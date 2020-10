Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on October 11

Indore reported 453 new COVID-19 cases on Sunday, with three more persons succumbing to the virus. The total number of positive cases in the district has gone up to 29,520, while the total fatalities have risen to 638.

Meanwhile, Madhya Pradesh on Sunday saw 1,575 fresh coronavirus cases which pushed its caseload to 1,46,820, while 25 deaths took the toll to 2,624. A total of 1,985 patients were discharged from hospitals in the last 24 hours, taking the overall recovery count to 1,29,019.

Coronavirus figures of Madhya Pradesh are as follows: Total cases 1,46,820, New cases 1,575, Death toll 2,624, Recovered 1,29,019, Active cases 15,177, number of people tested so far 24,04,153.

Here is a list of reported cases in Indore as issued by the health department on October 11:

1 RAJPURA KUTI MANPUR 9

2 SUKH SHANTI NAGAR 1

3 BHOPAKHEDI 1

4 PENSION PURA MHOW 11

5 VAISHALI NAGAR 10

6 SCHEME 54 10

7 VEENA NAGAR, GORI NAGAR, SUKHLIYA 8

8 USHA NAGAR EXT 8

9 DUDHIA 8

10 KHAN COLONY MHOW 8

11 SUDAMA NAGAR 6

12 KHATIWALA TANK 6

13 NANDA NAGAR 6

14 BCM PARADISE NIPANIA 6

15 SAI BABA NAGAR 6

16 LABHA RESIDENCY, MUSAKHEDI 5

17 SOUTH GADRA KHEDI 5

18 ALOK NAGAR 5

19 VISHWAKARMA NAGAR 5

20 VIJAY NAGAR 4

21 PARDESIPURA 4

22 INDEX MEDICAL COLLEGE 4

23 MG ROAD INDORE 4

24 SHRINATH VIHAR 4

25 RAM BAGH 4

26 BANGANGA 4

27 SCHEME 78 4

28 AGRAWAL NAGAR 4

29 RAJENDRA NAGAR 4

30 HARNIYAKHEDI MHOW 4

31 MANISH BAGH COLONY 4

32 KHAJRANA 3

33 GUMASHTA NAGAR 3

34 SCHEME 71 3

35 NEW MALVIYA NAGAR/MALVIYA NAGAR 3

36 KANYAKUNJ 3

37 RAM RAHIM COLONY RAU 3

38 SILICON CITY 3

39 GOYAL NAGAR 3

40 TILAK PATH RAM BAGH 3

41 NEW PALASIA 3

42 SHYAM NAGAR 3

43 MEGHDOOT NAGAR 3

44 LEEDS ENCLAVE CHHOTA BANGARDA 3

45 SHREEJI VALLEY BICHOLI MARDANA 3

46 SURAJ NAGAR 3

47 SAI KRIPA COLONY 3

48 SHYAM NAGAR ANEX 3

49 PASIPURA MHOW 3

50 CHANDRALOK COLONY 3

51 VILLAGE SULAKHEDI 3

52 SHARDA COLONY 3

53 GREEN PARK COLONY 2

54 JUNA RISALA/SADAR BAZAR 2

55 NEHRU NAGAR 2

56 SHIKSHAK NAGAR 2

57 NARAYAN BAGH 2

58 NAVLAKHA 2

59 MIG COLONY 2

60 DWARIKAPURI 2

61 BHAGIRATHPURA 2

62 GEETA NAGAR 2

63 KRISHNA BAGH COLONY 2

64 CHHOTI GWALTOLI 2

65 SILVER OAKS COLONY 2

66 REVENUE COLONY 2

67 KALANI NAGAR 2

68 YADAV MOHALLA MHOW 2

69 OLD PALASIA 2

70 SANGAM NAGAR 2

71 RUKMANI NAGAR 2

72 CLERK COLONY 2

73 STERLING SKYLINE 2

74 ASHOK NAGAR 2

75 ARANYA NAGAR 2

76 MANPUR 2

77 HATOD 2

78 BRIJESHWARI NX 2

79 SHALIMAR TOWNSHIP 2

80 INDIRA GANDHI NAGAR 2

81 RAMCHANDRA NAGAR 2

82 VINAY NAGAR 2

83 BHAGWANDEEN NAGAR 2

84 BISNAWADA VILLAGE 2

85 RAU 2

86 SAI SAGAR COLONY RAU 2

87 AHILYA MATA COLONY 2

88 TAPESHWARI BAGH 2

89 AMITESH NAGAR 2

90 PREETI NAGAR 2

91 SALE TAX COLONY 2

92 VILLAGE PALIYA 2

93 HI LINK CITY 2

94 SHALIMAR SWAYAM 2

95 SHRI YANTRA NAGAR 2

96 VANDANA NAGAR EXT 2

97 JAGANNATH COLONY 2

98 VILLAGE TILLOR KHURD 2

99 HAMMAL COLONY 2

100 SHRI COLONY UJJAIN ROAD 2

101 RAOJI BAZAR 2

102 KALYAN SAMPAT VIHAR 2

