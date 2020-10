Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on October 9

Madhya Pradesh on Friday reported 1,607 fresh coronavirus positive cases, which pushed its caseload to 1,43,629, while 2,200 patients got discharge from hospitals in the last 24 hours, an official said.

The death toll in the state rose by 27 and reached 2,574, he said.

The overall recovery count in the state has now gone up to 1,24,887, the official said.

"Of the total number of new cases, Indore reported 441, Bhopal 188, Jabalpur 114 and Gwalior 92," he added.

The number of cases in Indore rose to 28,199, including 621 deaths, while Bhopal's tally stood at 19,338 with 420 fatalities.

"Gwalior and Jabalpur have so far recorded 11,168 and 11,109 cases respectively. Indore now has 4,150 active cases.

Here is a list of reported cases in Indore as issued by the health department on October 9:

1 BAJAJ HERITAGE 1

2 SHRADDHA DHAM COLONY 1

3 DALY COLLEGE CAMPUS 1

4 SEHGAL COLONY 1

5 SCH 74, 114, VIJAY NAGAR 13

6 VILLAGE PANDA 10

7 INDEX MEDICAL COLLEGE 8

8 SUDAMA NAGAR 7

9 NANDA NAGAR 7

10 CLERK COLONY 7

11 SUKHLIYA 6

12 KHAJRANA 5

13 MEHTA KI CHAL MHOW 5

14 RAJ MOHALLA 5

15 MAHALAXMI NAGAR 5

16 VAISHALI NAGAR 5

17 SCHEME 54 5

18 SCHEME 71 4

19 PARDESIPURA 4

20 KALANI NAGAR 4

21 BIYABANI 4

22 MAHAVEER NAGAR 4

23 SOUTH TUKOGANJ 4

24 VANDANA NAGAR 4

25 RAJENDRA NAGAR 4

26 TILAK NAGAR EXT 4

27 VANDANA NAGAR EXT 4

28 JUNI INDORE 3

29 GUMASHTA NAGAR 3

30 SNEH NAGAR 3

31 SCHEME NO 51 3

32 KHATIWALA TANK 3

33 AIRPORT ROAD 3

34 JAYRAMPUR COLONY 3

35 SILICON CITY 3

36 KAMLA NEHRU NAGAR 3

37 NEW PALASIA 3

38 SCHEME 78 3

39 MALENDI MHOW 3

40 SAINATH COLONY 3

41 KISHANGANJ HARSOLA 3

42 VILLAGE GANGALIYA KHEDI 3

43 VISHWAKARMA NAGAR 3

44 SHALIMAR TOWNSHIP 3

45 SAI KRIPA COLONY 3

46 VAIKUNTH DHAM 3

47 DUTT NAGAR 3

AREAS OF POSITIVES OF 09-10-20

48 NIHAL PURA 3

49 OMAXE CITY BALYA KHEDA 3

50 PANT VAIDYA COLONY 3

51 PARSHI PURA KE SAMNE BAGICHA MHOW 2

52 KOYLA BAKHAL 2

53 MOTI TABELA 2

54 NEHRU NAGAR 2

55 PALSIKAR COLONY 2

56 BHOLARAM USTAD MARG 2

57 NEW MALVIYA NAGAR/MALVIYA NAGAR 2

58 LOKMANYA NAGAR 2

59 DWARIKAPURI 2

60 BHAGIRATHPURA 2

61 SCH 103 KESAR BAGH ROAD 2

62 LIG INDORE 2

63 USHA NAGAR EXT 2

64 MALWA MILL 2

65 BAJRANG NAGAR 2

66 DRP LINE 2

67 DHIRAJ NAGAR 2

68 TILAK PATH RAM BAGH 2

69 SMRITI NAGAR CHHOTA BANGARDA 2

70 SANGAM NAGAR 2

71 BADI GWALTOLI 2

72 USHA NAGAR 2

73 APOLLO DB CITY 2

74 BRIJ VIHAR COLONY SIDDHIPURAM 2

75 SANCHAR NAGAR EXTENSION 2

76 PALDA 2

77 Y N ROAD TUKOGANJ 2

78 ASHOK NAGAR 2

79 GULAB BAGH COLONY 2

80 SHYAM NAGAR 2

81 SURYADEV NAGAR 2

82 DAVV CAMPUS 2

83 SILVER SPRINGS 2

84 VENKATESH NAGAR EXT 2

85 LASUDIA 2

86 SUYASH VIHAR COLONY 2

87 NAVLAKHA COMPLEX 2

88 JAORA COMPOUND 2

89 RAU 2

90 SHUBHAM PALACE 2

91 PATEL NAGAR 2

92 VILLAGE PALIYA 2

93 BCM PLANET 2

94 ANNAPURNA ROAD 2

95 PREMIUM PARADISE 2

96 SHIV KRIPA COLONY 2

97 SAMARTH RESIDENCY 2

98 CHAMELI PARK 2

99 RANIPURA 1

100 GREEN PARK COLONY 1

101 CHHAWNI 1

102 MALHARGANJ 1

103 JUNA RISALA/SADAR BAZAR 1

104 MUSAKHEDI 1

105 RAJ MAHAL COLONY 1

106 SOUTH GADRA KHEDI 1

