Coronavirus in Kalyan-Dombivli: Full list of COVID-19 containment zones issued by Kalyan-Dombivli Municipal Corporation (KDMC) as of July 16

Kalyan-Dombivli on Wednesday reported 498 new cases of coronavirus, taking its tally to 14,074. The twin city's has recorded total 216 deaths till date.

Meanwhile, Maharashtra's COVID-19 tally rose to 2,75,640 on Wednesday with the addition of 7,975 new cases, while 233 more patients succumbed to the disease, 62 of them in Mumbai, taking the death toll to 10,928, the state health department said. A total of 3,606 patients were discharged from hospitals during the day, taking the number of recoveries to 1,52,613, it said.

Here is a list of containment zones in Kalyan and Dombivli:

Suyog Society Parisar, Chikhlebaug

Sayyad Manjil,Abdul Kadar Building Bld. Parisar Joshibaug

Rajeshwari Society Parisar, Rambaug 4

Jagtap Chawl, Parisar Ashoknagar, Waldhuni

Suresh Tower Parisar, Rambaug, Karnik Road

Maruti Vihar, Paaaarisar Shivaji Nagar

Rambaug Lane 2, Narkhede Bld.parisar

Shivambhav Shivarth parisar Rambaug 5

Hanuman Mandir Parisar Chikhalebaug

Om Tower Shivaji Nagar Parisar

Railway Colony RB-2 Waldhuni Kalyan

Panchratna Society, Ram Mandir Parisar Rambaug-4

Kala Talav Parisar Chikhalebaug

Panchmukhi Maruti Mandir parisar

Flower Valley Khadakpada

Swami Samarth Math Ekta nagar

Venubai Chawl Parisar, Ashok Nagar,

Yasmin Mestri Chawl

Adishakti Rambaug-2

Narayan Wadi Jijamata Colony

Railway Hospital, Parisar Ashok Nagar

Nitin Das Parisar Rambaug 4

Nurbi Masalewadi Chawl, Behind Mamta

Medical, Hanuman Mandir , Joshibaug

Parvatibai Waltule and Bombilwali chawl parisar Vyapari Bld, Joshibaug Active

Mahaveer Complex Parisar Rambaug

Jupitar Galaxy Parisar Rambaug

Nikum Chawl,behind Baicha Putala,Murarbaug

Rajgruh Building Parisar, Shivaji Nagar

Datta Jundre chawl, Panchayat Samiti Parisar

Dhamdhere Chawl Parisar, Murarbaug

Malhar Nagar, Parisar Chikhalebaug

Shreya Palace, Karnik Road Parisar

Sai Home Laxmi Building Parisar

Beturkarpada,Everest Nagar Parisar

Mansoor Chawl Parisar, Ashok Nagar Waldhuni Active

Mendhekar Wadi Virat Villa, Ashok Nagar Waldhuni Active

Shrikrupa Building Joshibaug, Ganpati Mandir Parisar

Bhujbalwadi Parisar

Azad Nagar Jagtap Chawl Parisar Joshibaug

Kausabai Phule Chawl,New Highschool

Ram Mandir Parisar Joshibaug Active

Amol APartment. Shivaji Nagar Waldhuni

Rambaug Parisar Navin Asha Building,

Rashioning dukan behind parisar, Ashok Nagar

Vyapari Building Magil Parisar , Joshibaug

Dudhiba Ashish CHS, in front of post office, Dwarkadas Vitthaldas Comp 2

Madhav Sansar

Monali Heights and Samruddhi Heights

Nilkanth Park, Vayle Nagar Tulsipooja

Nav Chaitnya chawal, Near Sampada Hospital

Laxmi Park, Milind Nagar, Triveni Flora

