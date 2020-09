Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on September 18

Indore on Friday witnessed the highest single-day spike with 408 new COVID-19 cases detected, according to the office of the Chief Medical Officer (CMO).

The total number of COVID-19 cases in the district has crossed the 19,000-mark.

"There are 19,125 confirmed cases of the virus and the death toll stands at 492," the bulletin said.

According to the Union Ministry of Health and Family Welfare, Madhya Pradesh has 21,631 active cases, 74,398 cured/discharged/migrated cases and 1,877 fatalities.

Here's the list of areas of positives in Indore:

1 Bardari 3

2 Sakar Kunj Colony 2

3 Punarvasa 1

4 Baroda Daulat 1

5 Sahyog Vihar 1

6 Parigali 1

7 Village Jamburdi Hapsi 1

8 Geeta Bhawan Hospital 1

(Highlighted areas are newly identified)

9 Sch 74, Sch 114, Vijay Nagar 14

10 Race Course Road 13

11 Saket Nagar 9

12 Veena Nagar, Gouri Nagar,Sukhliya 8

13 Khatiwala Tank 6

14 Scheme 78 6

15 Agrawal Nagar 6

16 Chandan Nagar 5

17 Pardesipura 5

18 Mahalaxmi Nagar 5

19 Kudana Sanwer 5

20 Prashant Sagar 5

21 Chhawni 4

22 Musakhedi 4

23 Nanda Nagar 4

24 Apollo Db City 4

25 Rajendra Nagar 4

26 Jaora Compound 4

27 Azad Nagar 3

28 Gumashta Nagar 3

29 Scheme 71 3

30 Ratlam Kothi 3

31 Dwarikapuri 3

32 Kalani Nagar 3

33 Hukumchand Marg 3

34 Parsavnath Nagar Rto Road 3

35 South Tukoganj 3

36 Bcm Paradise Nipania 3

37 Mgm Girls Hostel 3

38 Village Banediya Depalpur 3

39 Depalpur 3

40 Sitlamata Gali Kodariya 3

41 Khajrana 2

42 Sudama Nagar 2

43 Siddhipuram Colony 2

44 Moti Tabela 2

45 Nandanvan Colony 2

46 Ambikapuri/Ambikapuri Ext 2

47 Bairathi Colony 2

Areas Of Positives Of 18-09-20

48 Mgm Boys Hostel 2

49 Vindhyachal Nagar 2

50 Shree Nagar Extension 2

51 Janta Colony 2

52 Lig Indore 2

53 Usha Nagar Ext 2

54 Old Palasia 2

55 Pragati Nagar 2

56 Sangam Nagar 2

57 Badi Gwaltoli 2

58 Chhatribagh 2

59 Subhash Marg 2

60 Abhinandan Nagar 2

61 Ambedkar Nagar 2

62 Manavta Nagar 2

63 Banganga 2

64 Shyam Nagar 2

65 Alok Nagar 2

66 Ajnod Sanwer 2

67 Vidur Nagar 2

68 Maa Sharda Nagar 2

69 Brijeshwari Ext 2

70 Grande Exotica Township 2

71 Sarv Suvidha Nagar 2

72 Ab Road 2

73 Bijali Nagar Bicholi Hapsi 2

74 Chhatrapati Shivaji Nagar 2

75 Indralok Colony 2

76 Vishnupuri Nx 2

77 Green Valley Apartment Kanadia 2

78 Rau 2

79 Kailash Park Colony 2

80 Teli Bakhal 2

81 Kodariya 2

82 Shreeji Vatika 2

83 Manik Bagh Colony 1

84 Madina Nagar 1

85 Palhar Nagar 1

86 Nehru Nagar 1

87 Jawahar Marg 1

88 Shikshak Nagar 1

89 Narayan Bagh 1

90 Tilak Nagar 1

91 Palsikar Colony 1

92 Scheme No 51 1

93 Shivaji Nagar 1

94 Veer Sawarkar Nagar 1

95 Koyla Bakhal 1

96 Balaji Skies Nipaniya 1

97 Limbodi Gram 1

98 Vallabh Nagar 1

99 Gandhi Nagar 1

100 Palace Colony Manik Road 1

101 Manorama Ganj 1

102 Kanyakunj 1

103 Mig Colony 1

104 Bhagirathpura 1

