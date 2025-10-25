 Indore Commodities Buzz Of October 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
e-Paper Get App
HomeIndoreIndore Commodities Buzz Of October 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of October 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

FPJ Web DeskUpdated: Saturday, October 25, 2025, 03:53 PM IST
article-image
Indore Commodities Buzz Of October 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know |

Date – October 25, Saturday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,901

Toor Maharashtra Rs 7,101 - Rs 7,201

FPJ Shorts
Heartwarming Scenes! Virat Kohli Wins Hearts As He Picks Up Indian Flag Dropped On Ground After Team India's Phenomenal Victory In Sydney; Video
Heartwarming Scenes! Virat Kohli Wins Hearts As He Picks Up Indian Flag Dropped On Ground After Team India's Phenomenal Victory In Sydney; Video
Veteran Actor Satish Shah, Known For His Roles In Sarabhai vs Sarabhai, Dies At 74
Veteran Actor Satish Shah, Known For His Roles In Sarabhai vs Sarabhai, Dies At 74
Kerala’s Ruling LDF Faces Deep Rift As CPI Demands Withdrawal Of PM-SHRI Scheme Agreement
Kerala’s Ruling LDF Faces Deep Rift As CPI Demands Withdrawal Of PM-SHRI Scheme Agreement
Sena UBT's Priyanka Chaturvedi Calls Harassment Of 2 Australian Women Cricketers In Indore 'Disgusting': 'We Boast About Economic Growth, But...'
Sena UBT's Priyanka Chaturvedi Calls Harassment Of 2 Australian Women Cricketers In Indore 'Disgusting': 'We Boast About Economic Growth, But...'

Toor Karnataka Rs 7,101 - Rs 7,301

Toor Nimari Rs 6,301- Rs 7,001

Moong Best Rs 8,101 - Rs 8,301

Moong Average Rs 6,501 - Rs 6,701

Urad Best Rs 7,001 - Rs 7,501

Urad Medium Rs 6,201 - Rs 6,501

Urad Light Rs 3000 - Rs 5000

Mustard Nimari Rs 7,001 - Rs 7,101

Raida Rs 6,200 - Rs 6,300

Soyabean Best Rs 6,201 - Rs 6,251

Gold (24K) Rs 121,490 (10 grams)

Sliver Rs 170,000 (per kg)

Follow us on

RECENT STORIES

Indore Commodities Buzz Of October 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Indore Commodities Buzz Of October 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

ICC Women’s World Cup 2025: Australia To Face South Africa At Indore's Holkar Stadium On October...

ICC Women’s World Cup 2025: Australia To Face South Africa At Indore's Holkar Stadium On October...

Indore News: Two Australian Women's World Cup Cricketers Harassed In Indore; Accused Arrested Within...

Indore News: Two Australian Women's World Cup Cricketers Harassed In Indore; Accused Arrested Within...

Indore News: West Discom Launches Whatsapp Chatbot For Consumers

Indore News: West Discom Launches Whatsapp Chatbot For Consumers

MP News: 2 Dead, 1 Critical After Ambulance Falls Off Bridge On Delhi–Mumbai Expressway In...

MP News: 2 Dead, 1 Critical After Ambulance Falls Off Bridge On Delhi–Mumbai Expressway In...