Ruby , Rosewood Yogidham Kalyan west

Vasant Valley Active

Mangeshi Shrushti, Kalyan West

Mahesh Bld, Sandip Hoel , Kalyan West

Radha Krushnan Sankul, Near

Holycross Hospital Kalyan West

Gandhare gaon Kolivali

Rangdas Ramdaswadi

Godrej hill,Sharda Malbari Medos

Kavita Park,Gandhare Nagar

Shivshakti Chawl no. 2 Near Birla College

Vrundavan Park

Mangalya Apartment, Karnik Road

Mahaveer Nagar, Radhanagar

Shankeshwar Krupa, Near Birla College Active

Guruatman , vrundavan residency yogidham rd

Tawripada, Indira Nagar Boudha Vihar

Ekvira Colony,Chota Mhasoba

Aarti deepkamal, Jeevan Anand Nursing home

Murbad Road, Navjyoti

vadhava medos, Rio

Manish apartment, bhavani nagar Active

saivrundavan, vani vidyalay Active

Gagangiri enclave Active

Birla college, Sahyadrinagar no. 1 Active

Regency Paradise, gauripada Active

Vasant Park,Cheriblossom Active

Heena Garden Active

Mangala Garden, Saichowk Active

Ritu River, Agarwal College Active

Rosali Complex

Shivnagari Mohana Ambivali East

Shrikrushna Complex, Shahad West

Lahuji Nagar, Near Police Chowky, Mohane Ambivali East

Mahatma Phule Nagar, Ambivali East

Neptune Building

Near Jarimari Mandir Vadavaligaon,Ambivali West Active

Karishma Construction, Near Balaji Apt ,Atali Ambivali West

Yadav Nagar Road,near Ulhas River Mohane Ambivali East

Dattakrupa Niwas, Ekvira Kirana Store Ambivali West

Victory Bld,Nirmal Life Style,Vadavali Ambivali West Active

Vaishali Co.op. society, Gurudwara Shan Tower Mohane Rd, Shahad West Active

Shrikrushna Coop. near Amber Hotel Shahd West

Khari Ambivali Hanuman Nagar, Ambivali West

Vardhaman Park, Shahad West

Virat Residency,Atali Ambivali West

Jijamata Nagar,Desai Chawl,Shivshrushti Complex, Mohane Ambivali East

Vimal Park, Shahad West

Virat Vastu Atali Ambivali West

Ambewadi Vijay Nagar, Nalawade Chawl

Ambivali East

Vishnu Plaza,near Valmiki school,Santoshi Mata Nagar Ambivali West

Mauli Niwas, Smashan Bhoomi parisar, Atali Ambivali West

Shivkrupa Niwas, Near Hanuman Mandir Atali Ambivali West

Gajanan Niwas, Near Hanuman Mandir Atali Ambivali East

Near Dehdia Bld,Shahad Station Shahad West

D/1002,konark Solitaire,Vadavali Ambivali(w)

dhakate shahad gaon,ner hanuman mandir,shahad (W)

MD Chawl Parisar, Vikas Colony Ambivali East

Sadanand Tower ParisarSamrat Ashok Nagar,Mohane Ambivali east

Saibaba Mandir Parisar,Vadavali Ambivali West

Shani Mandir, Parisar Atali Ambivali west

Bhoiwada

Bardi Press

Gandhi Chowk

Kamble House

Ghas Bazar

Bombil Bazar

Bardan Galli

Dhhopchav Bld, Koliwada

Hayat Complex

Kausar Building

Maulavi Compound

Fakki House

Daruff alla Masjid Retibander

Amrut Palms

Musa Shaikh Building

Phanus Dhaba Retibander

Ramabai Ambekar Status Bld.

