bmc Chawl,Tardeo, Tulsiwadi, Behind K Block, Gunwant Chandulal Chawl,Dmu-42, Dawoodbhai Fazalbhai Chawl, Beside A C Market,Tulsiwadi Zopadpatti,New Afroz Road,Tardeo

46. D 47 400034 Bldg No 1, Rehmatbhai Bldg Jariwala Chawl, Shivram Bane Chawl, Ganjawala Bldg, R. N. 396, Sane Guruji Marg, J K Mehta Chawl, Ambika Bhavan, Bhat Chawl,,Sane Guruji Marg,Tardeo

46.

47. E 48 400008 Haji Kasam Chawl,Siddharth Nagar,Tambuwadi Chawl,Bbabu Kapadia Chawl,Shanak Pupala Marg,Duncan Road,Khandia Street,Byculla,Nagpada

48. E 49 400008 Bit Chawl No.2, Kasam Hati Chawl,Chandramani Buddha Vihar,New Lambi Chawl,Vidyut Locoshed,Bmc Chawl, Suchak Building,1St,9Th,4Thand 7Th Lane,Kamathipura,Amin Patel Office,Byculla

49. E 50 400008 Bit Chawl No.2 &3,Wadi Bunder,Love Lane,Jm Rathod Marg,Mazgaon,Byculla

50. E 51 400008 Nayee Chawl,Aksa Manzil,Noorani Chawl,Adam Siddhiqui Chawl,Chasma Vali Chawl,Mestry Ki Chawl,3Rd Gelabai Lane,Ma Road, Sakali Street,Ghosht Bajar,Badlu Rangari Street,Meghraj Sethi Marg,Meghraj City Zopadpati, 2Nd Gelabai Madanpura,Mazgaon,Byculla

51. E 52 400010 Tulsiwadi Chawl,Kawla Bunder Darukhana, Dr Sanjay Dalvi Clinic,Abu Bukar Chawl Shanti Nagar,Sunni Kabrastan,Lakdi Bunder,Kasara Bunder,Bori Chawl,Amina Mandir,Ambevadi Beithi Chawl,Central Railway Chawl No.6,Kalsekar Chawl,Bansilal Panelal Chawl,Dogarbaba Zopadpatti,Gun Powder Road,Reay Road,New Tank Bunder Road,Sant Savata Marg,Matarpakadi Road, Hussain Patel Marg, D'Lima Street,Darukhana,Marriamma Mandir,Reay

52. Road

53. E 53 400010 Bit Chawl,St. Merry Road,Bit Chawl,Mazgaon

54. E 54 400011 Transit Camp, Suryaji Compound,Patra Chawl,Bmc Chawl Milind Nagar,Tank Pakadi Road,Transit Camp, Lucky Compound, Khatau Mill, Opp. Shamim Palace,Mominpura

55. E 55 400011 Bit Chawl,Kikabai Chawl,Mg Marg,Rb Chandorkar Marg,Bit Chawl,Agripada

56. E 56 400011 Lambi Cement Chawl,Bit Talwadi Chawl,Bj Marg, Saint Merry Road,Kamathipura,Byculla

57. E 57 400011 Hawabai Chawl,Pansare Chawl,Pani Kahte Chawl 564,Vasudev Vinayak Chawl,N. M. Joshi Marg,Arthur Road Naka,Chinchpokli

58. E 58 400011 56J Rasuljiva Compound,Modern Mill Zopdi,Kk Road 7Th Rasta, Sane Guruji Marg,Jacob Circle,Byculla

59. E 59 400012 Shivshakti Building,Telli Gully,Chinchpokli,Chinchpokli

60. E 60 400027 Hawabai Chawl,Pansare Chawl,Pani Kahte Chawl 564,Vasudev Vinayak Chawl

61. ,N. M. Joshi Marg,Arthur Road Naka,Chinchpokli

62. E 61 400027 Khan Building,Warden Chawl,Haji Allana Compound,S S Marg,Mustafa Bazar,Byculla

63. E 62 400033 Kandi Karkhana,Abhinandan Nivas No.4,R B Marg,Ghodapdeo,Ghodapdeo

64. FN 63 400022 Hawabai Chawl,Pansare Chawl,Pani Kahte Chawl 564,Vasudev Vinayak Chawl,N. M. Joshi Marg,Arthur Road Naka,Chinchpokli

65. FN 64 400022 ,Punjabi Colony,Gtb Nagar,Sion

66. FN 65 400031 ,Wadala Village,Wadala West

67. FN 66 400037 Salt Pan Road,Bhaiyyasaheb Nagar,Wadala East

68. FN 67 400037 ,Bhartiya Kamla Nagar,Antop Hill Wadala

69. FN 68 400037 ,Bpt Gate No 4,Wadala East

70. FN 69 400037 ,Kokri Agar,Antop Hill Wadala

71. FN 70 400037 ,Korba Mithagar,Wadala East

72. FN 71 400037 ,Sangam Nagar,Antop Hill Wadala

73. FN 72 400037 ,Shanti Nagar,Antop Hill Wadala

74. FS 73 400012 Bhim Nagar,Bai Jer Bai Wadia Road,Bhim Nagar,Bhoiwada

74.