105 Kanchan Bag 1

106 Krishna Bagh Colony 1

107 Airport Road 1

108 Main Street Mhow 1

109 Mg Road Indore 1

110 Jawahar Nagar 1

111 Silicon City 1

112 Mishra Vihar Geeta Bhawan 1

113 Chhota Bazar Mhow 1

114 Lalji Ki Basti Mhow 1

115 Khizrabad Colony 1

116 Sudarshan Nagar 1

117 Bajrang Nagar 1

118 Sindhi Colony 1

119 Ganesh Dham 1

120 Goyal Nagar 1

121 Scheme 136 1

122 Silver Oaks Colony 1

123 Revenue Colony 1

124 Indrapuri Colony, Kishanganj Mhow 1

125 Tilak Path Ram Bagh 1

126 Manik Bagh Road 1

127 Shilnath Camp Gpo 1

128 New Palasia 1

129 Gram Morodhat 1

130 Mangal Murti Nagar 1

131 Shubham Residency Bijalpur 1

132 Subhash Nagar 1

133 Bhagat Singh Nagar 1

134 Brij Vihar Colony Siddhipuram 1

135 Prakash Nagar 1

136 Kanadiya Road 1

137 Treasure Township Bijalpur 1

138 Rishi Nagar 1

139 Guru Nanak Colony 1

140 Keshav Park Mhow 1

141 Guru Shankar Nagar 1

142 Shri Ram Nagar 1

143 Vaishali Nagar 1

144 Janki Nagar 1

145 Samajwadi Indira Nagar 1

146 Chhota Bangarda 1

147 Tulsi Nagar 1

148 Vishwas Nagar Banjari Mhow 1

149 Cloth Market 1

150 Pink City 1

151 Kalibillod Betma 1

152 Housing Board Colony Pithampur 1

153 Nagin Nagar 1

154 Scheme 94 1

155 Greater Tirupati Colony 1

156 Mahadev Totla Nagar 1

157 Scheme 54 1

158 Betma 1

159 Brijeshwari Nx 1

160 Silver Springs 1

161 Shalimar Township 1

162 Leeds Enclave Chhota Bangarda 1

163 Mangal Nagar 1

164 Pipliyahana 1

165 Annapurna Nagar 1

166 Nalanda Parisar Kesar Bagh Road 1

167 Dhanvantri Nagar 1

168 Anand Bazar 1

169 Treasure Fantasy 1

170 Vinay Nagar 1

171 Ram Krishna Bagh Colony Mig 1

172 Dwarkadhish Colony 1

173 Ashiyana Colony Dhar Naka 1

174 Anand Nagar Chitawad 1

175 Silver Lake 1

176 Chhatra Chhaya Colony 1

177 Shanti Niketan Colony 1

178 Khudel 1

179 Victoria Urbane 12 Park Road 1

180 County Walk Jhalariya 1

181 St Francis Hospital 1

182 Telikhedi Mhow 1

183 Sanwer 1

184 Mansarovar Nagar 1

185 Bijalpur 1

186 Khandwa Road 1

187 Vishram Colony 1

188 Hukma Khedi 1

189 Aditya Nagar 1

190 Samarth Park 1

191 Village Kachhaliya Sanwer 1

192 Platinum Paradise Nipania 1

193 Gomatgiri 1

194 Neema Nagar 1

195 Hari Nagar Colony 1

196 Naliya Bakhal 1

197 Raja Ram Nagar 1

198 Amitesh Nagar 1

199 Shri Krishna Paradise Rau 1

200 Bank Colony 1

201 Shantinath Puri Colony 1

202 Indus Satellite Greens 1

203 Village Tihi 1

204 Pushpa Nagar 1

205 Sanchar Nagar 1

206 Medanta Hospital 1

207 Moti Chowk Kodariya 1

208 Rojadi Hatod 1

209 Asrawad Khurd 1

210 Harsola 1

211 Dharmraj Colony 1

212 Simrol 1

213 Gram Bawliya Khurd 1

214 Vaibhav Nagar Ext 1

215 Nagar Nigam Road 1

216 Brahmapuri Colony 1

217 Mazda Park Kodariya 1

218 Radha Swami Nagar 1

219 Shekhar Nagar 1

220 White Church Colony 1

221 Village Tillor Khurd 1

222 Sahjeevan Nagar 1

223 Dilip Singh Colony 1

224 Bisanwada 1

225 Banjari Mhow 1

226 Malipura 1

227 Ganga Nagar 1

228 Golden Palms 1

229 Goyal Avenue Nipania 1

230 Navratan Bagh 1

Total 422

