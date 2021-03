Indore: Suhana, Vartika, Sayli, Tanisha, Hasini, Sanchari, Prisa, Ananya reach semifinals in national table tennis tourney

Indore (Madhya Pradesh): Suhana Saini of Haryana won the quarter finals match of national table tennis competition for cadet and sub–junior category being organized by the Madhya Pradesh Table Tennis Association at Abhaya Prashal on Sunday. The semi-finals will be played in the tournament in the morning session. In the evening session, after the final match, the prize will be distributed to the winner, runner-up players in the chief hospitality of District Collector Manish Singh.

Results; Sub-Junior Girls: Quarterfinals: Suhana Saini (Har) bt Ananya Chande (Mah) 11-4, 12-10, 11-9, 11-9, Taneesha Kotecha (Mah) bt Kaashvi Gupta (Del) 11-6, 13-11, 11-2, 11-3, Sayali Wani (Mah) bt Vartica Bharat (UP) 9-11, 11-7, 11-7, 11-6, 11-9, Pritha Vartikar (Mah) bt Deshna Vanshika (Kar) 11-9, 11-6, 11-8, 11-4.

Pre-Quarterfinals: Suhana Saini bt Khushi Jadav (Guj) 11-5, 11-5, 11-3, Ananya Chande bt Trupti Purohit (Kar) 11-7, 13-11, 11-6, Kaashvi Gupta bt Pranati P Nair (Ker) 11-8, 8-11, 9-11, 12-10, 11-8, Taneesha Kotecha bt Jennifer Verghese (Mah) 11-1, 11-9, 8-11, 13-11, Vartica Bharat bt Nehal Venkatasamy (TTTA) 11-7, 11-7, 6-11, 11-9, Sayali Wani (Mah) bt Preetha Vanisree (TNTTA) 11-7, 17-15, 8-11, 11-9, Deshna Vanshika (Kar) bt M. Hansini (TNTTA) 11-9, 11-7, 11-7, Pritha Vartikar bt Sandika Bhattacharjee (TTFI) 11-6, 11-6, 8-11, 11-7.