75. FS 74 400012 Shivlal Patra Chawl,St. Xavier Street, Bhoiwada,Shivlal Patra Chawl,Parel

76. FS 75 400012 Kondhaji Chawl,V L Pednekar Marg,Kondhaji Chawl,Parel

77. FS 76 400012 Bit Chawl,Vitthal Chavan Marg,Bit Chawl,Parel

78. FS 77 400012 Khoja Kasam Chawl,J Merwanji Street,,Khoja Kasam Chawl,Parel

79. FS 78 400012 Kem Hostel,Ernest Borges Road,Kem Hostel,Parel

80. FS 79 400012 Bohri Chawl,G D Ambekar Marg,Bohri Chawl,Parel

81. FS 80 400012 Laxmi Cottage,Dr. B A Road,Laxmi Cottage,Parel

82. FS 81 400012 Ramdoot Chawl,Sane Guruji Marg,Ramdoot Chawl,Chinchpokli

83. FS 82 400012 Habib Mansion,Dr. B A Road,Habib Mansion,Lalbaug

84. FS 83 400012 Peru Compound,Gas Company Lane,Peru Compound,Parel

85. FS 84 400012 Vikrant Sadan,Sane Guruji Marg,Vikrant Sadan,Chinchpokli

86. FS 85 400012 Sudam Bhavan,Sane Guruji Marg,Sudam Bhavan,Chinchpokli

87. FS 86 400012 Yashwant Chawl,Rajkamal Lane,Yashwant Chawl,Parel

88. FS 87 400012 Sita Sadan,Dinshaw Petit Lane,Sita Sadan,Lalbaug

89. FS 88 400012 Ambewadi Slum,G D Ambekar Marg,Ambewadi Slum,Kalachowky

90. FS 89 400014 Spring Mill,Gd Ambekar Marg,Spring Mill,Dadar

91. FS 90 400014 Kohinoor Mill Chawl,M.J. Phule Road,Kohinoor Mill Chawl,Dadar

92. FS 91 400014 Bdd Chawl,Naigaon Cross Road,Bdd Chawl,Dadar

93. FS 92 400014 Naigaon Police Quarters,Naigaon Cross Road,Naigaon Police Quarters,Dadar

94. FS 93 400014 Gurudwara,S M Jadhav Marg,Gurudwara,Dadar

95. FS 94 400014 Ahmed Sellor Compound,B J Devrukhkar Road,Ahmed Sellor Compound,Dadar

96. FS 95 400014 Gautam Nagar,Dadasaheb Phalke Road,Gautam Nagar,Dadar

97. FS 96 400014 Shivlal Patra Chawl,St. Xavier Street, Bhoiwada,Shivlal Patra Chawl,Parel

98. FS 97 400015 Krantinagar,R A Kidwai,Sewree,Sewree

99. FS 98 400015 Gopal Baug Slum,T J Road,Gopal Baug Slum,Sewree

100. FS 99 400015 Ganesh Baug Slum,T J Road,Ganesh Baug Slum,Sewree

101. FS 100 400015 Indira Nagar,Haji Bunder Road,,Indira Nagar,Sewree

102. FS 101 400015 Ganeh Nagar & Shri Krishna Nagar,Acharya Donde Marg,Ganeh Nagar & Shri Krishna Nagar,Sewree

103. FS 102 400033 Dnyaneshwar Nagar Slum,Ra Kidwai Marg,Dnyaneshwar Nagar Slum,Sewree

104. FS 103 400033 Jijamata Nagar And Parshuram Nagar,G D Ambekar Marg,Jijamata Nagar And Parshuram Nagar,Kalachowky

105. GN 104 400016 Miranda Chawl,Naya Nagar, Parakash Nagar, Ambedkar Nagar, Kapda Bazar, Ramgad, Killa Compound, Makhadumiya Nagar,Shivshakti Machimar Nagar,Devaji Govind Chawal,Kharva Bechar Chawal, Tadeshwar Wadi, Fisherman Colony, Bandu Pradesh Chawl, Brahmanwadi, Mistry Nagar, Kadriwadi Chawl, Meher Arun Kumar Vaidya, Causway General, Bal Govind Das Wadi, Bhaskar Patil Wadi, Siddhi Vinayak Wadi, Causeway Koliwada Duming Nakhva Chawl, Girgaonkar Wadi,Raut Wadi, Sai Society, Aloo Suwar Chawl, Jan Seva Rahivashi Sangh, Parshuram Niwas, S P Kawaali Wadi, Municipal Transit Camp, Kranti Nagar Zopadpatti, Causeway Road Zopadpatti, Mahim Nakhva Rahiwasi Sangh, Keshawadi Kolsawadi, Janabai Chawl,Haji Ghachi Wadi, Kawal Wadi, Dinanath Wadi, Mainak Wadi,Navjeevan Kamgar Chawl, Naya Basti Nagar, Retiwala Chawl,Machhimar Nagar,Sarkar Wada,Pedhnekar Chawl, Koli Wadiparekh Mahal, Shivram Wadi, Koli Samaj Ramgadh Fisherman Colony, Pattan Wadi Roopwadi, Padmashali Matunga Labour Camp, Shivram Wadi, Pensioner Wadi, M K Lala Chawl`, Anik Court, Bhaji, New Mangle Wadi Pala Wadi, Lucky Chawl,Municipal, Daswadi Patra Chawl, Azad Nagar Chawl, Keshar Wadi, Tukaram Niketan Mainak Wadi,Damodar Wadi, Nathusheth Chawl Maharashtra Lucky Chawl, Balwanti Wadi, Wagheshwari Bhuvan Parvati Wadi, Bayabai Chawljanabai Chawl Kadari Wadi, Kaleskar Wadi, Kapad Bazar,444 Gurudatta Koli Samaj Zopadpatti, Dariya Zopadpatti. 36 B Kenny House,Room No 09 Kalu Rajab Chawl,Room No 3 Parvati Wadi Sarkar Wada, Gurudutta Koli Samaj Sangh Zopadpatti,Nusser Wanji Wadi,Mahim Nakhwa Rahiwashi Sangh,, Haji Ibrahim Chawl,Tatcal Wadi,117,Mahim Slums, Udyog Mandir, Opp. St Xaviers College, Nr. Sies School, Shivaji Park, Dhau House, Malni Saran Kendra, Behind Mahim Bus Depot, Indira Nagar Patel Nagar, New Mangle Wadi,Mahim

106. GN 105 400017 Shakti Chawl, Nityanand Chawl,Khamba Devi, Madina Chawl, Sanjay Chawl, Dambar Copmound, Ganesh Rahiwasi Sangh,Khambadevi Road Veer Lahuji Ustad Chawl, Ramkutir Chawl 322, Room No 02 Sanaullah Camp,Durgappa Hulgal Room No 5 Haji Rajab Ali Chawl No 11,Room No 734 Tanki Day Chawl, Shivangi Rahiwasi Chawl Sion Chawl, Sutar Chawl,Sion Bandra Link Road,Mukund Nagar,Dharavi

107. GN 106 400017 Raichand Wadi, Kumbharwad 1St Wadi,Indian Nagar Dr Rajendra Prasad Chawl,Room No 15 Plot No 101 Palawadi New Chwal,Sambhaji Chawl, Kalva Chawl,90 Feet Road,Kumbharwada, Balaji Nagar, Sangam Gully, T Junction, Ram Mandir, Aks Nagar, Kamraj School,Kumbharwada, Balaji Nagar, Sangam Gully, T Junction, Ram Mandir, Aks Nagar, Kamraj School

108. GN 107 400017 Kuchikurve Nagar, Uday Building, Nabi Nagar, Indra Nagar, Kutti Wadi, Anna Nagar, Sheth Wadi, Muslim Nagar, Shammi Nagar, Akg Nagar, Nawab Nagar, Madina Nagar, Chhota Sion Hospital, Sai Baba Nagar, Habilal Chawl, Jayayt Chawl,60 Feet Road,Sant Kabir Marg,Kunchikurve Nagar,Dharavi

109. GN 108 400017 138,Jyoti Chawl, Vijay Nagar Zopadpati Shree Ganesh Mandal,90 Feet Road, Matunga Road, M G Road,,Dharavi Transist Camp, Near Municipal School, Dc Vibhaug Ganesh Vikas Mandal, Kala Killa, Mariyaman Mandir,Dharavi

110. GN 109 400017 Ambedkar Chawl Rajiv Gandhi Nagar, Pila Bunglow, Rajiv Gmahiandhi Sports Complex,,Rajiv Gandhi Nagar, Sunni Masjid,Dharavi

111. GN 110 400017 Matunga Labour Camp, Kamla Nehru Nagar,Rajashi Shahu Nagar, Ramabai Nagar, Meghwadi,Svp Nagar Chawl, Mali Chawl,Room No 95 Machai Khan Lala Chawl,Room No 401 Chawl No 34 E Matunga Road,Dr Ambedkar Road, Maharshi Valmiki Marg, 60 Feet Road,Wenden Avenue Road Kala Killa, T H Katariya Marg, 62 Feet Road,Matunga Labour Camp Tata Power, Central Railway Colony, Chota Sion Hospital,Dharavi

111. GN 111 400017 Azad Nagar, New Kamla Nagar, Old Kamla Nagar, Lala Compound, Akg Nagar,60 Feet Road & Jasmin Mill Road, Cross Road,Jasmin Mill Road, Nr Chhota Sion Hospital, Sunni Racca Masjid

112. GN 112 400017 Kala Killa, Sagram Nagar, Sangam Gully, St. Rohidas Marg, Parsi Chawl, Ashok Mill Compound, Naik Nagar,Shatabdi Nagar, Thevar Nagar, Sion Bandra Link Road, Parwatibai Chawlkalyanwadi,Pream Nagar, Parvati Bai Chawl,Eknath Bobde Chawl, Kamdev Nagar,R No 88 Parshuram Yellappa Chawl,V K Wadi Asra Building Room No 005,Dharavi Road,Kala Killa, Opp Someshwar Building,Dharavi

113. GN 113 400017 Chamada Bazar,Dhorwada,Bagicha Compound,Bhartiya Chawl,Rajiv Gandhi Chawl,Maharana Pratap Nagar,Zakhir Hussain Chawl, Latur Galli, Lal Patra Chawl, Haji Abubakar Chawl,Abubakar Ki Chawl, Maratha Chawl, Sanjay Gandhi Chawl,Room No 3013 Mp Nagr Dholwada Bharatiy Chawl,,Chamada Bazar, Mp Nagar,Dharavi

114. GN 114 400017 Shastri Nagar,Indira Qureshi Nagar,Ganesh Chawl, Ujala, Chawl, Laxmi Chawl, Koliwada, Mangal Wadi, Ramakant Koli Chawl, Jamat Chawl, Hasan Kuti Chawl, Mk Lala Chawl, St. Anthony Durmil Chawl, Noor Chawl, Vinasnana Chawl,Room No A-130 2 4 Shastrinagar Opp Annasheth Chawl,Koli Chowki,Samrat Ashok Chawl,Hussania Masjid,New Municipal Chawl,Kisan Kalekar Chwl, Mangalya Captian Chawl, Dharavi Koli Wada,Dharavi Main Road, Ambedkar School Cross Road, Koliwada, Qureshi Nagar, Kakkaya Road, Sasal Nagar,Shashtri Nagar, Behind Datta Mandir,Mukund Nagar,Dharavi

115. GN 115 400017 Dagdi Chawl, Sant Kakaya Marg, Bashemar Nagar, Dharavi Cross Road, Dharavi Main Road, Bmc Chawl,Subhash Nagar, Shivaragan Chawl, Changwe Chawl, Palwadi,Bhagat Singh Nagar,Room No 28 03 L M Patil Chawl,Janata Chawl John Dubing Chawl, Basweshwar Nagar,Dharavi Cross Road, Sant Rohidas Marg,Sant Kakaya Marg,Dharavi

115.

