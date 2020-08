Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on August 9

Indore reported 229 new COVID-19 cases on Sunday, taking the total number of cases in the state to 39,025.

Coronavirus figures in MP are as follows: Total cases 39,025, active cases 9,009, new cases 868, death toll 996, recovered 29,020, total number of people tested 8,91,698.

Here is a list of reported cases as issued by health department on August 9:

1. CGST Colony- 2

2. Shiv Square Near Gadbadi Puliya - 1

3. Johri Palace Colony- 1

4. Shri Kanha Vihar Gram Jakhya- 1

5. Cipla Residency Rau- 1

6. Haidery Township- 1

7. Prabhu Nagar- 2

8. Diamond Colony- 1

9. Bhawna Nagar- 1

10. Dhamnay- 3

11. Dhanshree Nagar- 1

12. Shiv Sagar Rau- 1

13. Galonda Betma- 1

14. Fali Khudel- 1

15. Jeevan Jyoti Colony- 2

16. Sahil Kanha Park- 1

17. Hashmi Saray Ambedkar Road Mhow- 1

18. Ansari Colony- 1

19. Sardar Patel Marg- 1

20. Aditya Nagar- 1

21. Agrasen Nagar- 1

22. Gram Semalya Chau- 1

23. Karjoda Depalpur- 2

24. Gehukhedi- 1

25. Harsh Nagar- 3

26. Kudana Sanwer- 1

27. Dhakadseri Depalpur- 1

28. Twinkle Kirana Store- 1

29. Janki Nagar Nx- 4

30. Dr Ambedkar Nagar- 1

31. Bhawarkuan- 1

32. Shekhar Enclave Kanadia Road- 1

33. Hukma Khedi - 1

34. Maa Vihar Colony- 10

35. Kalindi Mid Town- 1

36. Mahesh Guard Line - 1

37. Tilak Nagar Ext- 3

38. Mansarovar Nagar- 3

39. Krishna Kunj- 7

40. Rasalpur Mhow- 3

41. Sanwer- 1

42. Kolu Warda Rau- 1

43. Luv Kush Colony- 2

44. St Francis Hospital - 1

45. Vishnupuri Colony - 1

46. Shankar Nagar- 1

47. Chinar Park Colony Mhow- 1

48. Mayapuri - 2

49. Sai Bagh Colony- 1

50. Babulal Nagar- 1

51. Dwarkadhish Colony- 1

52. Silver Palace Colony- 1

53. Dhanvantri Nagar- 5

54. Durga Colony - 1

55. Kanjar Mohalla- 5

56. CSWT BSF Airport Road- 17

57. Khajuriya Village- 1

58. Betma- 1

59. Scheme 54- 2

60. Keshripura Sanwer- 1

61. Shanti Nagar Near Geeta Bhawan Mandir- 4

62. Venkatesh Market - 3

63. Dakachiya- 5

64. Paliwal Nagar - 1

65. CHL Hospital- 1

66. Ahilyapura- 3

67. Samajwadi Indira Nagar- 3

68. Scheme 78- 1

69. Ataheda Depalpur - 2

70. Chitawad Kakad- 1

71. Girdhar Nagar, Geeta Bhawan- 2

72. South Tukoganj- 1

73. Utsav Avenue (Pin 452001)- 4

74. Raj Nagar- 1

75. Rajesh Gram-Chhatribagh- 2

76. Usha Nagar- 1

77. New Palasia- 1

78. Parsavnath Nagar Rto Road- 3

79. Raghuvanshi Colony - 1

80. Kumhar Khadi- 1

81. Govind Nagar Kharcha Banganga- 1

82. Gopal Bagh Manik Bagh Road- 1

83. Vrindavan Colony Banganga- 2

84. Kamla Appt-manik Bagh Road- 6

85. Mahalaxmi Nagar- 2

86. Kalani Nagar - 1

87. Shalby Hospital- 1

88. MG Road Indore- 3

89. Sampat Farms- 1

90. Shree Nagar Extension - 1

91. Nanda Nagar - 2

92. Bhagirathpura- 5

93. Dubey Colony- 1

94. Dwarikapuri- 1

95. Sunder Nagar - 1

96. Manorama Ganj- 7

97. Marimata Ka Bagicha-Jabran Colony - 1

98. Deen Dayal Upadhyay-Sukhliya- 1

99. Cantt Area Mhow- 1

100. Khatiwala Tank- 1

101. Bholaram Ustad Marg- 1

102. Scheme No 51- 1

103. Vinoba Nagar- 1

104. Tilak Nagar- 7

105. Adarsh Gram-Raj Mahal Colony- 2

106. Mog Line, Scheme 71- 3

107. Gumashta Nagar - 1

108. Mahesh Nagar-Raj Mohalla- 2

109. Sadar Bazar- 1

110. Sudama Nagar- 2

111. Juni Indore- 1

112. Goyal Vihar-Khajrana- 1

Total- 229