Regency Royal Active

Tirth Dham Complex

Maharshtra Nagar

Choudhari Mohalla

Parsi Galli,Dodhnaka

Parnaka

Siddheshar Aali

Saraswati Bulding, Daphodil

Durgadi Ganesh Ghat

Hamalwadi, Namak bandar

Samruddhi Building

Thakurdwar Complex

Nilkanthdhara

Tilaknagar, Adharwadi

Phadke Maidan

Sai KalyanDham

GandhiChowk

Namak Bandar Road

Apurva Lakeview

Nityanchal, Phenus Dhaba, Retibandar A

Musa Building

Faki House,gafurdon chowk

Bombil Bazar

Bardan Galli

Ganesh Ghat

Ganesh Dham

Darugah Masjid, Retibandar

Shri Complex

Shivnagar, Saparda

Chandramukhi Bailbazar, Kalyan West

Sarvoday Ganga Bailbazar

Sanglewadi Bailbazar

Jetha Compound Bailbazar

Bhanusagar Talkies, BailBazar

Raheja Complex Bail Bazar

Thankarpada Kalyan West

Durga nagar

Sukhdev Bhoir Colony

M.K. College, Ganga Yamuna Building , Kalyan West

Sonali Building, Thankarpada

New Manish Nagar, Gajanan Maharaj Mandir

Sandesh Niwas, Thankarpada

Mangeshi Prasad, New Manisha Nagar

Golden Park,Phase-I

Golden Park,Phase-II

Kala Talav, Near BSNL Office

Ahilyabai Chowk

Gheladevi Chowk

Sant Rohidas Wada

Rohidaswada

Ganesh Tower

Beturkarpada

Modak Galli, Ahilyabai Chowk

Santosh Nagar

Heera Tower

Mahalaxmi Shopping Centre

Om Parijat

New Bhagwan Nagar

Zojwala

Tisgaon Gavthan

New Govindwadi

Lokdhara

Tisgaonpada

Saibaba Nagar

Chaturthi Aprtment Chinchpada Rd Kalyan East

Kushtarog Vasahat, Hanuman nagar, Patripool, near radha krishan mandir, kalyan (E)

Shiv Sahyadri Nagar,Near Mirchi Kandap, Netevali Tekdi Ramnagar to Jaybhavani Nagar,Netevali Kalyan East

Shastrinagar, hajimalang Road Kalyan East

Sai Samarth Building

Prashant Building

Durgakrupa Chawl

Raghunath Pawshe Chawl

Shinde Building

Saket tower

Dalwi building

Shelar Bhavan

Siddharth Nagar

Parshramwadi

Manthan Building

Ramchandra Heights

Parvati Marriage Hall

Anil Apartment

Vaishali Society

Dhanlaxmi Apartment

Saikrupa Chawl

Singh Chawl

Rukmini Chawl

Manish Apartment

Balaram Gaikwad Chawl

Saibaba Colony

Suresh Kene Chawl

New Soniya Colony

Audaram Nagar

Prathmesh Nagar

ishnu Mhatre Building

Royal Residency

Raibole Office

Ganga Jamuna Colony

Matoshree Apartment

Ballareshwar Nagar

Shrikrushna Complex

Uday Gaikwad Chawl

Navpanchak Society Active

shriram aprt. Khadegolavali

Kopargaon Riddhi siddhi Complex, Kopar bridge to Kopar station Rd.and rd towards Ridhisidhi

Kailash Nagar

Shastrinagar

Jaiganesh Soc, Telkoswadi, Dombivili (W),,Urvashi bld, Near Kidland School, Telkoswadi, old dombivili

Nav sanjay society -prasad bar karve rd,to ganpati sadan Bhagshala Maidan dombivali west

vishal park rd from charubama school smashan bhoomi kopargaon

Ratna mahal Society,Sidharth Nagar,In front of shastrinagar Hospital

Gajanan Niwas,Opp Rajaji Tower, Shastrinagar Dombivali West

Devdatta Society , Subhsh Nagar, Dombivali West

Devi Chowk

Raghuveer Mhatre

Anand Nagar

Vetal Nagar, Anandnagar,Mothagoan

Nisarg Farmhouse

Navnath Mandir

Trinath Society

Anandnagar Garden

Kapilvastu

Ujwala Society

Gaondevi Mandir

Umesh Nagar

Umesh Nagar

Satyavan Chowk

Gopinath Chowk

Palms Active

Sarovar Nagar

Kumbharkhanpada

Nilkanthadhara Society

Rajvaibhav Coperative society

Hendra Complex

Mileneum Park

Hariom Pooja

Shridhar Mhatre Chowk

Anmol Nagari

Chincholipada

Bhoirwadi

Gaikwad wadi

Agri Sabhagruh

Laxmibalaji Vihar (Navapada)

Navapada Subhash Road

Balaji Vihar

Gaurav Complex

Ramchandra Complex

Area Near Jagdamba Mandir

Mileneum Arcade Bld.

Navin Devicha Pada

Gagangiri Arcade

Ganesh Sankul

Donbosco School

Near Gopi Moll

Near Yash College

Swaroopanand society Bld.

