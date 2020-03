Mahila Diwas 2020: Women's Day quotes in Hindi

The world is celebrating the International Women's Day aka Mahila Divas today, i.e, Sunday, March 8. The day is celebrated to mark the achievements of women across all fields- social, economic, cultural and political. It also marks a call to action for accelerating gender equality.

On this day, make sure you send wishes to all the women in your life. Here are some of the best quotes in Hindi:

1. नारी एक मां है उसकी पूजा करो,

नारी एक बहन है उसका स्नेह करो,

नारी एक भाभी है उसका आदर करो,

नारी एक पत्नी है उसका प्रेम करो,

नारी एक औरत है उसका सम्मान करो।

महिला दिवस की बधाई।

2. इसे बेटा बना पा लो तो ये इतिहास🗞 छू लेगी

करो विश्वास बेटी👩 पर ये विश्वास छु लेगी

कभी जीवन में बेटी को नज़रअंदाज़❌ मत करना

जरा से पंख खोलोगे ये 🕊️आकाश छू लेगी

महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं🙏

3. एक के घर🏘️ की ख़िदमत की और एक के दिल❤️ से मोहब्बत की

दोनों फ़र्ज़👨👩👧 निभा कर उस ने सारी उम्र 👵इबादत की!!

🌺है्पी वूमेंस डे 🌺