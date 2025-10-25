Indore Commodities Buzz Of October 25: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – October 25, Saturday
Products (Rates per Quintal)
Indore Chana Rs 5,901
Toor Maharashtra Rs 7,101 - Rs 7,201
Toor Karnataka Rs 7,101 - Rs 7,301
Toor Nimari Rs 6,301- Rs 7,001
Moong Best Rs 8,101 - Rs 8,301
Moong Average Rs 6,501 - Rs 6,701
Urad Best Rs 7,001 - Rs 7,501
Urad Medium Rs 6,201 - Rs 6,501
Urad Light Rs 3000 - Rs 5000
Mustard Nimari Rs 7,001 - Rs 7,101
Raida Rs 6,200 - Rs 6,300
Soyabean Best Rs 6,201 - Rs 6,251
Gold (24K) Rs 121,490 (10 grams)
Sliver Rs 170,000 (per kg)