116. GN 116 400028 Kesari Chawl,2 Pednekar Chawl Rajaram Wadi,2 23 Samarth Bhuvan Masekar Wadi,9 New Pragati Chawl, Room No 8 Mithwala Chawl, Bnew Bdd Chawl 19 Rn,R No 22 Pathan Chawl, Room No-08 Hednear Vikram Jewellersvakar Wadi No-02, 247 Bhugude Wadi Rn 5, Flat 5 2Nd Floor While Holy Chawl,Sai Niwas Shyam Wadi 1St Floor,Patil Maruti Mandir Wadi,Mienda Chawl,Mugde Wadi,Savitreebai Chawl,Sidhakar Wadi Chawkhi Chawl, Kawli Chawl Dhirata Wadi,Shankar Kavde Chawl, Bigl Chawl, Khimaji Nagaji Chawl,J K Sawant Marg, Bhavani Shankar Road,K G Marg, Gokhale Road, Ranade Road, Shankar Ghanekar Marg, Bal Govindas Road, S K Bole Road, D S Babekar Marg, Harishchandra Manik, Kaka Saheb Gadgil Marg, Ln Road, V S Matakar Lane, Pt Road, Dr Vaidya Road, Senapati Bapat Road, Ghar Wadi,Sayani Road,Lj Road,Upendra Nagar, Tulsi Pipe Road, Jawale More, Kudari Wadi,Thakurwadi, Vijay Majrekar Lane Gokhale Rioad, Dadasaheb Phalke Road, 20 Mahatma Phule Marg Hindmata Cinema, Bhawani Shankar Road, D D Thakur Wadi,Miramal Chawl,Behind Siddhivinayak Temple,Masjid Galli, Opp. Devi Nursing Home, Opp. Rma College, Yashvant Rao Natya Mandir, Dadar Police Station, Opp. Maharashtra High School, Opp. Padmabai Thakar Road,Pposite Assalan School, Veer Savarkar Marg Dadar, Opp Ushanoil Mill,Dadar

117. GS 117 400013 Bdd N.M Joshi Marg,J.R Boricha Marg,,Lower Parel

118. GS 118 400018 Worli Bdd Chawl,G.M Bhosale Marg,,Worli

119. GS 119 400018 Worli Police Camp,Sir Pochkanwala Road,,Worli

120. GS 120 400018 Panchshil Bldg,,,Worli

121. GS 121 400025 Sai Sundar Nagar,Hasu Tandal Marg,,Prabhadevi

122. GS 122 400030 Worli Koliwada, And Janata Colony,Golphadevi Road & Hatiskar Marg,Worli Koliwada,Worli

123. HE 123 400051 Amrut Nagar, Government Colony, Razak Chawl,Bhinde Shop, Murlidhar Chawl, Shanti Bhavan Chs,Amrut Nagar,,Kherwadi,Bandra (E)

124. HE 124 400051 Seva Sangh, Shyam Sundar Chawl,,Sidhartha Nagar, Vijay Nagar,Bandra (E)

125. HE 125 400051 Hinga Galli, Madina Building, Ahmed Zakeria Nagar, Hajiki Chawl, Malan Galli, Enabuy Galli, Kolsewadi Galli, Haji Suleman Chawl, Lakdawaala Galli,,Beharampada,Bandra (E)

126. HE 126 400051 Basera Society, Pathar Nagar, Islampura,Hardeva Chadaliya,,Bharat Nagar, Valmiki Nagar,Bandra (E)

127. HE 127 400051 Jai Ma Sharada Rahivasi Sevak,,Dnyaneshwar Nagar,Bandra (E)

128. HE 128 400055 Gajanan Rahivasi Sangh,Mahakali Shivshankar,Sai Kreeda Mandal,Kamlakar Patil Chwal,,Agripada,Santacruz (E)

129. HE 129 400055 Mosambi Tabela,Murgaon Chawl, Lasun Vali Church,Milind Nagar,Shubrmaniyam Nagar, Anushakti Chawl,,Gaondevi- D'Mello Compound,Santacruz (E)

130. HE 130 400055 Gate No 1,Shri Ram Chawl Comette,Baburao Gupta Chawl,Gate No 2,Lok Seva Mitra Mandal,Gaiwala Chawl,Buddhavihar Chawl,Sonawane Chawl, Gupta Chawl,,Hanuman Tekdi,Santacruz (E)

131. HE 131 400055 Doctor Chawl,Adarsh Lane,,,Dawari Nagar,Santacruz (E)

132. HE 132 400055 Milan Chawl,Abdul Rasul Tailor Chawl,Gomes Chawl,Sambhaji Seva Mandal,Gurubaksha Punjabi Chawl,Sanjivani Society,Nanku Singh Chawl,Manohar Compound,Ram Raj Sharma Chawl,Pragati Chawl,Bori Chawl,Rambahdur Yadav Chawl,Ram Shankar Chawl,,,Golibar,Santacruz (E)

133. HE 133 400055 Sanmitra Mandal,New Sahkar, Prerna Mandal, New Chawl,Lokmanya Tilak Nagar,Amar Hindi Mandal, Vijay Nagar, Seva Sangh,,Patel Nagar, Maratha Colony, Indra Nagar,Santacruz (E)

134. HE 134 400055 Dayaram Chawl, Jai Bharat Chawl,,Jayhind Nagar, Deepakwadi,Santacruz (E)

135. HE 135 400055 Parvez Chawl, Ghadiyal Chawl, Shri Ram Tailor Chawl,,Shastri Nagar, Kunchikurve Nagar,Santacruz (E)

136. HE 136 400055 Jamlipada,,Jamlipada,Santacruz (E)

137. HE 137 400055 43837,Yogiraj Ashram,Yashwant Nagar, Kadamwadi,Santacruz (E)

138. HE 138 400055 ,Subhash Nagar, Ahinsa Nagar,Santacruz (E)

139. HE 139 400055 ,Seva Nagar, Asha Nagar,Santacruz (E)

140. HW 140 400050 Slaughter House Compound,Maharashtra Road,Slaughter House Compound,Bandra (West)

141. HW 141 400050 Rahul Nagar, Opp Lilavati Hospital, Kc Marg,Rahul Nagar, Opp Lilavati Hospital,Bandra (West)

142. HW 142 400052 Pali Pathar Near Ganpati Murti Maidan,Ambedkar Road,Pali Pathar Near Ganpati Murti Maidan,Khar (W)

143. HW 143 400052 Old Bmc Chawl, Opp R K Nagar, Hasnabad Lane,Old Bmc Chawl, Opp R K Nagar,Khar (W)

144. HW 144 400052 Subhash Bakery Compund 642, Haji Nizamudin Chawl,Old Khar,8Th Road,Subhash Bakery Compund 642, Haji Nizamudin Chawl,Old Khar,Khar (W)

145. HW 145 400052 Chinai Wadi Behind National College Old Khar,36Th Road,Chene Wadi Behind National College Old Khar,Khar (W)