107 PATNI PURA 1

108 NAVLAKHA 1

109 AMBIKAPURI/AMBIKAPURI EXT 1

110 SNEHLATAGANJ 1

111 SATYADEV NAGAR 1

112 SHIV NAGAR 1

113 VIDHYA PALACE 1

114 VINDHYACHAL NAGAR 1

115 PALACE COLONY MANIK ROAD 1

116 RATLAM KOTHI 1

117 SIDDHARTH NAGAR 1

118 SUNDER NAGAR 1

119 MIG COLONY 1

120 PRAJAPAT NAGAR 1

121 RACE COURSE ROAD 1

122 CHHIPA BAKHAL 1

123 TRIVENI COLONY 1

124 SAMPAT FARMS 1

125 KATJU COLONY 1

126 BALDA COLONY MHOW NAKA 1

127 CHOTHI PALTAN POLICE LINE 1

128 SHIV SHAKTI NAGAR 1

129 SAIMS CAMPUS 1

130 ANURAG NAGAR 1

131 SINDHI COLONY 1

132 CHHOTI KHAJRANI NEAR LIG 1

133 SCHEME 136 1

134 VAIBHAV NAGAR 1

135 MANISH PURI 1

136 OLD PALASIA 1

137 GOVIND COLONY 1

138 GOPAL BAGH MANIK BAGH ROAD 1

139 TELEPHONE NAGAR MHOW 1

140 SHIV CITY 1

141 RAM BAGH 1

142 CHHATRIBAGH 1

143 AHILYAPURA GORAKUND 1

144 MANGAL MURTI NAGAR 1

145 CORAL REEFS APARTMENT, AB ROAD, RAU 1

146 SUBHASH NAGAR 1

147 ABHINANDAN NAGAR 1

148 MANAVTA NAGAR 1

149 SARVAHARA NAGAR 1

150 TULSIYANA RESIDENCY NIPANIA 1

151 ATAHEDA DEPALPUR 1

152 SHRAMIK COLONY 1

153 BANGANGA 1

154 DUDHIA 1

155 MAHESH BAGH COLONY 1

156 SHREE NAGAR MAIN 1

157 TULSI NAGAR 1

158 ALOK NAGAR 1

159 MEGHDOOT NAGAR 1

160 CHOITHRAM CAMPUS 1

161 NIRANJANPUR 1

162 RADIO COLONY 1

163 MAA SHARDA NAGAR 1

164 DAKACHIYA 1

165 NAGIN NAGAR 1

166 BAPU GANDHI NAGAR 1

167 SAKET NAGAR 1

168 SACHIDANAND NAGAR 1

169 MAA DURGA COLONY RAU 1

170 AMRIT PALACE NIPANIYA 1

171 GREATER BRIJESHWARI 1

172 KHAN COLONY MHOW 1

173 SANSKRITI PARK RAU 1

174 SCHEME 114 LASUDIA 1

175 PIPLIYAHANA 1

176 SAI VIHAR COLONY RAU 1

177 SHANGRI LA EWS TALAWALI CHANDA 1

178 AB ROAD 1

179 INDRAPURI COLONY BHAWARKUAN 1

180 ANIL NAGAR 1

181 VINAY NAGAR 1

182 SANJAY GANDHI NAGAR 1

183 GODBOLE COLONY 1

184 DLF GARDEN CITY 1

185 STATION ROAD RAU 1

186 CHANDRAVATI GANJ 1

187 AGRAWAL NAGAR NAYI BHUMI 1

188 VICTORIA URBANE 12 PARK ROAD 1

189 CHHATRAPATI SHIVAJI NAGAR 1

190 KAILASH PURI BENGALI SQUARE 1

191 TEJAJI NAGAR 1

192 ST FRANCIS HOSPITAL 1

193 BICHOLI MARDANA 1

194 HARNIYAKHEDI MHOW 1

195 PIT ROAD MHOW 1

196 INDRALOK COLONY 1

197 BABU MURAI COLONY 1

198 DHABLI MANGLIYA 1

199 WARD 9 SANWER 1

200 VASANT SHAH COLONY 1

201 IMLI ROAD MANPUR 1

202 DEVENDRA NAGAR 1

203 SHAKTI NAGAR 1

204 MITRA BANDHU NAGAR 1

205 NEW DEWAS ROAD 1

206 LIFE CARE HOSPITAL 1

207 TAPESHWARI BAGH 1

208 TELI BAKHAL 1

209 DEVI AHILYA MARG JAIL ROAD 1

210 ABHISHEK NAGAR 1

211 KANADIYA 1

212 GULMOHAR COLONY 1

213 SHESHADRI COLONY 1

214 SANCHAR NAGAR 1

215 SAI BABA NAGAR 1

216 SINGAPORE GREEN VIEW 1

217 PARAS DHAM COLONY 1

218 ADINATH NAGAR 1

219 PARIVAHAN NAGAR 1

220 PARASHAR NAGAR 1

221 PARIHAR COLONY 1

222 BANGLA COLONY 1

223 BASANTPURI COLONY 1

224 REOTI RANGE 1

225 PHOENIX TOWNSHIP 1

226 TREASURE VIHAR 1

227 ISHA AVENUE 1

228 SWASTHYA NAGAR 1

229 BHATKHEDI 1

230 SHRINATH COLONY 1

231 SKY LUXURIA NIPANIA 1

232 SILVER STAR CITY RAU 1

233 THE EMPRESS NIPANIA 1

234 TIGARIYA BADSHAH 1

235 SHALIMAR SWAYAM 1

236 ANAND NAGAR 1

237 SHRI BRIJ DHAM CITY 1

238 BAROLI GAO 1

239 VILLAGE KANKARIYA 1

240 ARMY WAR COLLEGE 1

241 VILLAGE BURANA KHEDI 1

242 JAGANNATH KI CHAL 1

243 VIKRAM SQUARE 1

244 NORTH HARSIDDHI 1

245 VEDANT HOSPITAL 1

TOTAL 453