 Indore Commodities Buzz Of December 20: Price Of Gold, Silver And Pulses-- All You Need To Know
FPJ Web DeskUpdated: Saturday, December 20, 2025, 02:26 PM IST
Date – December 20, 2025, Saturday

Products (Rates per Quintal)

Indore Chana Rs 5,700

Toor Maharashtra Rs 6,600 - Rs 6,700

Toor Karnataka Rs 6,600 - Rs 6,800

Toor Nimari Rs 6,100 - Rs 6,500

Moong Best Rs 8,100 - Rs 8,300

Moong Average Rs 6,500 - Rs 6,700

Urad Best Rs 7,000 - Rs 7,200

Urad Medium Rs 6,200 - Rs 6,500

Urad Light Rs 3,000 - Rs 5,000

Mustard Nimari Rs 8,000 - Rs 8,200

Raida Rs 6,300 - Rs 6,500

Soyabean Best Rs 4,400 - Rs 4,500

Gold (24K) Rs 129,680 (10 grams)

Sliver Rs 221,000 (per kg)