Joshiwadi Active

Bedekar Galli

Nemade Galli

Near Bharat mata School

Near Khandoba Mandir

Near Girija Mata Mandir

Mahtama Phule Zopadpatti

Yashwant Nagar

Jamuna Park Society

Anand Nagar

Tarangini Society

Gandhinagar

Sunilnagar

raghuveer nagar

Pandurang Wadi

DNC road

Manpada road

Nandivali road

Dr RP road

shri Siddhi women

shantinagar

Ramchandra Nagar

R.G. Patilwadi

Krantinagar Slum

Ramnagar, Dombivali East

Nerulkar Road, Pragati College

Mhatre Nagar, Dom East

Madhavi School

Hanuman Mandir Ayregaon

Samta Nagar/Tawrepada (Ayre)

Vijaynagar Ayre

Tukaram Nagar Road

Sharayu Rajaji Path

Saraswat Colony,Trimurti Vasaat

Mangalmurti Home( Khambalpada)

Gaurishankarwadi )(Pendse Nagar)

Khambalpadagaon

Om Residency

Ambedkar Vasahat( Veer Savarkar Road )

Anand deep Soc Pendse Nagar

Managal Kalash Society Cholegaon

Three Star Soci., Shivmarket

Near Hanuman Temple, Cholegaon

Pandurang Viwas Chawl, Cholegaon

Hariom Colony,Pendse Nagar

Vitthal Plaza (Khambalpada)

K.M.C. Bld. Padmakar Colony (Saraswat Bld)

Sarvoday Ashish (Khambalpada)

Sarvoday Trilok, Khambalpada

Akardeep CHS Shivmarket,

Isha Krupa CHS,shivmarket

Aboli Estate, Bhoirwadi

Sonarwadi, Cholegaon

Indira nagar Balwadi

Shivmandir

Rajunagar Balwadi

Bhosle anganwadi

Shivshankar Mandir

Vyhare Anganwadi

Walmiki Samaj

Gopal Nagar Lane No.1

Gopal Nagar Lane No.2

Gopal Nagar Lane No.3

Patharli Village

Manik Mhatre Chawl

Santoshimata Mandir Nagar

Waman Nagar

Jiji Nagar

Rokel Depot Lane

Gaondevi Nagar

Khandekar Marg

Tilaknagar School

Char Rasta (Rangoli Hotel)

Samaj Mandir Hall

Agarwal Hall

Manpada Road

Ayodhya Nagari

Namdev Patilwadi

Ice Factory

Mahaveer Nagar

Abhidarshan Garden,

Amrutsiddhi

Baneli, Jama Masjid

Charm City

Dalwi Wada Active

Dhammadeep Nagar Galegaon

Dube Tekadi

Ekveera Nagar

Ganesh Colony

Ganesh Nagar Titwala

Gayatridham Society, Sector-2 ,Titwala

Gharangan

Gotsai Road

Guruashish Society

Hariom Valley

Indira nagar

Jai Vinayak Park , Near Sumukh Society Dalwiwada Titwala East

Jetvan Nagar

Kashinath Chawl

Madhuban Society,Titwala

Mohiligaon

Nandap Road

Narayan Nagar

NRC Colony, R.S. Busstop Phule Nagar, Mohane Ambivali East

Omkar Heghts

R.S. Tekdi, Galegaon

Rahul Nagar, Galegaon

Rajvaibhav Park

Regency Sarvam

Rukhmini Garden

Sai palace bld

Sai Vatslya

Sangoda Road

Shankeshwar Crystal

Savarkar Nagar

Siddhivinayak Residency

Tharwani

Tipanna Nagar Ambivali

Vasundri Road

Vinayak Aashish Park

Virat Heritage Active

Wani Aali, Ganpati Mandir

Lodha

Sagaon Varcha Pada

Shankaranagar

Sister Nivedita

Navneet Nagar

Sandapgoan

Jay Malhar Deslepada

Chandresh Shehanai

Siddhivinayak Building,

Petrolpump CNG

Omkar Nagar

Pimpaldevi

Siddhi Apartment

Ganesh Nagar

Bhopar

Sagarli Anganwadi

Ajadegaon

MIDC

Tukaramwadi

Pisavali

Nandivali road

Talepada(Sonarpada)

Marathi School

Dawadi

Kasabella

Sunrise School

Vidya Niketan