146. HW 146 400054 Gazdharbandh,S B Patil Marg,Gazdharbandh,Santacruz (West)

147. HW 147 400054 B.M. Patel Chawl, Bhimwada,Khotwadi,S V Road,B.M. Patel Chawl, Bhimwada,Khotwadi,Santacruz (West)

148. KE 148 400047 Janta Seva Sangh, Mograpada, Indira Nagar,,Natwar Nagar,Natwar Nagar, Jogeshwari East

149. KE 149 400047 The Great Indira Nagar,Marol Pipeline,Sahar,Andheri East

150. KE 150 400047 Lelewadi,Marol Pipeline,Sahar,Andheri East

151. KE 151 400047 Sai Nagar,Marol Pipeline,Sahar,Andheri East

152. KE 152 400053 Saiwadi,,,Sambhaji,Andheri East

153. KE 153 400053 Gundavli Gaothan,,,Sambhaji,Andheri East.

154. KE 154 400053 Koldongri,,,Sambhaji,Andheri East

155. KE 155 400057 Mahatma Kabir Nagar,Sahar Road,Tarun Bharat,Chakala, Vile Parle East

156. KE 156 400057 Vitthalwadi,Bhagawati Wadi,,Dayaldas Road,,Vileparle ( E )

157. KE 157 400059 Hanuman Nagar, Pump House,,Natwar Nagar,Andheri East

158. KE 158 400059 Sariput Nagar,Jvlr Rd,Sundar Nagar Hp,Andheri East

159. KE 159 400059 Sagbaug,,Marol,Andheri East

160. KE 160 400059 Marol Pipeline North,,Marol,Andheri East

161. KE 161 400059 Bhandarwada Mapkhan,,Marol,Andheri East

162. KE 162 400059 Bamanpada Ganeshpada,Off. Marol Military Road,Marol,Andheri-East

163. KE 163 400060 Prem Nagar,,Squattars,Jogeshwari East

164. KE 164 400060 Meghwadi,,Squattars,Jogeshwari East

165. KE 165 400060 Harinagar,,Squattars,Jogeshwari East

166. KE 166 400060 Gandhinagar,,Squattars,Jogeshwari East

167. KE 167 400060 Franciswadi,,Natwar Nagar,Jogeshwari ( E)

168. KE 168 400060 Majaswadi,,,Ajgaokar,Jogeshwari East

169. KE 169 400060 Shiv Tekdi,,,Ajgaokar,Jogeshwari East

170. KE 170 400060 Ramwadi,Pratpnagar,Pratapnagar,Ajgaokar,Jogeshwari East.

171. KE 171 400060 Bandrekarwadi,,Natwar/Ajgaokar,Jogeshwari (E)

172. KE 172 400069 Ambewadi,R K Singh Marg,Natwar Nagar,Andheri East

173. KE 173 400093 Sai Darshan, Utkarsh Chs,Midc Central Road,Sarvoday Nagar,Andheri East

174. KE 174 400093 Andheri Chaya Building,,Sarvoday Nagar,Andheri East

175. KE 175 400093 Saraswati Chawl, Goni Nagar,,Sarvoday Nagar,Andheri East

176. KE 176 400093 Gautam Nagar,,Midc,Andheri East

177. KE 177 400093 Malpadongari,,,Midc,Andheri (E)

178. KE 178 400093 Subhash Nagar,,,Midc,Andheri East

179. KE 179 400093 Municipal Colony,,Mahakali Gumfa Road,,Sarvoday Nagar,Andheri East

180. KE 180 400093 Kondivita, Saibhagwan Nagar,,,Midc,,Andheri East

181. KE 181 400093 Tarun Bharat,,Chakala,,Tarun Bharat,Andheri East

182. KE 182 400093 Plot 60 Valmiki Nagar Bhim Nagar,Midc,Sra,Andheri East

183. KE 183 400099 Parsiwada+Kajuwadi,,Tarun Bharat,Chakala, Andheri East

184. KE 184 400099 Bamanwada, Ambedkar Nagar,Samrat Ashok Nagar, Ambewadi, Sanjay Gandhi Nagar,,Nehru Road,Andheri East

185. KE 185 400099 Shastri Nagar,,Nehru Road,Vile Parle East

186. KE 186 400099 Shanti Nagar,Sahargaon,Sahar,Andheri East

187. KE 187 400099 Nehru Nagar,Sahargaon,Sahar,Andheri East

188. KE 188 400099 Chimatpada,,Marol,Andheri East

189. KE 189 400099 Navpada,,Marol,Andheri East

190. KE 190 400099 Dr. Rajendra Prasad Nagar,,Nehru Road,Vile Parle ( E)

191. KE 191 400099 Bamanwada Hills,Tarun Bharat,Mc Chagla Marg,Tarun Bharat,Vileparle East

192. KW 192 400049 Ganesh Gully,Vm Road,Nehru Nagar,Andheri W

193. KW 193 400049 Juhu Koliwada,Juhu Tara Road,Juhu Koliwada,Santacruz West

194. KW 194 400049 Narayan Sanghare Chawl,Mhatre Road,Ruia Park,Andheri West

195. KW 195 400049 Shivaji Nagar .01,K.K Ganguli Marg,Shivaji Nagar,Santa Cruz West

196. KW 196 400053 Siddharth Nagar,Svp Nagar Mhada,Siddharth Nagar,Andheri West

197. KW 197 400053 Niwate Chawl,Old Fisharies Road,J.P Wadi Seven Bunglow,Andheri West

198. KW 198 400053 Anna Nagar,Link Road,Anna Nagar,Andheri West

199. KW 199 400053 Amina House,J.P Road,Tape Dargha,Andheri West

200. KW 200 400056 Shastri Nagar,Irla Soc. Road,Shastri Nagar Irla,Ville Parle West

201. KW 201 400056 Charli Misqutta Chawl,St.Fransis Road,Vile Parle Gaonthan,Vile Parle West

202. KW 202 400056 Criyado Chawl,Dadabhai Navroji Road No.1,Tape Village,Andheri West

203. KW 203 400056 Misqutta Compund,Baji Prabhu Road,Pond Goanthan Old Police Lane,Vile Parle West

204. KW 204 400058 Mehtab Baba Chawl,Dhangar Wadi,Gilbert Hill,Andheri West

205. KW 205 400058 Bhima Rathod Chawl,Cama Road,Gaondevi Dongri,Andheri West

206. KW 206 400058 Ashok Cottage,Juhu Lane,Juhu Galli,Andheri West

207. KW 207 400058 Pirubhai Chawl,Ceasar Road,Amboli,Andheri West

208. KW 208 400058 Indira Nagar No.01,Kanchi Bai Desai Road,Indira Nagar,Vile Parle West

209. KW 209 400058 Narayan Sanghare Chawl,Mhatarpada Road,Mhatarpada,Andheri West

210. KW 210 400058 Pandu Mistri Chawl,Veera Desai Road,Sarotapada,Andheri West

211. KW 211 400058 Pawar Chawl,V.L Sawant Road,Dhakuseth Pada,Andheri West

212. KW 212 400058 Aloowadi,S.V Road,Hanuman Nagar,Andheri West

213. KW 213 400061 Ramdev Naik Chawl,Yari Road,Versova Village,Andheri West

214. KW 214 400061 Sagar Kutir Seva Sangh,J . P Road,Sagar Kutir,Andheri W

215. KW 215 400061 Ghanekar Compund,Yari Road,Swapnil Nagar,Andheri West

216. KW 216 400063 Bharat Nagar,Versova Link Road,Bharat Nagar,Andheri West

217. KW 217 400102 Bmc Colony Sector 2,New Link Road,Anand Nagar,Jogeshwari West

218. KW 218 400102 Kismat Nagar,New Link Road,Behraum Baug,Jogeshwari West

219. KW 219 400102 Ram Janak Singh Chawl,Relif Road,Gulshan Nagar,Jogeshwari W

220. KW 220 400102 Ram Dulhar Chawl,Sahakar Road,Yadav Nagar,Jogeshwari West

221. KW 221 400102 Paulineerbai Chawl,S V Road,Kranti Nagar,Jogeshwari West

222. KW 222 400102 Punai Mukadam Chawl,Bandivali Hil Road,Bandivali Hill,Jogeshwari W

223. KW 223 400102 Ramkarn Chawl,Seva Nagar,Seva Nagar,Jogeshwari West

224. KW 224 400102 Girija Niwas,Captain Sawant Marg,Shastri Nagar Oshiwara,Jogeshwari West

225. L 225 400022 Madhu Swapna Chawl, Mohan Nagar,Hill Road,Near Muktadevi Mandir,Chunabhatti

226. L 226 400022 Kalakunj So.,Swadeshi Mill Road,Panchsheel Ngr,Chunabhatti,Mumbai 22

227. L 227 400022 Rangari Chwal No-7,Swadeshi Mill Road,Kasaiwada,Chunabhatti,Mumbai

228. L 228 400024 Navjeevan Rahiwashi Sangh,S.G.Barve Marg,Opp. Kamgar Nagar,Kurla (E) Mumbai

229. L 229 400024 ,Nehru Nagar,Opp.Jagruti Nagar,Kurla E

230. L 230 400024 Priyadarshni,,Chunabhatti,Chunabhatti

231. L 231 400024 Swadeshi Mill Chawl,,Buddha Vihar,Milind Nagar,Chunabhatti

232. L 232 400070 Sunder Baug,Sundar Baug Lane,Near Sai Baba Mandir,Kurla West, Mumbai

233. L 233 400070 Jaguwani Chawl,Masrani Lane,Halav Pool,Kurla West, Mumbai

234. L 234 400070 Kapadia Nagar,Cst Rd,Near Workshop,Kurla West

235. L 235 400070 Pujari Chawl, Baudha Parnkuti,Pipeline Road,Kajupada,Kurla