103 KANADIYA POLICE COMPOUND 2

104 AHILYA

PALTAN 1

105 JUNI INDORE 1

106 SIDDHIPURAM COLONY 1

107 CHHAWNI 1

108 RAJ MOHALLA 1

109 JAWAHAR MARG 1

110 BROOK BOND COLONY 1

111 RAJ MAHAL COLONY 1

112 TILAK NAGAR 1

113 PATNI PURA 1

114 PALSIKAR COLONY 1

115 AMBIKAPURI/AMBIKAPURI EXT 1

116 NARSINGH BAZAR 1

117 UMESH NAGAR 1

118 SWAMI DAYANAND NAGAR 1

119 CHHATRIPURA 1

120 JATTI COLONY 1

121 SCHEME NO 51 1

122 BHOLARAM USTAD MARG 1

123 BALAJI SKIES NIPANIYA 1

124 VALLABH NAGAR 1

125 GANESH NAGAR, KHANDWA ROAD 1

126 CANTT AREA MHOW 1

127 VIDHYA PALACE 1

128 PALACE COLONY MANIK ROAD 1

129 MANORAMA GANJ 1

130 SANT NAGAR 1

131 SANYOGITAGANJ 1

132 SCH 103 KESAR BAGH ROAD 1

133 CHHIPA BAKHAL 1

134 AIRPORT ROAD 1

135 NANDLALPURA 1

136 MALHAR PALTAN 1

137 ANURAG NAGAR 1

138 BAJRANG NAGAR 1

139 JAGJEEVAN RAM NAGAR 1

140 BAKHTAWAR RAM NAGAR 1

141 DHIRAJ NAGAR 1

142 MANISH PURI 1

143 GOVIND NAGAR KHARCHA BANGANGA 1

144 PRAGATI NAGAR 1

145 TELEPHONE NAGAR MHOW 1

146 PARSAVNATH NAGAR RTO ROAD 1

147 BADI GWALTOLI 1

148 CHANDRA NAGAR 1

149 SHIV CITY 1

150 MAHAVAR NAGAR 1

151 SOUTH TUKOGANJ 1

152 APOLLO DB CITY 1

153 SATELLITE JUNCTION 1

154 YASHWANT GANJ 1

155 MANAVTA NAGAR 1

156 KALYAN SAMPAT GARDEN, BICHOLI 1

157 NADIYA NAGAR 1

158 GIRDHAR NAGAR, GEETA BHAWAN 1

159 RISHI NAGAR 1

160 SHRI RAM NAGAR 1

161 JANKI NAGAR 1

162 SAMAJWADI INDIRA NAGAR 1

163 SHREE NAGAR MAIN 1

164 AMRAPALI TOWNSHIP 1

165 TULSI NAGAR 1

166 KACHI MOHALLA 1

167 RAM NAGAR MUSAKHEDI 1

168 SUKHDEV NAGAR 1

169 DAKACHIYA 1

170 MGM GIRLS HOSTEL 1

171 SAKET NAGAR 1

172 SATYASAI BAGH COLONY 1

173 BARA BHAI MOHALLA 1

174 NEW RAM NAGAR 1

175 MAA DURGA COLONY RAU 1

176 AMRIT PALACE NIPANIYA 1

177 BICHOLI HAPSI 1

178 BETMA 1

179 KISHANGANJ HARSOLA 1

180 KESAR BAGH 1

181 SINGAPORE TOWNSHIP TALAWALI CHANDA 1

182 PUWARDA HAPPA SANWER 1

183 PIPLIYA RAO 1

184 SANVID NAGAR 1

185 MANGAL NAGAR 1

186 PIPLIYAHANA 1

187 ANNAPURNA NAGAR 1

188 VIJAYVARGIYA NAGAR 1

189 DHANVANTRI NAGAR 1

190 SURAJ NAGAR EXT 1

191 CHOUHAN NAGAR 1

192 ANIL NAGAR 1

193 MAHARANA PRATAP NAGAR 1

194 PADMAVATI COLONY 1

195 AGRAWAL NAGAR NAYI BHUMI 1

196 CHHATRAPATI SHIVAJI NAGAR 1

197 SHRI RAM NAGAR DHAR NAKA MHOW 1

198 SHREE MANGAL NAGAR 1

199 VINAYAK TOWNSHIP BYPASS ROAD 1

200 TEJAJI NAGAR 1

201 TAMBOLI MOHALLA BETMA 1

202 PIPLIYA KUMAR 1

203 BICHOLI MARDANA 1

204 BIJALPUR 1

205 BHAGORA MHOW 1

206 KUDANA SANWER 1

207 SHIV SQUARE NEAR GADBADI PULIYA 1

208 SARV SAMPANN NAGAR 1

209 KRISHNA NAGAR 1

210 VIGYAN NAGAR 1

211 GURJAR KHEDA MHOW 1

212 KASHI NAGAR 1

213 SHALIMAR BUNGALOW 1

214 TELI BAKHAL 1

215 LAL BAGH 1

216 TIRUPATI NAGAR 1

217 KESHAV NAGAR KANADIYA 1

218 INDUS SATELLITE GREENS 1

219 SUPER CITY 1

220 PREMIUM PARK SANWER ROAD 1

221 ASRAWAD KHURD 1

222 HARSOLA 1

223 CORAL PALACE 1

224 NEMAWAR ROAD 1

225 SAHJEEVAN NAGAR 1

226 DCPNL HILLS 1

227 SAKAR KUNJ COLONY 1

228 ANAND NAGAR 1

229 RAUNAK PRATHAM PARADISE 1

230 KABIT KHEDI 1

231 PULAK CITY 1

232 SP VILLAS 1

233 PYARI BAI MEMORIAL HOSPITAL 1

234 VILLAGE PALASIA 1

235 BHOLA GALI MHOW 1

236 NETRA COLONY 1