 Indore Commodities Buzz Of December 4: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Thursday, December 04, 2025, 04:09 PM IST
Indore Commodities Buzz Of December 4: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know

Date – December 4, 2025, Thursday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,800

Toor Maharashtra Rs 6,800 - Rs 6,900

Toor Karnataka Rs 6,800 - Rs 7,000

Toor Nimari Rs 6,300 - Rs 6,700

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Madhya Pradesh November 27 2025, Weather Update: Cold Wave Grips State As Temperature Drops Below...
Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,200

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,300 - Rs 8,700

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400

Gold (24K) Rs 126,210 (10 grams)

Sliver Rs 200,000 (per kg)