236. L 236 400070 Habibullah Chawl, Behind Gulshan Hotel,Lbs Road,,Kurla

237. L 237 400070 Achanak Mitra Mandal, Sandesh Nagar,Kurla Andheri Road,Behind Budh Vlhar,Kurla (W)

238. L 238 400070 Sandesh Nagar,Kurla Andheri Road,,Kurla (W)

239. L 239 400070 Gurudatta Navjivan Society,L.B.S Road,Near Sheetal Talav,Kurla West

240. L 240 400070 Bhagubai Chawl,Kale Marg,,Kurla Mumbai

241. L 241 400070 Wadia Estate,,L.B.S.Marg,Near Abhyudaya Bank,Kurla West

242. L 242 400070 Damodar Pandey Chawl,New Mill Road,Opp. Pandey Store,Kurla West Mumbai

243. L 243 400070 Takiya Ward,Saweshwar Mandir Marg,Patange Road,Kurla West

244. L 244 400070 Sahajivan Society,Kurla Andheri Road,Near Shingrewadi Vachnalaya,Kurla W

245. L 245 400070 Morarji Terrace, Near Chhadwa Nagar,Match Factory Lane,,B/3,,Kurla W

246. L 246 400070 Durga Bhavan, Krishna Nagar,,90 Feet Road,,Near Dubey House, Safed Pool, Pipeline, Saki Naka,Kurla W

247. L 247 400070 Gali No.16,,Milind Nagar,Kurla W

248. L 248 400070 Dipu Thorat Chawl,Sonapur Lane,Bailbazar,In Front Of City Hospital

249. L 249 400070 Din Mohammad Chawl,New Mill Road,Sambhaji Chowk,Kurla W

250. L 250 400070 Usman Gani Chawl,,Takiya Wad,Kurla W

251. L 251 400070 Chawl No.1,N M Road,,Ramdas Chowk

252. L 252 400072 Jaibunnisa Chawl, Rajiv Nagar,Kurla Andheri Road,Near Shivprabha Building,Sakinaka, Mumbai

253. L 253 400072 Ganaya Chawl, Shanti Nagar,Kurla Andheri Road,Safed Phool, Near Zarimari Metro,Sakinaka

254. L 254 400072 Vijay Mansion, Pareawadi,Gulzar Gulli,Opp Thersa High School,,Mohili Village,Mum

255. L 255 400072 Jai Bhavani Rahivashi Sangh, Shivanji Nagar,Kurla Andheri Road,Safed Pool,Saki Naka

256. L 256 400072 Paras Chawl, Yadav Nagar,Khairani Road,Sakinaka,Kurla West

257. L 257 400072 Near Ganesh Maidan,Kajupada Pipe Line Road,Near Ganesh Maidan,Kurla West 72

258. L 258 400072 Jainuddin Chawl,Cst Road,Buddha Colony, Near Hanuman Mandir,Kurla West

259. L 259 400072 Ram Niwas Chawl,Pipeline Road,Mohilli Village, Near Chhajed Hospital,Sakinaka

260. L 260 400072 Siddharth Chwal,,Kajupada Pipe Line,Kurla West

261. L 261 400072 Baban Yadav Chawl,Sunder Baugh Lane,,Kurla West

262. L 262 400072 Shanti Smriti Chs,Sakivihar Road,,L&T Gate No.7 Powai

263. L 263 400072 Rajunagar Chawl,,Sakinaka,Near Hanuman Mandir,Sakinaka

264. L 264 400072 Sai Darshan,,Tilak Nagar,Sakinaka,Kurla W

265. L 265 400072 Dongre Chawl,Pipeline,Mohili Village,Kurla W

266. L 266 400072 Jai Bajrang Bali General Store,Bhim Nagar,Laxmi Narayan Mandir Road,Mohili Village,Near Anjali Medical,Ghatkopar W

267. L 267 400072 Vighnaharta Society,90 Feet Road,Lbs Nagar,Sakinaka

268. L 268 400072 Samata Compound,,Safed Pul,Near Shiv Mandir,Sakinaka

269. L 269 400072 Muneer Hasan Chawl,Kurla Andheri Road,Jarimari,Kurla W

270. L 270 400072 Hussan Chawl,,Tunga Gaon,Near Dayanand Chawl

271. L 271 400072 Uday Nagar Rahivasi Society,,Sakinaka,Opp.State Bank Of India

272. L 272 400072 Arunuday Chawl,,Tunga Village,Opp.Valmiki Mandir,Chaityawadi,Powai

273. L 273 400072 Shri Krishna Chs,,Satyanagar,Sakinaka

274. L 274 400072 Gupta Chawl,,Bharat Nagar,Near Ramesh General Store,Chandivali,Near Shiv Dhattani Complex

275. L 275 400072 Usman Sheth Chawl,Khairani Road,Sakinaka,Near Durga Mandir,Opp.St.Anthony Church

276. L 276 400072 Shramparihar Society,,Asalfa Village,Ghatkopar W

277. L 277 400084 Swami Chawl,,,Asalfa Village,Asalfa, Subhash Nagar,Ghatkopar West Mumbai

278. L 278 400084 Govind Nagar Chawl,,Asalfa Village,Opp.Himalaya Society,Kurla W

279. L 279 400084 Sai Baba Society,,Asalfa Village,Shivaji Nagar,Ghatkopar W

280. L 280 400084 Behind Gokuldham Society,,Asalfa Village,Ghatkopar W

281. L 281 400084 Saalik Singh Chawl,Pipeline Road,Asalfa Village,Ghatkopar W

282. L 282 400084 Rohini Chawl Committee,Para Kadam Marg,Ambedkar Nagar,Ghatkopar W

283. L 283 400086 Kamalkunj Chs,Andheri Ghatkopar Link Road,Asalfa Village,Ghatkopar

284. L 284 400086 Jai Maharashtra Chawl,Sane Guruji Nagar,N.S.S Road,Asalfa Village,Ghatkpoar West

285. L 285 400086 Gurunanak Nagar,,Lbs Marg,Asalfa Village,Ghatkopar W

286. ME 286 400043 Sanjay Gandi Nagar,Noorani Masjid,Ghatkpoar Mankhurd Link Road,,Devnar

287. ME 287 400043 Kamalabai,Near Hakkani Masjid,Near Hanuman Mandir,Baiganwadi

288. ME 288 400043 Indira Nagar,Padma Nagar,Rd No 14,15,Baiganwadi

289. ME 289 400043 Sanjay Nagar,New Depot Nirankari Nallah Sanjay Nagar,,,Shivaji Nagar

290. ME 290 400043 Rd No 5,4,Shivaji Nagar,Near Vikas School,Shivaji Nagar

291. ME 291 400043 Janmangal,Rd No 9,8,Sai Baba Mandir,Baiganwadi

292. ME 292 400043 Valmiki Rahivashi Seva Sangh,Near Valimiki Temle,Ambedkar Nagar Service Rd,Valmiki Rahivashi Sang,Mankhurd

293. ME 293 400043 Sitaram Chawl,Shivdarshan Chawl,Near Saibaba Mandir,Lok Shahir Annabhau Sathe Nagar,Sathe Nagar,Mankhurd

294. ME 294 400043 Lotus Colony,Abdul Hamid Marg,Lotus Colony,Shivaji Nagar

295. ME 295 400043 Gayakwad Nagar,Chawl No 9 16 10 6,P Y Thorat Marg,Nimonibaug,Govandi

296. ME 296 400043 B Sec,E1,Hm,Hq,E2 Line,S V Hamid Marg,B Sec,Cheetacamp

297. ME 297 400043 Shiv Prerena Chawl,Jyotirling Chawl,Maharashtra Nagar Road,Shiv Prerna,Mankhurd

298. ME 298 400043 Shiv Navlai Chawl,Maharshtra Nagar,Shivaji Maidan,Maharashtra Nagar,Mankhurd

299. ME 299 400043 Deonar Municipal Colony,Sakarm Patil Marg,Municipal Colony,Deonar

300. ME 300 400043 Karbala Chawl,Near Noori Masjid,Mandala,Mankhurd

301. ME 301 400043 Sainath Chawl Vilao Gokhale Nagar Pmgp Colony Mankhurd - 400043,,,Mankhurd

302. ME 302 400043 Kashibai Niwas, Borla Gao, Govandi East,,,Mankhurd

303. ME 303 400071 Sundar Baug Chawl,Shah And Anchor College,Mahavir Education Ground,,Chembur

304. ME 304 400074 Ashok Nagar,Near Maruti Mandir,Vashi Naka,Vashi Naka,Chembur

305. ME 305 400074 Gavanpada,Mhatre House,Bd Patil Marg,Gawanpada,Chembur

306. ME 306 400074 Rahul Nagar,Aurangabad Chawl,Buddha Vihar,Rahul Nagar,Chembur

307. ME 307 400074 Azad Nagar,Ayodyanagar,Aziz Baug Road,Azad Nagar,Chembur

308. ME 308 400088 Nagesh Kamble Chawl, Datta Mandir,Agawadi Road,Agarwadi,Mankhurd

309. ME 309 400088 Aryan Gawand Estate,St Round Deonar Village,Rd No 4,Deonar Village,Mankhurd

310. ME 310 400088 Sai Krupa Chawl,Near Padua High School,Church Road,Mankhurd Goan,Mankhurd

311. ME 311 400088 Bharat Nagar,Valmiki Madir,Sion Panvel Road,Mankhurd Stn,Mankhurd

312. ME 312 400088 Mohite Patil Nagar,Gmlrroad,,Mankhurd

313. MW 313 400071 R C Barrack,Inlaks Hospital,Near Lal Mithi Garden,Indira Nagar, Old Chembur Camp, Old Barrack, Shivshakti Nagar, Collector Colony,Samrat Ashok, C G Marg, R C Marg, Collector Colony,,Chembur Camp,Chembur

314. MW 314 400071 Lal Dongar, Subedar Ambedkar, Hindu Soc., Near Bmc School, Dr. Ambedkar Chawl, Samarth Nagar,Near Sion Trombay Road,Suman Nagar, Lal Dongar,Chembur

315. MW 315 400071 Shiddhart Colony, Shidhodhan Nagar, Ganesh Nagar,,Near Chemburnaka,Chembur

316. MW 316 400071 Mumbadevi,Ahilyabai Holkar Ghatla Municipal Colony, Shramik Kamgar, Sambhaji Nagar -1,Khardeo Nagar,. 1 To 9 Anand Nagar,N G Acharya Marg, Govandi Road,Ghatla,Chembur

317. MW 317 400071 Mahadev Patil, Harikishan Sadan, Kamla Kishan Patil, M.S. Patil Wadi, Arvind Patil Wadi, Nagesh Patil Wadi, Khardeo Nagar,Ghatla Village,Khardeo Nagar Marg,Ghatla,Chembur

317.

318. MW 318 400074 Islampura, Laxmi Nagar,Mukund Nagar, Vashi Naka, Mahul Road Near Railway Track, Mahul & H P Nagar Mysore Colony & S V Patel Nagar, Vashi Naka & Shivshakti Nagar, R.C.Marg,Vashinaka, Mahul,Chembur

319. MW 319 400089 Mahatma Phule Nagar, Barve Chawl, Ramabai Colony,Satyam Galli,Vajir Baba Chawl,Raul Galli,, Navchintan Buddh Vihar, New Panjabi Chawl,Jagtap Chawl, Sathe Galli,Malekarwadi,Chawl 0 To 10 Janta Nagar,V K Krishnan Menon Nagar,Bmc Quarters,,P L Lokhande Marg,Chembur

320. N 320 400075 Savitribai Phule Nagar, Ambedkar Nagar, Gurunanak Nagar. Naidu Colony,Pant Nagar,Ghatkopar East

321. N 321 400075 ,Suprabhat Chawl Ramabai Nagar (Rest Of Kamraj Nagar & Ramabai Nagar,Ghatkopar (E)

322. N 322 400077 Chawl No 105,,Chawl No 105, Ramabai Nagar,Ghatkopar (E)

323. N 323 400079 Vikhroli Park Site, Varsha Nagar,Adinath Society, Hanuman Nagar, Vps ( Rest Of Vikhroli Park Site, Varsha Nagar Released On 21-08-2020),Vikhroli (W)

324. N 324 400079 ,Satyasheel Society ( Rest Of Varsha Nagar Road Cz Released On 21.08.2020),Vikhroli (W)

325. N 325 400079 Vikhroli Park Site, Varsha Nagar,Ganesh Society Vps,Vikhroli (W)

326. N 326 400086 Indira Nagar, Altaf Nagar,Kamalakant Pande Chawl, Gavdevi Road (Rest Of Gavdevi Road, Sainath Nagar Road Cz Released On 21-08-2020),Ghatkop[Ar

327. (W)

328. N 327 400086 ,Mohan Nagar, Rajwadi, Vidyavihar East, Vidyavuhar (E)

329. N 328 400086 ,Nityanand Nagar, Gautam Nagar,Ghatkopar (W)

330. N 329 400086 ,Barve Nagar, Ramji Nagar, Bhatwadi,Ghatkopar (W)

331. N 330 400086 ,Rajawadi Pipeline,Vidyavihar (E)

332. N 331 400086 Azad Nagar, Chirag Nagar, Parshiwadi,Munji Chawl, Near Ganesh Maidan, Parshiwadi ( Rest Of Azad Nagar, Chirag Nagar, Parshiwadi Released On 21-

333. 08-2020),Ghatkopar (W)

334. PN 332 400063 Santosh Nagar,Dindoshi,,Goregaon East

335. PN 333 400064 Valnai Colony,Near Link Road,,Malad West

336. PN 334 400064 Somwar Bazar,,,Malad West

337. PN 335 400064 Bhadran Nagar,S V Road,,Malad West

338. PN 336 400095 Old Collector Compound,Malvani,,Malad West

339. PN 337 400095 New Collector Compound,Malvani,,Malad West

340. PN 338 400095 Aksa Village,Madh Marve Road,,Malad West

341. PN 339 400095 Malwani Church,Near Shriram Mandir,,Malad West

342. PN 340 400095 Bmc Colony Gate No 5,Malwani,,Malad West

343. PN 341 400095 Daruwala Compound,S V Road,,Malad West

344. PN 342 400095 Ambujwadi,,,Malad West

345. PN 343 400095 Rathodi / Kharodi,,,Malad West

346. PN 344 400095 Madh,,,Malad West

347. PN 345 400095 Mhb Colony,,,Malad West

348. PN 346 400097 Makrani Pada,Rani Sati Marg,,Malad East

349. PN 347 400097 Kranti Nagar,Kurar,,Malad East

350. PN 348 400097 Pathanwadi,,,Malad East

351. PN 349 400097 Kokni Pada - Shivaji Nagar,Kurar,,Malad East

352. PN 350 400097 Tanaji Nagar,Dhobighat Kurar,,Malad East

353. PN 351 400097 Pushpa Park,,,Malad East

354. PN 352 400097 Khadakpada,,,Malad East

355. PN 353 400097 Pimpripada,,,Malad East

356. PN 354 400101 Apppa Pada,,,Kandivali East

357. PS 355 400062 Prem Nagar,Vishwkarma Road,Prem Nagar,Goregaon West

358. PS 356 400062 Chincholi,John Koriya Chawl,Gaothan,Goregaon West

359. PS 357 400063 Vitbhatti,Hanuman Tekdi,Goregaon - Mulund Link Road,Vitbhatti,Goregaon East

360. PS 358 400063 Room No. 3, Lakhau Letha Chawl,Ram Mandir Road,Ramnagar, Bandrekarwadi,Jogeshwari East

361. PS 359 400063 Room No.10,Harishankar Mishra Chawl,Gogtewadi,Goregaon East

362. PS 360 400063 Amin Compound Chawl,,Sonawala Cross Road No. 2,,Goregaon East

363. PS 361 400063 3 17 Shanta Rathod Niwas,,Vijay Niwas,Virvani Ind Estate,Goregaon East

364. PS 362 400063 Room No 01,Dube Chwal,Aarey Road,Goregaon East

365. PS 363 400063 Rno 10,Samantwadi,Sonawala Road,Goregaon East

366. PS 364 400063 Room No 12,Ganesh Market Ganesh Chwal,Near Sanmitra School,Goregaon East

367. PS 365 400064 Shankar Nagar, Vasari Hill,Near Rustomji Tower,Vasari Hill,Goregaon West

368. PS 366 400065 Unit No. 22,Aarey Milk Colony,Unit No. 22,Goregaon East

369. PS 367 400065 Unit No.30,Aarey Colony,Unit No.30,Goregaon East

370. PS 368 400065 Kirti Nagar,Aarey Colony,Near Modren Bakery,Goregaon East

371. PS 369 400065 Unit No. 29,Aarey Colony,Krishna Nagar,Goregaon East

372. PS 370 400065 Unit No. 7,Aarey Milk Colony,Shivshakti Nagar,Goregaon East

373. PS 371 400065 Unit No. 13,Balaji Nagar,Aarey Milk Colony,Goregaon East

374. PS 372 400065 Unit No. 32,Aarey Milk Colony,Near Chota Kashmir,Goregaon East

375. PS 373 400065 Unit No. 031,Aarey Road,Opposite Indira Gandhi Research Centre Aarey Milk Colony,Goregoan East

376. PS 374 400097 Gokuldham, Classic Hotel,Gokul Dham,Arunkumar Vaidya Marg,Kanyapada,Malad East

377. PS 375 400097 2 20,Phatak Chwal,Near Iraniwadi,Malad East

378. PS 376 400104 Bhagat Singh Nagar No. 1,Link Road,Bhagat Singh Nagar No. 1,Goregaon West

379. PS 377 400104 Bhagat Singh Nagar No. 2, Tambe Gully,Link Road,Bhagat Singh Nagar No. 2,Goregaon West

380. PS 378 400104 Gandhi Chawl, Behind Ganesh Mandir, Gandhi Chawl,S.V Road,Near Nala,Goregaon West

381. RC 379 400066 Raidongri,Raidongri,Weh,Borivali East

382. RC 380 400066 Kajupada,Rikshaw Stand Road,Ganesh Cowk,Borivali East

383. RC 381 400066 Jai Jawan,Fci Godown Rd,Nr Masjid,Borivali East

384. RC 382 400066 Dadasaheb Chawl,Dattapada Rd,Rupwate Nagar,Borivali East

385. RC 383 400066 Daulat Nagar,S V Road,Neharu Nagar,Borivali East

386. RC 384 400092 Patil House,Eksar Rd,Talepakhadi,Borivali West

387. RC 385 400092 Saiprasad Chawl,Shimpoli Road,Atal Smruti Uddyan,Borivali West

388. RC 386 400092 Ratnabai Chawl,Borsapada Road,Op. Borsapada Ho,Borivali West

389. RC 387 400092 Ek Dongri Chawl,Eksar Road,Gandhi Nagar,Borivali West

390. RC 388 400092 New Adarsh Society,Gorai Road,Bhim Nagar,Borivali West

391. RN 389 400068 Bhagu Bhika Chawl, Ovaripada ( Ambawadi And Rajesh Compound Released On 19.08.2020),Dn Dubey Rd,Ambawadi, Rajesh Compound,

392. Ovaripada,Dahisar East

393. RN 390 400068 Topiwala Chawl,,Santosh Nagar, Ganesh Nagar, Saibaba Mandir, Rawalpada, Near Moreshwar School, Ashokvan, Dahisar East,Dahisar East

394. RN 391 400068 Gharatan Pada No-1 & 2,Service Road,Ghartanpada 1, Ghartanpada 2, Rawalpada, Dahisar East,Dahisar East

395. RN 392 400068 Dada Pandey & Sham Rati Yadav Chawl,, Dharkhadi,Dahisar East

396. RN 393 400068 Gaondevi Nagar Seva Sangh Chawl,Sant Karir Marg S N Road,,Dahisar East

397. RN 394 400068 Harilal Yadav Chawl,S V Rd,Ambawadi,Dahisar East

398. RN 395 400068 Rampati Vishwkarma Chalw,,Nr Railway Phatak,Dahisar East

399. RN 396 400068 Patilwadi,Rangnath Kesarroad,Gujrathischool,Dahisar East

400. RN 397 400068 Laxman Rathod Chawl,S N Dube Road,Near Shani Mandir,Dahisar East

401. RN 398 400068 Shree Pat Chawl,Deep Naryan Dube Road,Near St Xeviers School Ambewadi,Dahisar East

402. RN 399 400068 Pusekar Chawl,New Link Road,Veer Sambhaji Nagar Anand Nagar Opp St Marry High School,Dahisar West

403. RN 400 400068 Sukribai Chawl,,,Dahisar East

404. RN 401 400068 Havattar Chawl,S P Rd,Dhakhadi,Dahisar East

405. RN 402 400068 Sai Bajrang Chawl,C S Road No 3,,Dahisar East

406. RN 403 400068 Aavah Vidyalay School,,Gas Godown,Dahisar East

407. RN 404 400068 Jaikar Chawl,,Yadav Nagar Chunabhatti,Dahisar East

408. RN 405 400068 Govind Panchal Chawl,,Overy Pada,Dahisar East

409. RN 406 400068 Bhanudas Mhatre Chawl,,,Dahisar East

410. RN 407 400068 Surendra Niwas,Sant Kabir Marg,Rawalpada,Dahisar East

411. RN 408 400068 Luzia House,S N Dube Road,297 Last Stop,Dahisar East

412. RN 409 400068 Trimurti Welfare Society Hariscandrakeni Chal,Sant Kabir Marg,Rawalpada,Dahisar East

413. RN 410 400068 Krishna Kunj, Randhira Pawaskar Road,Kanchan General Store,Dahisar West

414. RN 411 400068 Jai Bhavani Chawl,,Kokanipada,Dahisar East

415. RN 412 400068 Amarnath Pauly Chawl,, S V Road,Bhavani Chowk Ambavadi,Dahisar East

416. RN 413 400068 Sainath Nagar No 2,,Ambawadi,Dahisar East

417. RN 414 400068 Laxmi Nagar Krishna Kumar Chawl,Ketkipada Road,Behind Diamond Industries,Dahisar East

418. RN 415 400068 Ambika Society,S N Dubey Road,Rawalpada Above Raju Jewellers,Dahisar East

419. RN 416 400068 Shree Samanth Rahiwasi Seva Sang,Kabir Marg,,Dahisar East

420. RN 417 400068 Ruhija Chawl,,Koknipada, Near Star Bakery,Dahisar East

421. RN 418 400068 Rane Chwal,Bhikaji Lad Road,Jain Temple,Dahisar West

422. RN 419 400068 Ram Chandra Chawal No-02,Sant Mirabai Marg,Gajanan Nagar,Dahisar East

423. RN 420 400068 Laxman Jetha Chwal,,,Dahisar West

424. RN 421 400068 Shivam Chwal,D N Road,Ambhavadi,Dahisar East

425. RN 422 400068 Eshwan Bhai Chawl,Shree Vallabh Road,,Dahisar East

426. RN 423 400068 Laxmi Nagar,Suhasini Pawaskar Marg,Near Sheetal Hotel,Dahisar East

427. RN 424 400068 Ambewadi Shivsena Office,,,Dahisar East

428. RN 425 400068 Girijabai Chawl,Suhasini Pawaskar Road,Opp Narendra Complex Vaishali Nagar,Dahisar East

429. RN 426 400068 Sahkar Niwas,,,Dahisar East

430. RN 427 400068 R P Tiwari Chwal,,Ganesh Ngr,Dahisar East

431. RN 428 400068 Mprakash Gupta Chwal,,,Dahisar East

432. RN 429 400068 Waghdevi Nagar Society,,Sant Namdeo Maharaj Marg,Rawalpada,Dahisar East

433. RN 430 400068 Jeet Nayan Singh Chwal,,Ambawadi,Dahisar East

434. RN 431 400103 Dahisar Gavthan,R.P. Road, Shivsena Shakha,Dahisar West

435. RN 432 400103 Ganapat Patil Nagar,New Link Road,I C Colony,Dahisar West

436. RN 433 400103 Sai Kripa Chawl,L.M. Road,Maskarnswada, Lbs Nagar, Michael Wadi, Bhaskar Chawl, Balkrishna Chawl, Kandarpada, Durga Chawl, Lm Road,Dahisar

437. West

438. RN 434 400103 Kanchan Niwas,Shiv Vallabh Road,Kanchwala Compound Hanuman Tekdi Kajupada,Borivli East

439. RN 435 400103 Shivaji Nagar,Laxman Mhatre Road,Opp Manadeshwar,Borivali West

440. RN 436 400103 Medona Colony,Svp Road,,Borivali West

441. RN 437 400103 Shiv Shankar Chawl,,Hanuman Tekadi Kaju Pada,Borivali East

442. RS 438 400067 ,Laljipada / Gandhi Nagar,Kandivali West

443. RS 439 400067 ,Laljipada / Ekta Nagar,Kandivali West

444. RS 440 400067 ,Laljipada,Kandivali West

445. RS 441 400067 ,Abhilakh Nagar / Iraniwadi Road No.4,Kandivali West

446. RS 442 400067 ,Sai Nagar Kandivali West,Kandivali West

447. RS 443 400067 ,Islam Compound, Kd Comnpound, Mg Rd North Boundary,Kandivali West

448. RS 444 400067 ,Bunderpakahadi North Zone,Kandivali West

449. RS 445 400067 ,Shravan Nagar & Adarsh Nagar, Mhada Ekta,Kandivali West

450. RS 446 400067 ,Babrekar Nagar,Kandivali West

451. RS 447 400067 ,Kandivali Goathan Vadarpada,Kandivali West

452. RS 448 400101 ,B) Bhim Nagar, 12 Nal, Satara Camp, Gandhi Nagar, Nalanda Budhvihar,Kandivali East

453. RS 449 400101 ,C) Mahindra Compound, Damu Nagar,Kandivali East

454. RS 450 400101 ,H) Narshipada / Janupada,Kandivali East

455. RS 451 400101 ,Adarsh Nagar, Poisar,Kandivali East

456. RS 452 400101 ,Ram Nagar, Poisar,Kandivali East

457. RS 453 400101 ,Bhajiwadi, Poisar,Kandivali East

458. RS 454 400101 ,Apna Nagar, Poisar,Kandivali East

459. RS 455 400101 ,Bandongri,Kandivali East

460. RS 456 400101 ,Anna Nagar, M.D.Road,Kandivali East

461. RS 457 400101 ,Vaibhav Nagar,Kandivali East

462. RS 458 400101 ,Kaju Pada, Poisar,Kandivali East

463. RS 459 400101 ,Hanuman Nagar / Vadarpada Road No. 2,Kandivali East

464. S 460 400042 ,Bhandup Gaon,Bhadup (E)

465. S 461 400042 ,Ramngr,Kanjurmarg (E)

466. S 462 400042 ,Ashok Ngr,Kanjurmarg (E)

467. S 463 400042 ,Kanjur Village,Kanjurmarg (E)

468. S 464 400076 ,Phule Nagar,Powai

469. S 465 400076 ,Gautam Ngr,Powai

470. S 466 400076 ,Gokhale Ngr, Chaitanya Ngr,Powai

471. S 467 400076 ,Tirandaj Village,Powai

472. S 468 400076 ,Morarji Compound,Powai

473. S 469 400076 ,Panchkutir,Powai

474. S 470 400078 ,Khindipada,Bhandup (W)

475. S 471 400078 ,Ramanagar Tanaji Wadi,Bhandup (W)

476. S 472 400078 ,Waghoba Wadi,Bhandup (W)

477. S 473 400078 ,Tulshetpada,Bhandup (W)

478. S 474 400078 ,Shashtri Nagar,Bhandup (W)

479. S 475 400078 ,Sonapur,Bhandup (W)

480. S 476 400078 ,Ceat Tire Road,Bhandup (W)

481. S 477 400078 ,Pratap Nagar,Bhandup (W)

482. S 478 400078 ,Kamble Compound,Bhandup (W)

483. S 479 400078 ,Jokhim Compound,Bhandup (W)

484. S 480 400078 ,Munshi Mahal,Bhandup (W)

485. S 481 400078 ,Maroda Hill,Bhandup (W)

486. S 482 400078 ,Lokmanya Ngr, Sarvoday Ngr,Bhandup (W)

487. S 483 400078 ,Tembhidada,Bhandup (W)

488. S 484 400078 ,Patkar Compound,Bhandup (W)

489. S 485 400078 ,Sai Hill,Bhandup (W)

490. S 486 400078 ,Ganesh Ngr,Bhandup (W)

491. S 487 400078 ,Utkarsh Ngr 114,Bhandup (W)

492. S 488 400078 ,Shivaji Ngr,Bhandup (W)

493. S 489 400078 ,Kaju Tekadi,Bhandup (W)

494. S 490 400078 ,Kokan Nagar,Bhandup (W)

495. S 491 400078 ,Utakarsh Nagar 115,Bhandup (W)

496. S 492 400078 ,Jamil Nagar,Bhandup (W)

497. S 493 400078 ,Ramabai,Bhandup (W)

498. S 494 400078 ,Buddhanagar,Bhandup (W)

499. S 495 400078 ,Jangal Mangal Road,Bhandup (W)

500. S 496 400078 ,Bhattipada,Bhandup (W)

501. S 497 400078 ,Gaondevi,Bhandup (W)

502. S 498 400078 ,Hanuman Nagar,Bhandup (W)

503. S 499 400078 ,Gulati Chawl,Bhandup (W)

504. S 500 400078 ,Draksh Baug,Bhandup (W)

505. S 501 400078 ,Padwal Compound,Bhandup (W)

506. S 502 400078 ,Rajdeep Nagar,Bhandup (W)

507. S 503 400078 ,Janata Market,Bhandup (W)

508. S 504 400078 ,Samarth Nagar,Bhandup (W)

509. S 505 400078 ,Nardas Nagar,Bhandup (W)

510. S 506 400078 ,Lake Road,Bhandup (W)

511. S 507 400078 ,Damaji Nancy Wadi

512. ,Bhandup (W)

513. S 508 400083 ,Tagore Nagar, Group No.6&7,Vikhroli (E)

514. S 509 400083 ,Tagorenegar Group No 8/ No. 3,Vikhroli (E)

515. S 510 400083 ,Ambedkar Nagar/ Utkarshnagar,Vikhroli (E)

516. S 511 400083 ,Group No. 3, Majid,Vikhroli (E)

517. S 512 400083 ,Hariyali Village,Vikhroli

518. S 513 400083 ,Group No.5, Vikroli,Vikhroli (E)

519. S 514 400083 ,Station Road,Vikhroli (W)

520. S 515 400083 ,Panchasheel Chawl, Surya Nagar,Vikhroli (W)

521. S 516 400083 ,Ambewadi,Vikhroli (W)

522. S 517 400083 ,Uday Nagar,Vikhroli (W)

523. S 518 400083 ,Ambedkar Chowk,Vikhroli (W)

524. S 519 400087 ,Hanuman Galli,Kanjurmarg (E)

525. S 520 400087 ,Paspoli,Powai

526. S 521 400087 ,Filter Pada,Powai

527. T 522 400080 Amar Nagar, Pawar Chawal, Darga Road,,,Mulund West

528. T 523 400080 Ramgad, Gosala Road,,,Mulund West

529. T 524 400080 New Rahul Nagar Mulund Colony,,,Mulund West

530. T 525 400080 Ashok Nagar Opp Hanuman Mandir, Ashok Nagar, S.N. Road,,,Mulund West

531. T 526 400080 Babu Jagjivan Ram Nagar Dumping Road,,,Mulund West

532. T 527 400080 Indira Colony Vaishali Nagar,,,Mulund West

533. T 528 400080 Vaishali Society, Gautam Nagar,,,Mulund West

534. T 529 400080 Vishvashanti Sahakar Nagar,Opp. Shanti Industrial Eastae S N Road,,,Mulund West

535. T 530 400080 Hindushtan Chowk Hanuman Pada, Mulund Colony,,,Mulund West

536. T 531 400080 Model 1 Town Br Road Pipeline Nagsen Nagar,,,Mulund West

537. T 532 400080 Near Datta Mandir Pk Road Keshav Pada,,,Mulund West

538. T 533 400080 Ganesh Pada Vaishali Nagar B R Road,,,Mulund West

539. T 534 400080 Narayan Yadav Chawl Ghatipada B R Road,,,Mulund West

540. T 535 400080 Amrapali Society Gautam Nagar,,,Mulund West

541. T 536 400080 Saraswati Chawl, Botha Pada,,,Mulund West

542. T 537 400080 Megha Sheth Chawl D G Road,,,Mulund West

543. T 538 400080 Mule Chawl Nahur Road,,,Mulund West

544. T 539 400080 Mahamaya Pawan Ganesh Gawde Road,,,Mulund West

545. T 540 400080 Shivsagar Chawl Nahur Gaon,,,Mulund West

546. T 541 400080 Bhanushali Chwal S N Road,,,Mulund West

547. T 542 400080 Zaver Bhai Ramji Chwal Mg Road,,,Mulund West

548. T 543 400080 Bhimwadi Dumping Road,,,Mulund West

549. T 544 400080 Patil Chawl Nahur Gaon,,,Mulund West

550. T 545 400081 Azad Nagar,,,Mulund East

551. T 546 400081 Salve Wadi Mitthagar Road,,,Mulund East

552. T 547 400081 Anand Nagar New Pmgp Mhada Colony,,,Mulund East

553. T 548 400081 Patil House Nane Pada Mulund E,,,Mulund East

554. T 549 400081 Uttar Bhartiy Chawl Gawanpada 90 Feet Road,,,Mulund East

555. T 550 400081 Jaihind Colony Nanepad,,,Mulund East

556. T 551 400081 Ramabai Chawl Mhada Colony,,,Mulund East

557. T 552 400081 Damodar Bhoir House Gawanpada,,,Mulund East

558. T 553 400081 Koli House Navghar,,,Mulund East

559. T 554 400081 Vitthal Niwas Bavachi Cgawl,,,Mulund East

560. T 555 400081 Datttaray Damodar Vaity House Navghara,,,Mulund East